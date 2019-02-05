Куда пойти на День влюбленных в Уфе

На носу самый романтичный праздник в году – День Святого Валентина. В этот день в воздухе царит особая атмосфера, а на улице можно встретить огромное количество парочек, держащихся за руки.

Многие к этому празднику относятся неоднозначно, мы же советуем вам отключить внутреннего скептика и позволить себе быть в этот день настоящим волшебником для своей второй половинки. Это еще один повод рассказать о своих чувствах и отправиться на запоминающееся романтическое свидание. «Комсомолка» расскажет о том, как в Уфе необычно провести этот день.

КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ И ГОРЯЧИЙ КОФЕ

Сходить на каток – бюджетный и беспроигрышный вариант, особенно если вы студенты. Главное, внимание! Согласны? Ничего страшного, если ваша вторая половинка не умеет кататься на коньках, ведь это еще один повод стать ближе друг к другу. Подать руку, нежно обнять, завязать ей шнурки на коньках – такие жесты только укрепят ваши отношения.

После веселого катания обязательно отправляйтесь в уютное место, чтобы за чашкой кофе или ароматного чая душевно пообщаться.

Чек-лист такого свидания:

200 рублей вход на каток;

150 рублей прокат коньков;

Кафе – 500 рублей.

Подать руку, нежно обнять, завязать ей шнурки на коньках – такие жесты только укрепят ваши отношения.Фото: Алексей ФОКИН

ФОТОСЕССИЯ «ЛАВ СТОРИ»

Пожалуй, отличной идеей для проведения романтического свидания будет фотосессия Love Story. Это не просто приятная прогулка с фотографом. Это эмоции и счастливые моменты вашей жизни, которые останутся в прекрасных качественных фотографиях навсегда. Прекрасная идея устроить фотосессию на 14 февраля. Идеи остаются за вами – можно отправиться в зимний парк, выбраться за город или же в студию.

Правда, такой подарок нужно дарить аккуратно – вдруг ваш спутник совсем не любит фотографироваться, и для него это будет неудачным сюрпризом. Если фотосессия дарится девушке, предупредите ее заранее, чтобы она продумала свой образ в этот день.

Чек-лист свидания:

2000 рублей – услуги фотографа за один час;

1500-2000 рублей – аренда фотостудии при желании.

КВЕСТЫ ДЛЯ ДВОИХ

Одно из самых необычных мест для свидания – это квесты для двоих. Это не просто возможность провести время с любимым человеком и отличный способ устроить небанальный вечер праздника, но и шанс проверить друг друга.

Уфимские квесты предложат вам различные истории: хоррор, приключенческие, логические лабиринты, расследования и романтические. Став командой единомышленников, вы сможете справиться со всеми задачами и найти ключи, следуя подсказкам. Записываться на квест нужно заранее.

Чек-лист свидания:

От 3000 рублей.

СПА-САЛОН

Если хотите устроить приятный сюрприз своему избраннику в День влюбленных, то назначьте ему романтическое свидание в спа-салоне. Это куда интереснее, чем ужин при свечах!

Спа-программа для двоих отличается от стандартной тем, что все процедуры (пилинги, скрабы, обертывания, массажи), делают сразу обоим. В конце вас ждет душ и чайная церемония с полезными сладостями. Помните, что спа-процедуры противопоказаны при острых воспалительных и инфекционных заболеваниях, грибке, некоторых гинекологических заболеваниях, аллергии на применяемые ингредиенты.

Чек-лист свидания:

От 3000 тысяч рублей

КАТАНИЕ НА ЛОШАДЯХ

Конная прогулка на двоих не оставит никого равнодушным. Общение с этими благородными животными, а также катание на них принесет только положительные эмоции. Опытный инструктор научит вас правильно держаться в седле и основной технике управления лошадью.

Поверьте, умнейшие грациозные спутники, свежий воздух и прекрасные пейзажи сделают этот день незабываемым.Фото: Александр ГЛУЗ

Это увлекательное мероприятие, которое разнообразит ваше свидание и подарит много ярких впечатлений. Поверьте, умнейшие грациозные спутники, свежий воздух и прекрасные пейзажи сделают этот день незабываемым.

Чек-лист:

от 2000 рублей в час – катание и инструктаж;

1000 рублей – фотосессия при желании.

КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ

Что может быть лучше, чем любоваться городом с высоты птичьего полета, рассматривать детали и объекты любимого города, перекусывать и пить любимые напитки в кабинах – все возможно, если вы устроите катание на колесо обозрения. Это небанальное место, где можно побыть наедине и признаться в своих чувствах красиво.

Время катания составляет всего 15 минут, но вы можете арендовать «будку» в воздухе на целый час. В подарок вы получите шампанское, вкусняшки и памятные фотографии. Целый час вы будете наслаждаться обществом друг друга, и никто не посмеет вас потревожить.

На высоте вас точно никто не побеспокоитФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Цена вопроса:

150 рублей – круг;

2500 рублей – аренда кабинки на час

ГОНЧАРНАЯ

Можно совместить полезное с приятным и опробовать древнейшее гончарное ремесло. Кроме того, что вы насладитесь обществом друг друга, так еще и освоите навыки ремесла. Можно отправиться в экскурсию в мастерскую, посмотреть, как работают гончара, выпить чай из глиняной посуды или же на мастер-класс, чтобы попробовать самим изготовить изделие.

Можно совместить полезное с приятным и опробовать древнейшее гончарное ремесло.

Гончарная мастерская в День влюбленных предлагает акцию – за 3000 рублей каждый из вас сделает памятную посуду или другое изделие с помощью гончаров, которые потом можно будет подарить друг другу. В конце мастер-класса вас ждет чаепитие.

БАР «КУБА ГАВАНА»

Это единственный латиноамериканский бар Уфы! Помимо того, чтобы вкусно поесть и насладиться дымными коктейлями, здесь можно станцевать сальсу, бачату, сомбреро. Это отличный вариант свидания, если твоя вторая половинка в прямом смысле слова «зажигалочка».

Кубинская кухня в баре навеяна ароматами Испании, Мексики и Южной Америки, приправленными рецептами старинных баров Гаваны.

Помимо того, чтобы вкусно поесть и насладиться дымными коктейлями, здесь можно станцевать сальсу, бачату, сомбреро

Здесь льются рекой любимые напитки легендарных Эрнеста Хемингуэя и Эрнесто Че Гевара, по-доброму, просто Папа и Че.

Живая музыка, страсть, напитки – здесь жарко после захода солнца и до самого рассвета.

Чек-лист на такое свидание:

в среднем 1500 рублей на человека.

АВТОБУС ИЛИ ХИЖИНА В ЛЕСУ

И самое необычное место для свидания – автобус или хижина в лесу! Автобус в лесу – это сеть туристических приютов в Башкирии. Только вы остановитесь не в хостеле и гостинице, а в самом настоящем автобусе. Он припаркован в лесу, и в нем можно жить. Представьте себе: вдали от цивилизации, посреди леса, где из живых только зверье. Из его окна открывается живописный вид на лес и соседние домики.

Так выглядит автобус изнутри

Рядом с ним есть хижина, в которую также можно заселиться. Это отличный вариант для свидания – ходить за дровами, заваривать травяной чай, читать книги. Здесь нет ни света, ни газа, ни Интернета. Только лес, тишина, свежий воздух, теплый глинтвейн, мясо и овощи на углях. Эти моменты точно сохранятся в памяти на всю жизнь.

Правда, чтобы доехать до хижины или автобуса вам понадобится машина. Они расположены в двух местах – в деревнях Сарва и Казнаташ.

Чек-лист свидания:

Хижина – 3000 будни, 3500 выходные в сутки;

Автобус – 2000 будни, 2500 выходные.

ПОЕЗДКА В ДРУГОЙ ГОРОД

Ну и, пожалуй, к лучшим вариантам свиданий можно отнести поездку в другой город. Например, в Екатеринбург, Казань, Самару, Челябинск. В новом городе все будет интересно, особенно если вы здесь в первый раз. Можно отправиться гулять пешком, провести время в лучших кофейнях и ресторанах города, аквапарке. Узнавать новое и изучать новые места – это всегда очень увлекательно. Такое длительное свидание ваша половинка точно запомнит надолго. Не забывайте, что лучший подарок – это не вещь, а эмоции!

Поездка в другой город на экскурсию - беспроигрышный вариантФото: Влад КОМЯКОВ

Чек-лист:

7000-8000 рублей на поездку.