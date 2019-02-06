Полицейским из Башкирии, избившим следователей, предъявили обвинение

Троих уфимских полицейских, оборонявшихся от следователей металлическим чайником, признали обвиняемыми по делу о превышении должностных полномочий.

Напомним, что история, достойная сюжета криминальных романов, произошла в уфимском отделении полиции 14 декабря. По информации уфимского «Ъ» вечером в отдел полиции №11 заглянули уфимские следователи. Оказалось, что сыщики Ленинского района расследовали историю о том, что в здании полиции якобы был избит задержанный гражданин.

Согласно версии следователей, заместитель начальника отдела полиции приказал своим подчиненными «выдворить следователей из здания любым путем». Верные подчиненные начали исполнять просьбу начальника. Естественно, что незваные гости начали сопротивляться. Источники КП сообщили, что полицейские начали избивать следователей чайником.

В итоге полицейские решили не рисковать и вызвали на место группу быстрого реагирования. Разнимать конфликтующих силовиков приехали их коллеги из Росгвардии.

Уже после этого произошло то, что добавила истории пикантности. Во время служебной проверки один из полицейских заявил, что в результате конфликта ему сломали руку. Мужчина даже принес медицинский документ, который якобы подтверждал диагноз. При тщательной проверке выяснилось, что документ поддельный. Сыщики выяснили, что сделал это полицейский для того, чтобы избежать уголовной ответственности. Представитель мужчины с этой версией не согласен и настаивает, что у его подзащитного действительно был закрытый перелом руки.

Любопытно, что узнав о подозрительном внимании своих коллег, замначальника отделения полиции попытался скрыться. Беглеца объявили в федеральный розыск и вскоре задержали.

Советский районный суд поместил двоих фигурантов уголовного дела под стражу. Третий полицейский сейчас находится под домашним арестом. Всех троих обвинили в превышении должностных полномочий с применением насилия.