Куда пойти на День влюбленных в Уфе
На носу самый романтичный праздник в году – День Святого Валентина. В этот день в воздухе царит особая атмосфера, а на улице можно встретить огромное количество парочек, держащихся за руки.
Многие к этому празднику относятся неоднозначно, мы же советуем вам отключить внутреннего скептика и позволить себе быть в этот день настоящим волшебником для своей второй половинки. Это еще один повод рассказать о своих чувствах и отправиться на запоминающееся романтическое свидание. «Комсомолка» расскажет о том, как в Уфе необычно провести этот день.
КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ И ГОРЯЧИЙ КОФЕ
Сходить на каток – бюджетный и беспроигрышный вариант, особенно если вы студенты. Главное, внимание! Согласны? Ничего страшного, если ваша вторая половинка не умеет кататься на коньках, ведь это еще один повод стать ближе друг к другу. Подать руку, нежно обнять, завязать ей шнурки на коньках – такие жесты только укрепят ваши отношения.
После веселого катания обязательно отправляйтесь в уютное место, чтобы за чашкой кофе или ароматного чая душевно пообщаться.
Чек-лист такого свидания:
200 рублей вход на каток;
150 рублей прокат коньков;
Кафе – 500 рублей.
Подать руку, нежно обнять, завязать ей шнурки на коньках – такие жесты только укрепят ваши отношения.Фото: Алексей ФОКИН
ФОТОСЕССИЯ «ЛАВ СТОРИ»
Пожалуй, отличной идеей для проведения романтического свидания будет фотосессия Love Story. Это не просто приятная прогулка с фотографом. Это эмоции и счастливые моменты вашей жизни, которые останутся в прекрасных качественных фотографиях навсегда. Прекрасная идея устроить фотосессию на 14 февраля. Идеи остаются за вами – можно отправиться в зимний парк, выбраться за город или же в студию.
Правда, такой подарок нужно дарить аккуратно – вдруг ваш спутник совсем не любит фотографироваться, и для него это будет неудачным сюрпризом. Если фотосессия дарится девушке, предупредите ее заранее, чтобы она продумала свой образ в этот день.
Чек-лист свидания:
2000 рублей – услуги фотографа за один час;
1500-2000 рублей – аренда фотостудии при желании.
КВЕСТЫ ДЛЯ ДВОИХ
Одно из самых необычных мест для свидания – это квесты для двоих. Это не просто возможность провести время с любимым человеком и отличный способ устроить небанальный вечер праздника, но и шанс проверить друг друга.
Уфимские квесты предложат вам различные истории: хоррор, приключенческие, логические лабиринты, расследования и романтические. Став командой единомышленников, вы сможете справиться со всеми задачами и найти ключи, следуя подсказкам. Записываться на квест нужно заранее.
Чек-лист свидания:
От 3000 рублей.
СПА-САЛОН
Если хотите устроить приятный сюрприз своему избраннику в День влюбленных, то назначьте ему романтическое свидание в спа-салоне. Это куда интереснее, чем ужин при свечах!
Спа-программа для двоих отличается от стандартной тем, что все процедуры (пилинги, скрабы, обертывания, массажи), делают сразу обоим. В конце вас ждет душ и чайная церемония с полезными сладостями. Помните, что спа-процедуры противопоказаны при острых воспалительных и инфекционных заболеваниях, грибке, некоторых гинекологических заболеваниях, аллергии на применяемые ингредиенты.
Чек-лист свидания:
От 3000 тысяч рублей
КАТАНИЕ НА ЛОШАДЯХ
Конная прогулка на двоих не оставит никого равнодушным. Общение с этими благородными животными, а также катание на них принесет только положительные эмоции. Опытный инструктор научит вас правильно держаться в седле и основной технике управления лошадью.
Поверьте, умнейшие грациозные спутники, свежий воздух и прекрасные пейзажи сделают этот день незабываемым.Фото: Александр ГЛУЗ
Это увлекательное мероприятие, которое разнообразит ваше свидание и подарит много ярких впечатлений. Поверьте, умнейшие грациозные спутники, свежий воздух и прекрасные пейзажи сделают этот день незабываемым.
Чек-лист:
от 2000 рублей в час – катание и инструктаж;
1000 рублей – фотосессия при желании.
КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ
Что может быть лучше, чем любоваться городом с высоты птичьего полета, рассматривать детали и объекты любимого города, перекусывать и пить любимые напитки в кабинах – все возможно, если вы устроите катание на колесо обозрения. Это небанальное место, где можно побыть наедине и признаться в своих чувствах красиво.
Время катания составляет всего 15 минут, но вы можете арендовать «будку» в воздухе на целый час. В подарок вы получите шампанское, вкусняшки и памятные фотографии. Целый час вы будете наслаждаться обществом друг друга, и никто не посмеет вас потревожить.
На высоте вас точно никто не побеспокоитФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Цена вопроса:
150 рублей – круг;
2500 рублей – аренда кабинки на час
ГОНЧАРНАЯ
Можно совместить полезное с приятным и опробовать древнейшее гончарное ремесло. Кроме того, что вы насладитесь обществом друг друга, так еще и освоите навыки ремесла. Можно отправиться в экскурсию в мастерскую, посмотреть, как работают гончара, выпить чай из глиняной посуды или же на мастер-класс, чтобы попробовать самим изготовить изделие.
Можно совместить полезное с приятным и опробовать древнейшее гончарное ремесло.
Гончарная мастерская в День влюбленных предлагает акцию – за 3000 рублей каждый из вас сделает памятную посуду или другое изделие с помощью гончаров, которые потом можно будет подарить друг другу. В конце мастер-класса вас ждет чаепитие.
БАР «КУБА ГАВАНА»
Это единственный латиноамериканский бар Уфы! Помимо того, чтобы вкусно поесть и насладиться дымными коктейлями, здесь можно станцевать сальсу, бачату, сомбреро. Это отличный вариант свидания, если твоя вторая половинка в прямом смысле слова «зажигалочка».
Кубинская кухня в баре навеяна ароматами Испании, Мексики и Южной Америки, приправленными рецептами старинных баров Гаваны.
Помимо того, чтобы вкусно поесть и насладиться дымными коктейлями, здесь можно станцевать сальсу, бачату, сомбреро
Здесь льются рекой любимые напитки легендарных Эрнеста Хемингуэя и Эрнесто Че Гевара, по-доброму, просто Папа и Че.
Живая музыка, страсть, напитки – здесь жарко после захода солнца и до самого рассвета.
Чек-лист на такое свидание:
в среднем 1500 рублей на человека.
АВТОБУС ИЛИ ХИЖИНА В ЛЕСУ
И самое необычное место для свидания – автобус или хижина в лесу! Автобус в лесу – это сеть туристических приютов в Башкирии. Только вы остановитесь не в хостеле и гостинице, а в самом настоящем автобусе. Он припаркован в лесу, и в нем можно жить. Представьте себе: вдали от цивилизации, посреди леса, где из живых только зверье. Из его окна открывается живописный вид на лес и соседние домики.
Так выглядит автобус изнутри
Рядом с ним есть хижина, в которую также можно заселиться. Это отличный вариант для свидания – ходить за дровами, заваривать травяной чай, читать книги. Здесь нет ни света, ни газа, ни Интернета. Только лес, тишина, свежий воздух, теплый глинтвейн, мясо и овощи на углях. Эти моменты точно сохранятся в памяти на всю жизнь.
Правда, чтобы доехать до хижины или автобуса вам понадобится машина. Они расположены в двух местах – в деревнях Сарва и Казнаташ.
Чек-лист свидания:
Хижина – 3000 будни, 3500 выходные в сутки;
Автобус – 2000 будни, 2500 выходные.
ПОЕЗДКА В ДРУГОЙ ГОРОД
Ну и, пожалуй, к лучшим вариантам свиданий можно отнести поездку в другой город. Например, в Екатеринбург, Казань, Самару, Челябинск. В новом городе все будет интересно, особенно если вы здесь в первый раз. Можно отправиться гулять пешком, провести время в лучших кофейнях и ресторанах города, аквапарке. Узнавать новое и изучать новые места – это всегда очень увлекательно. Такое длительное свидание ваша половинка точно запомнит надолго. Не забывайте, что лучший подарок – это не вещь, а эмоции!
Поездка в другой город на экскурсию - беспроигрышный вариантФото: Влад КОМЯКОВ
Чек-лист:
7000-8000 рублей на поездку.
ИСТОЧНИК KP.RU