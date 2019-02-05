«Дверь была заперта, малыш упал у порога»: подробности трагедии в Башкирии, в которой погиб двухлетний ребенок

Вчера, 4 февраля, в селе Купаево Кушнаренковского района Башкирии случился страшный пожар. Огонь вспыхнул в жилом бревенчатом доме, после тушения пожарные обнаружили тело двухлетнего ребенка. Помочь малышу было уже нечем, он погиб на месте происшествия.

МАТЬ УШЛА ДОИТЬ КОРОВУ

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 11:25. Тушить пожар срочно выехали пять человек и две единицы техники, также на месте работали полицейские, сотрудники газовой службы и медики. Пожар был локализован в 11:58, открытое горение ликвидировали в 12:09. Лишь потом стало известно, что в доме оставался маленький ребенок, его тело было найдено лишь в 14:40.

фото: МЧС по РБ

«Комсомолке» стало известно, что семья является многодетной, в ней росли четверо детей. Старшая дочь уже замужем, сын живет в Уфе, а младшие Лиза и Матвей (имена здесь и далее изменены – прим.ред.) жили с мамой в деревне. Многодетная мать, 43-летняя Марина М., ушла работать в соседнюю деревню. В сельсовете сообщили, что там она трудилась дояркой, чтобы прокормить детей.

- Про семью ничего плохого сказать не могу. На учете не состояли, детей поднимали, как могли, - прокомментировали в администрации.

В последнее время Марине приходилось несладко – полгода назад мужа взяли под стражу по подозрению в убийстве местного жителя.

- Вот так вот – сначала потерять мужа, его не ждать до пенсии точно, наверное. Потерять сына и остаться на улице. Было все, и за короткие сроки ничего не стало. Ужасная трагедия, терпения и сил этой женщине. Был бы муж дома, такого не произошло бы скорее всего. Старшая дочь в городе, средний сын недавно пришёл из армии. Вроде как самый момент детей поднимать, а она сама осталась без ничего, - говорит местная жительница.

УМЕР У ДВЕРИ – НЕ СМОГ ВЫЙТИ

Женщина всячески пыталась заработать денег, чтобы прокормить детей, Матвей зачастую оставался с бабушкой, которая живет по соседству. В тот день она не завела ребенка к ней, потому что та болела гриппом. Марина оставила Матвея дома одного, чтобы тот не заразился.

В тот злополучный день Марина включила сыну мультики и сама ушла на пару часов. Матвей был заперт в доме абсолютно один с включенным телевизором, сетевой шнур которого, ранее перебитый, был замотан изолентой. По всей видимости, он и стал причиной пожара. Дверь была заперта, малыш не смог выйти, умер у двери.

- От малыша ничего не осталось. Будут хоронить угольки... - говорит собеседница.

Сейчас сельчане собирают помощь семье, решается вопрос о том, где женщина будет жить с дочерью.

Глава администрации Кушнаренковского района Руслан Гизатулин поручил главам сельских поселений ещё раз проверить состояние противопожарных систем и оборудования, организовать дежурство добровольцев, оперативно провести все необходимые противопожарные и профилактические мероприятия, организовать подворный обход, посетить все неблагополучные и малоимущие семьи, имеющие несовершеннолетних детей, а также одиноких престарелых граждан.

- Прошу деревенских старост помочь: подключится к информированию населения о правилах пожарной безопасности и выявлению семей, попадающих в группу риска. Вернуть ребёнка мы не в силах, однако есть возможность помочь матери, - написал он в социальных сетях.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным малыша.