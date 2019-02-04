Прокуратура проверит школу в Уфе, дорога до которой превратилась в полосу препятствий

Для учащихся лицея №160, что на улице Амантая в Уфе, дойти до школы означает то же, что и преодолеть полосу препятствий.

Сначала детям нужно подняться на снежную гору, затем их ждет речка, которую дети благополучно перепрыгивают, далее - проезжая часть. В школу они приходит только через 40 минут.

Обратно идти проще – школьники просто скатываются на своих рюкзаках и сумках с горы. Только вот родителям эти забавы не нравятся – они не просто недовольны тем, что дети пачкаются, но и переживают за жизнь и здоровье своих чад.

Так вышло, что жители микрорайона Кузнецовский затон страдают от того, что здесь нет школы, и дети вынуждены ходить на занятия за три квартала. Житель микрорайона снял на видео «всю красоту» и подробно рассказал о об этой полосе препятствий.

Мужчина надеется, что огласка поможет решить проблему.

- Дети будут так добираться до первого несчастного случая. Раз нет нормальной дороги для пешеходов, значит, нужно выделить автобусы для доставки детей в школу, - говорит Марсель М. – Либо нужно сделать надземный переход, который связывал бы район и школу. Думать об этом нужно уже сейчас, пока микрорайон полностью не застроили. Мы боимся за здоровье и жизнь наших детей, и хотелось бы, чтобы и в нашем микрорайоне уже появилась школа, сюда переезжают семейные люди с детьми.

На вопрос, когда в микрорайоне нормальная дорога до школы, в мэрии не ответили, уточним, что по плану здесь скоро построят четыре школы и шесть детских садов.

Зато видеороликом заинтересовалась прокуратура Башкирии. Ведомство начало проверку, по итогам которой местных коммунальщиков могут и оштрафовать.