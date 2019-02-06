ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА «Профессиональное учебное заведение»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано с целью регламентации порядка проведения конкурса «Профессиональное учебное заведение 2019» (далее — Конкурс) среди рекламодателей (далее — Участники) и пользователей (далее — Пользователи) сайта www.ufa.kp.ru на территории республики Башкортостан.

1.2. Организатор Конкурса — ООО «Экспресс-медиа», ИНН 3702175303, ОГРН 1173702007588, адрес: 450006, г. Уфа, ул. Пархоменко, 156/3 (далее «Организатор»).

2. Участие в конкурсе и голосование – бесплатное.

3. Редакция самостоятельно предлагает к голосованию список университетов, институтов, техникумов, колледжей. При этом профессиональные учебные заведения, не включенные редакцией в голосование, имеют право на участие в конкурсе и включении в голосование так же на бесплатной основе, связавшись с редакцией.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Цель Конкурса - показать срез общественного мнения, какие профессиональные учебные заведения пользуются доверием и уважением жителей республики.

2.2 Задачи Конкурса:

2.2.1. Повышение информационной образованности аудитории сайта в сфере образовательных услуг республики Башкортостан.

2.2.2. Повышение интереса Участников и пользователей к сайту www.ufa.kp.ru .

2.2.3. Создание актуального и интересного контента Конкурса.

3. Сроки проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится в период с февраля 2019 года по 30 апреля 2019 года.

Указанный срок включает в себя:

3.1.1. Открытое онлайн-голосование пользователей сайта www.ufa.kp.ru : с февраля 2019 года по 30 апреля 2019 года включительно.

3.1.3. Подведение итогов голосования, финальное мероприятие и награждение победителей: май 2019 года.

4. Определение победителей конкурса.

4.1. Кандидаты для участия в конкурсе - профессиональные учебные заведения республики Башкортостан.

4.2. Участники конкурса, занявшие первые места по итогам онлайн голосования пользователей, награждаются дипломами.

4.3. Тип голосования проводимого конкурса заключается в том, что за каждого участника можно голосовать ежедневно, в течение всего периода голосования, но только один раз в день (сутки) с одного IP-адреса.

5.1 Участники конкурса оцениваются по следующим номинациям:

5.1.1 Основные номинации:

- Лучший университет

В номинации принимают участие университеты республики Башкортостан.

- Лучший институт

В номинации принимают участие институты республики Башкортостан.

- Лучший техникум

В номинации принимают участие техникумы республики Башкортостан.

- Лучший профессиональный колледж

В номинации принимают участие колледжи республики Башкортостан.

6. Партнеры конкурса

6.1. Партнерами Конкурса могут являться юридические и физические лица. При этом под партнерством понимается взаимодействие с организаторами конкурса на коммерческой основе.

6.2. Партнер имеет право, по согласованию с организатором Конкурса, учреждать от своего лица именную премию/приз в рамках Конкурса. В случае учреждения приза Партнером Конкурса, его вручение осуществляется Партнером Конкурса. Номинал такого приза определяется Партнером Конкурса.

6.3. Партнер принимает участие в церемонии награждения победителей Конкурса.

6.4. Логотип/рекламный модуль Партнера размещается на рекламно-информационных материалах Конкурса в соответствии с оплаченным пакетом партнера.

7. Порядок проведения Конкурса

7.1 Ознакомление пользователей с условиями конкурса на сайте www.ufa.kp.ru — c февраля 2019 года по 30 апреля 2019 года включительно.

7.2. Пользователи сайта www.ufa.kp.ru в период с февраля 2019 года по 30 апреля 2019 года включительно, голосуют за лучшее, по их мнению, профессиональное учебное заведение республики Башкортостан.

7.4. Победитель пользовательского онлайн-голосования определяется наибольшим количеством голосов пользователей сайта www.ufa.kp.ru .

7.5. О подведении итогов конкурса, о времени, месте и формате проведения мероприятия будет сообщено дополнительно.

8. Награждение победителей

8.1. Церемония награждения состоится в мае 2019 года.

8.2. Материалы об итогах конкурса, фотоотчёты публикуются на сайте www.ufa.kp.ru в мае 2019 г. по усмотрению Организатора.

9. Авторские права

9.1.Организаторы вправе использовать фотоматериалы (с указанием автора), полученные в ходе Конкурса, для рекламы, реализации и продвижения Конкурса и онлайн-голосования.

10. Дополнительные условия

10.1. Факт участия в Конкурсе означает полное согласие Участников с настоящим Положением.

10.2. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру. Организатор вправе увеличить сроки или изменить условия Конкурса, внеся заблаговременно изменения в настоящее Положение. Организатор имеет право расширить перечень призов.

10.3. Конкурс не является публичной офертой, лотереей или азартной игрой.

10.4. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о Конкурсе либо отменить Конкурс без объяснения причин.

11. Информационные партнеры

Ежедневная газета «Комсомольская правда», Еженедельная газета «Комсомольская программа», журнал «Теленеделя», сайт www.kp.ru.

Контактные лица: руководитель проекта «Образование»

Кадырова Татьяна, э/п: TAK@phkp.ru