2019-02-05T15:55:10+03:00
Спорт

«Салават Юлаев» примерз к шестому месту

Если с «Амуром» удалось справиться, то вот «Барыс» оказался сильнее
Рустам МАКСЮТОВ
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Впереди в регулярном чемпионате паузаВпереди в регулярном чемпионате паузаФото: Рустем АХУНОВ
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«Салават Юлаев» продолжает не шибко радовать своих болельщиков. За победами всегда следуют обидные поражения. Вот и нынешняя серия домашних матчей завершилась обидным поражением от астанинского «Барыса». Этот результат лишь в очередной раз подтвердил, что уфимцы не умеет играть против команд, которые находятся выше их в турнирной таблице.

РЕВАНШ С «АМУРОМ»

26 января «юлаевцы» слетали в Хабаровск и всухую уступили «Амуру» со счетом 3:0. Тогда Николай Цулыгин был так недоволен действиями своих подопечных, что даже позволил себе открытую критику. К тому моменту «Салават» обеспечил себе участие в плей-офф, и, по мнению специалиста, игроки попросту решили, что дело уже решено и можно особо не перетруждаться.

Календарь спустя неделю подкинул уфимским хоккеистам возможность доказать, что они все-таки настоящие профессионалы. Для этого нужно было «Амур» выигрывать. Желательно, уверенно. Сейчас хабаровчане вообще идут последним на Востоке.

Но проблемы неожиданно все равно возникли. На второй минуте Файзуллин подкараулил свой момент и открыл счет в матче. Дальнейшее можно назвать настоящими мучениями. «Салават Юлаев» был значительно сильнее, превосходит оппонента по всем компонентам, но забить не удавалось почти весь период.

Расколдовал эти злосчастные хабаровские ворота Жарков, ну а дальше все полетело. Игроки раскрепостились и в оставшееся время усилиями Кугрышева и Кадейкина забили еще два гола, обеспечив себе комфортную победу – 3:1.

ПРОТИВ «БАРЫСА» НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ

Следующий домашний матч против «Барыса»был принципиальным. Казахстанцы проводят потрясающий сезон и даже забрались на вторую строчку конференции. Многие уфимские болельщики всерьез считают, что это место должны занимать «юлаевцы». Именно поэтому хозяевам было необходимо доказать - они действительно сильнее, а расположение в турнирной таблице, по большей части, случайность.

К тому же «Барыс» всегда считался довольно удобной командой для «Салавата Юлаева». При любых тренерах и в самые разные сезоны уфимцы играли против казахстанцев успешно. Однако у Николая Цулыгина в этом годучто-то пошло не так.

Игру хозяевнельзя назвать совсем уж плохой – она получилась «зубастой», где никто не хотел отдавать инициативу и постоянно бросался в борьбу за шайбой.

«Юлаевцы», благодаря голу защитника Сергеева, открыли счет, но «Барыс» как-то легко отыгрался, а затем вовсе вышел вперед. Спасать команду вызвался Умарк. А вот в овертайме вновь не повезло. Петерссону хватило 30 секунд, чтобы огорчить Метсолу и оформить победу – 2:3.

- Мы доносили это до ребят, что это одна из тех команд, с которой мы можем сыграть в плей-офф. Мы в этом сезоне уже сыграли 4 игры, достаточно друг друга знаем. В принципе, во всех матчах набрали очки, но к сожалению, две последние игры проиграли в овертайме. Значит надо больше работать над овертаймами с этой командой, - заявил после матча Николай Цулыгин.

Вероятность попасть на «Барыс» плей-офф действительно есть, но пока складывается впечатление, что уфимцам скорее достанется кто-то из тройки «Авангард», «Металлург» и «Ак Барс». Никого из них, мягко говоря, не назовешь приятным соперником на первый раунд.

Больше всего вызывает опасения сама игра «Салавата Юлаева». От матча к матчу абсолютно ничего не меняется. Сейчас в регулярном чемпионате наступает недельная пауза, и у тренерского штаба одна из последних возможностей взбодрить свою команду. Этим надо обязательно воспользоваться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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