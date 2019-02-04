«После звонка у меня земля из-под ног ушла»: жена погибшего в сибайском карьере рассказала о смерти мужа

Вчера, 3 февраля, в филиале Учалинского ГОКа в Сибае произошло ЧП. В горящей шахте погиб 31-летний Гаяз Иргалин. У мужчины остались 24-летняя жена и годовалая дочь. Семья и местные жители уверены, что мужчина отравился газом, но предприятие опровергает эту версию.

РАБОТАЛ НА ГОКЕ 9 ЛЕТ

«Комсомолке» удалось пообщаться с женой погибшего, Ляйсан Иргалиной. В тот злополучный день Гаяз, как ни в чем не бывало, собрался на работу. Жена осталась сидеть дома с ребенком и ждала с горячим ужином. Но не дождалась – в девять вечера ей позвонила свекровь и сообщила трагическую новость.

- После звонка у меня земля из-под ног ушла. Я не могла и не хотела в это верить. Раньше он никогда не жаловался на свое здоровье, на условия труда. Никогда не рассказывал мне о проблемах на работе. Он там уже девять лет работал, как с армии вернулся, - говорит Ляйсан.

Гаяз женился на своей возлюбленной 30 сентября 2016 года, на следующий год в семье Иргалиных появилась дочь Камилла. Супруги купили в ипотеку однокомнатную квартиру. Ляйсан души не чаяла в своем супруге – добрый, заботливый, трудолюбивый Гаяз все делал для своей семьи. Добрым словом его вспоминают и друзья.

- Гаяз всегда был готов прийти на помощь, даже если ты ночью его о чем-то попросишь. Любил свою семью, работал ради них, чтобы они ни в чем не нуждались, - говорит его товарищ.

В ГОКе он трудился девять лет

«ОТРАВЛЕНИЯ НЕ БЫЛО»

Тело сибайца в горящей шахте на месторождении Нижняя Залежь подземного рудника обнаружил мастер смены. Помочь Гаязу уже было ничем – мужчина уже не дышал.

Сотрудники ГОКа и жители города уверяют, что молодой отец отравился газом. Бывшие работники говорят, что условия труда на предприятии не самые лучшие – людям не выдают ни противогазы, ни марлевые повязки.

- Соединения серы несет смертельную опасность. Мои близкие тоже там работают, а их до сих пор не обеспечили не то противогазом, а даже марлевой повязкой! Пора всем выделить молочные продукты! Даже смешно, что только одна аптека обеспечивает респираторами весь город в такое трудное для Сибая время. А почему их не раздавать в детских садах, школах, на рабочих местах? – возмущается местная жительница.

В пресс-службе предприятия отравление сотрудника опровергают и называют невозможным.

- Месторождение, где произошла трагедия, не связано с Сибайским карьером, где сейчас идёт окисление руды, поэтому речи об отравлении работника газом пока не идёт. Причина смерти будет известна после заключения экспертизы. Причины несчастного случая выясняются комиссией специалистов СФ УГОК и следственных органов, - сообщила пресс-секретарь УГОКА Светлана Кадырова.

В следственном комитете Башкирии «Комсомолке» сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка. Правоохранители выясняют подробности происшествия и устанавливают обстоятельства.

Свои соболезнования выразил мэр Сибая Рустем Афзалов и сообщил, что расследование гибели будет под его личным контролем.

Похоронят Гаяза завтра, 5 февраля, в Сибае. Неравнодушные жители Башкирии собирают финансовую помощь вдове. Если вы хотите помочь Ляйсан, можете перевести денежные средства по номеру карты:

4817760101984296 - Иргалина Ляйсан Артуровна.