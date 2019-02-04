«С очевидцами пытались ребенка достать»: стали известны подробности гибели четверых человек на трассе в Башкирии

Рано утром 4 февраля в Уфимском районе на трассе М-5 Самара-Уфа-Челябинск произошла страшная авария, в которой на месте погибли четыре человека, в том числе ребенок.

ДТП произошло по вине легковушки – мужчина за рулем «Дэу Джентра» по невыясненным причинам на полном ходу въехал в припаркованный на обочине грузовик. Удар оказался такой силы, что водитель и трое его пассажиров, в том числе подросток, скончались на месте аварии. Также в салоне находилась маленькая девочка, пяти-шести лет. Ее с различными авариями доставили в больницу, за ее жизнь сейчас борются врачи. Людей из искореженного металла доставали сотрудники МЧС с помощью специального инструмента.

Что стало причиной неизвестно – возможно, автомобилист уснул, возможно, злую шутку сыграла погода и плохая видимость.

Четыре человека погибли на месте

Водитель большегруза рассказал полицейским о том, как произошла авария.

- Стоял, отдыхал, вдруг почувствовал удар. Вышел, смотрю, а там машина. Потом с очевидцами пытались ребенка достать. Скорая помощь приехала, передали ее им. Все остальные уже были мертвы, - говорит водитель фуры.

Известно, что иномаркой управлял 26-летний житель Самары, уроженец Узбекистана. Его товарищ рассказал, что у мужчины тоже остались супруга и дети, которые примчали в Башкирию, узнав о трагической новости.

- Он зарабатывал на том, что занимался перевозками. Возил людей, как таксист, из Самары в Уфу и обратно. В этот раз вес своих же знакомых, семью с двумя детьми. Только я не знаю кого и зачем. Очень жаль его, такой молодой, - говорит Бекзод Нуриддинов.

Установить причину ДТП и узнать все подробности предстоит дорожным полицейским.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным погибших.