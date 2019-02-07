Главной страстью в его жизни была скорость: погибший в страшном ДТП в Башкирии оказался помощником прокурора

Вчера, 6 февраля, в Уфе прощались с 27-летним помощником прокурора Агидели Артуром Б., чья жизнь трагически оборвалась из-за аварии в минувшее воскресенье. Проводить в последний путь мужчину пришли его коллеги, многочисленные друзья и родственники. Каждый вспоминал Артура добрым словом, отмечал его трудолюбие и открытость, а убитые горем мать и сестра не могли сдержать слез.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ОБГОН

Роковое ДТП произошло воскресным утром, 3 февраля, на трассе в Дюртюлинском районе, неподалеку от села Ивачево. На выходные Артур приезжал в Уфу, чтобы навестить семью, и теперь спешил обратно в Агидель, чтобы выспаться и с утра отправиться на работу. Несмотря на то, что шел снег, и видимость на дороге была слабой, парень решил ускориться и пошел на обгон впереди идущей машины. Но, выехав на «встречку», к сожалению, Артур не рассчитал безопасное расстояние: на огромной скорости его автомобиль «Киа Сид» влетел во встречный «Пежо»…

От мощного удара автомобиль Артура превратился в груду искореженного металла

Мощный удар откинул французскую иномарку в кювет, а автомобиль, где находился Артур, превратился в груду искореженного металла. Очевидцы аварии немедленно вызвали МЧС и скорую, но из салона спасатели извлекли уже бездыханное тело. От полученных травм Артур скончался на месте. Водителю «Пежо» повезло больше: его госпитализировали с открытым переломом ноги. Других пассажиров в автомобилях не было.

«ВЕСЕЛЫЙ, СВЕТЛЫЙ, ДОБРЕЙШЕЙ ДУШИ ЧЕЛОВЕК»

О самом погибшем парне известно не так много. Артур жил в Уфе, окончил престижный вуз и отслужил в армии. В середине 2018 года его назначили помощником прокурора Агидели, и парень со всей ответственностью приступил к новой работе. Все отмечали добросовестность и трудолюбие молодого человека, и считали, что он далеко пойдет.

В свободное время Артур увлекался фотографией, но главной страстью в его жизни были гонки, скорость и движение. Он просто обожал свой автомобиль, и даже был активным участником уфимского клуба «Киа Сид».

Водитель встречной иномарки получил открытый перелом ноги

Все, кто знал Артура, тепло отзываются о молодом парне.

- Мой дорогой братишка, нам очень жаль, что ты ушёл от нас в таком юном возрасте. Ты останешься в наших сердцах самым дорогим, светлым, веселым, добрейшей души человеком. Мы любим тебя, и ты всегда будешь рядом с нами. Пусть земля тебе будет пухом, и примет бог твою светлую душу. Любим, помним и скорбим. Ты лучший! – пишет друг Артура Павел Ц.

- Мои соболезнования родным и близким. Сколько его помню на встречах автоклуба, всегда был веселый и жизнерадостный, а также делал отличные фотографии, - вспоминает Евгений С.

В декабре прошлого года парень получил заветную должность помощника прокурора

- Соболезную, пусть земля будет пухом. Вместе в армии служили, достойным был парнем. Семьям, родителям, братьям и сёстрам только терпения, - скорбит Руслан А.

«Комсомольская правда – Уфа» приносит искренние соболезнования семье погибшего Артура Б.