Появится ли в Уфе бесплатный проезд для водителей на общественном транспорте

Недавно в Ярославле автомобилистов порадовали приятной новостью – с 28 января водители смогут ездить на автобусе бесплатно. Правда, показать права недостаточно, при себе нужно иметь свидетельство о регистрации транспортного средства, чтобы доказать, что ты не просто имеешь водительское удостоверение, но и на машине передвигаешься.

Это сделали для того, чтобы разгрузить автодороги. Будет меньше машин, следовательно, и аварий меньше.

«Комсомолка» решила узнать, не ждет ли бесплатный проезд и автомобилистов Уфы. Но хорошей новостью в мэрии нас не порадовали – об этом даже речи нет.

- Нет, у нас такого не ожидается, ну, в ближайшее время точно. Впервые о таком слышу, но было бы интересно, - прокомментировал начальник пресс-службы администрации Марсель Байдавлетов.

ЧТО ДУМАЮТ ВОДИТЕЛИ УФЫ?

Светлана Апарина, жительница Нагаево:

- Я бы с удовольствием пользовалась этой услугой, но только при условии, что увеличат количество Нефазов. Бывали дни, когда мне приходилось возвращаться из города домой на «Газели». Я их даже вспоминать не хочу – битком набитые маршрутки, деваться некуда, приходится ехать на ней. Если пропустить, то придется ждать еще 15-20 минут следующую переполненную «Газель». В таких условиях даже бесплатно ездить не хочется.

Диана Сабурова, жительница Черниковки:

- Имея собственный автомобиль, ездить на автобусе, даже если это будет бесплатно, я не буду . Гораздо комфортнее передвигаться на своей машине без большого количества людей, ведь в самый час-пик, в который я обычно езжу, в автобусе ужасная давка. Однозначно лучше ездить на своей машине, чем в переполненном автобусе и бесплатно.

Дмитрий Зубарев, житель Сипайлово:

Учитывая, что я живу на конечной остановке нужной маршрутке, то я бы воспользовался этой услугой. Ехать мне до работы примерно 40 минут, за это время как раз можно выспаться. В нашем микрорайоне пробки и утром, и вечером, бесплатный проезд на автобусе очень сэкономил бы траты на бензин.