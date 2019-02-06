2019-02-06T15:16:52+03:00
Происшествия

Отцом двухлетнего ребенка, трагически погибшего в Башкирии, оказался жестокий убийца

Полгода назад он не по-людски расправился с сельчанином
Эльвина АПАРИНА
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Малыш не смог выбраться из горящего домаМалыш не смог выбраться из горящего дома
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Стали известны новые подробности пожара в селе Купаево Кушнаренковского района, в котором погиб двухлетний ребенок. Напомним, что ЧП произошло 4 февраля, мать оставила мальчика одного и ушла в соседнюю деревню доить корову. Так она зарабатывала на жизнь, чтобы прокормить своих детей. В тот злополучный день в доме замкнул телевизор, малыш пытался спастись и выйти, но дверь была заперта.

Последние шесть месяцев матери ребенка приходилось тяжко – полгода назад ее мужа задержали по статье 105 УК РФ (убийство), обвинив в том, что он со своим товарищем жестоко расправился с сельчанином. «Комсомолка» выяснила, что отец погибшего оказался фигурантом одного из самых громких убийств прошлого года.

РАЗОРВАЛИ, ПРИВЯЗАВ К ДЕРЕВУ

28 августа 2018 года к 45-летнему отцу ребенка обратился местный житель и стал просить у него денег взаймы. В ходе разговора между ними произошла ссора, поскольку подозреваемый вспомнил недавний конфликт между потерпевшим и его сестрой. Вспомнив другие ссоры с сельчанином, тот решил его проучить. Долго не раздумывая, он позвонил своему 38-летнему знакомому, чтобы помочь преподать урок скандалисту, на что тот согласился.

Жестоко расправившись с ним, тело скинули в овраг

Жестоко расправившись с ним, тело скинули в овраг

Злоумышленники купили алкоголь и выехали за пределы деревни, якобы обсудить недомолвки. Доехав на автомобиле до берега озера недалеко от деревни, компания стала употреблять спиртное. Но разговор так и не задался, конфликт еще более обострился. Один из подозреваемых взял саперную лопату и нанес ей множество ударов деревянным черенком и ногами по голове и различным частям тела погибшего. Второй душил потерпевшего. После этого они привязали несчастного к дереву, привязали ноги к тросу и разорвали мужчину, а тело скинули в овраг.

ОСТАЛАСЬ ОДНА С ДЕТЬМИ

Отца погибшего ребенка удалось найти по горячим следам, очевидцы видели, как он конфликтовал с потерпевшим в день убийства, поэтому на него легко вышли. После убийства он сразу приобрел билет на поезд и уехал, полицейским удалось его задержать в Челябинской области, пока тот ехал в поезде. Что касается погибшего, он вел асоциальный образ жизни и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за свершение тяжких преступлений.

С тех пор Марина М. осталась одна с четырьмя детьми. Двое, девушка и парень, уже взрослые и живут своей жизнью, еще двое, сестра и братик Матвей, были на попечении матери. Женщина была вынуждена браться за любую работу.

Сейчас сельчане собирают деньги на помощь семье, решается вопрос, где будет жить женщина с дочерью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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