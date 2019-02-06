В новом руководстве салаватского роддома готовы разорвать договор с минздравом Башкирии

Представители компании «Генус», получившие право управлять единственным салаватским роддомом в рамках государственного-частного партнерства, заявили, что организация готова разорвать контракт с правительством Башкирии.

Напомним, что история с «роддомом раздора» началась в августе 2018 года. Правительство республики с одобрения Рустэма Хамитова и бывшего министра здравоохранения Башкирии Анвара Бакирова передали единственное место, где жительницы города и района могут получать «женскую» помощь в частные руки аж на 23 года. Разумеется, что условия были выгодными для всех сторон.

Республика через четверть века должна была получить современный центр, с новым оборудованием и свежим ремонтом. Концессионер, в свою очередь, два десятка лет будет получать выручку из Фонда обязательного медицинского страхования и от оказания платных услуг.

Общая сумма, которую «Генус» должен вложить в роддом составила порядка 286 миллионов рублей - 100 на реконструкцию и 186 на новое оборудование.

КОВАРНЫЕ МЕЛОЧИ

Но, как это часто бывает, дьявол скрылся в деталях, коих в этой истории оказалось немало.

У мамочек к новым хозяевам медицинского учреждения вопросов не было. Для простых пациентов все услуги были бесплатными. А здание действительно требовало ремонта и обновления техники, и новые владельцы выделили деньги на это.

Позже врачи и акушеры осознали, что перешли на работу к частному лицу со всеми последствиями.Так, медицинские сотрудники сейчас остаются без пенсионных льгот. Дело в том, что федеральный закон не предусматривает таких бонусов для «частных» медиков. Самих врачей, естественно, перед переходом но новую систему, просто поставили перед фактом.

Любопытно, что сотрудники правоохранительных органов и приближенные к ним лица не могут проходить бесплатное лечение и консультацию в частных клиниках. А что находится в Салавате? Правильно, исправительная колония №2. По данным из открытых источников, из-за передачи роддома в частные руки порядка 400 сотрудниц колонии сейчас не могут проходить обследования и консультацию по месту жительства.

В минздраве республики отметили, что сложившиеся вопросы нужно обсуждать на федеральном уровне.

МИНИСТР ГОВОРИТ

Ситуацию, сложившуюся вокруг роддома вызвался объяснить ио министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин на пресс-завтраке уфимского «Коммерсанта».

- Окончательная позиция по вопросу роддома будет озвучена после проведения проверки надзорных органов. Пока могу сказать, что применение механизмов сотрудничества частных лиц и государства остается важным направлением развития. Задача поставлена главой республики. Цель этого сотрудничества - увеличение доступности и качества медицинских услуг, - отметил чиновник.

Забелин признался, что недавно посещал злополучный роддом в Салавате. По его мнению, атмосфера в коллективе рабочая. В качестве положительного примера сотрудничества частных лиц и государства министр привел уфимский центр ядерной хирургии.

Максим Забелин назвал обстановку в салаватском роддоме «рабочей»Фото: Рустем АХУНОВ

Член совета директоров группы компаний «Медма» (куда входит концессионер роддома) Булат Магадеев сделал неожиданное заявление.

- Мы одновременно готовы как продолжать, так и прекращать сотрудничество. В условиях неопределенной позиции правительства работать сложно. Мы пытаемся объяснить все фактами, а не эмоциями. Вместо того, чтобы развивать наш проект, персоналу приходится отвечать на вопросы журналистов. В одном из СМИ нас вообще сравняли с террористами, которые взяли в заложники врачей роддома. Но кроме нас никому не интересна реконструкция роддома, и мы намерены выполнить свои обязательства в полном объеме, - зачитал по бумаге предприниматель.

Отвечая на вопрос, что будет, если концессионер все же решиться отказаться от сделки, Магадеев ответил по-философски.

- Будут убытки на миллионы. Но в жизни ведь бывают разные ситуации. Вложений в реконструкции и строительство новых корпусов еще не было, мы вложили порядка 40 миллионов в оборудование.

Стоит отметить, что в этом случае правительство не будет компенсировать вложенные частным лицом средства. Возврат финансов возможен только за этапы строительства и реконструкции.

Затем Магадеев еще раз отметил, что образовавшаяся ситуация возникла из-за внимания СМИ и неопределенной позиции правительства республики. Под последним он, по всей видимости, подразумевал слова Радия Хабирова, который в конце января запретил передавать в частные руки государственные роддома. Магадеев подчеркивает, что никто не пациентов не жаловался на передачу государственного медицинского учреждения.

ОФИЦИАЛЬНО

В роддом направили сразу несколько проверок. Об одной из них рассказали в управлении Росздравнадзора по Башкирии.

- Конечно, некоторые нарушения были. Они есть везде. За год условия в роддоме не поменялись. Да, на месте существует текучка кадров и нервозность. Случаев младенческой смертности не было. Оценки я давать не буду – выводы сделают в прокуратуре Салавата, - объяснила руководитель отдела контроля работы медицинских организаций Наталия Армянинова.

И ОПЯТЬ О СИБАЕ

Оказавшись перед журналистами, министра здравоохранения не упустил возможности рассказать о том, как сейчас обстоит вопрос с помощью жителям загрязненного выбросами сероводорода Сибая.

- В городе продолжается прием многопрофильной бригады врачей – аллергологи, пульмонологи, токсикологи и офтальмологи, в том числе детские. Число обращений в больницы выросло, но это связано с тем, что люди приезжают из соседних районов по поводу уже имеющихся заболеваний. Всплеска болезней в связи с загрязнением воздуха и случаев острого отравления нет. Дополнительный состав врачей будет работать как минимум до 1 марта, - заявил министр.

Также Забелин рассказал, что лично он заметил изменения качества воздуха в Сибае.

- Ощущения есть. Но они и есть и в других городах, районах и регионах. Говоря о моем коллеге, который заявил, что воздух в Сибае лучше, чем в Уфе, то это он высказал свое личное мнение, - вспомнил случай недельной давности Забелин.