«Врачи сразу огорошили четвертой стадией»: уроженец Уфы борется со смертельной болезнью

Жизнь 29-летнего уроженца Башкирии Артема Маркелова еще несколько месяцев назад напоминала настоящую сказку: парень переехал из маленького городка Октябрьский в Санкт-Петербург, устроился на любимую работу и даже приобрел в ипотеку собственную квартиру. А сейчас он с ужасом ждет химиотерапию и питается через трубочку, потому что у Артема – четвертая стадия рака желудка. Но парень не сдается и верит, что обязательно выкарабкается.

ДУМАЛ, ЧТО РАЗЫГРАЛСЯ ГАСТРИТ

- Артем переехал в Санкт-Петербург около трех лет назад. Там жил его старший брат, и Артем рванул сначала на заработки, а потом решил остаться насовсем, - рассказывает близкий друг парня Тимур К. – Но при любом удобном случае он приезжал в родную Башкирию, где у него остались родные и друзья.

Впервые Артем почувствовал недомогание в конце октября прошлого года. Стал часто болеть желудок, появилась неприятная тошнота. Особенно симптомы усиливались после приема тяжелой и твердой пищи. Парень решил, что у него разыгрался гастрит, и отправился к врачу, но обследование ничего не выявило, и Артема отправили домой, посоветовав пересмотреть свой рацион питания.

Парень ждет результатов анализов, прежде чем ему назначат химиотерапию

Однако боль и тошнота не проходили, и парень снова отправился в больницу – сдал анализы – но безрезультатно. Врачи уверяли, что с ним все в порядке. И лишь на четвертом приеме у Артема наконец-то взяли биопсию желудка.

- Я как раз созванивался с Артемом под Новый год, - рассказывает друг парня. – Он мне рассказал, что ждет результаты гистологии и очень волнуется. Я его еще тогда успокаивал, мол, ничего страшного, не переживай.

ВРАЧИ ОГОРОШИЛИ ЧЕТВЕРТОЙ СТАДИЕЙ

Результаты биопсии стали полной неожиданностью для Артема и его близких: кардиоэзофагеальный рак с рецидивной лимфоаденопатией. Проще говоря, рак пищевода с метастазами в лимфоузлы, да еще сразу четвертая стадия.

Сейчас Артем Маркелов ждет результаты последних анализов, после которых ему назначат химиотерапию. Пока опухоль неоперабельная, и врачи надеются «химией» стабилизировать состояние парня и только потом думать об операции.

- Мы все же надеемся, что удастся Артема отправить в Израиль. Ну, давайте будем честными, там выше уровень медицины, больше опыта лечения онкологических заболеваний. Многие, кто там лечился, смог добиться ремиссии, - уверен Тимур К. - Мы знаем, что требуются многомиллионные суммы, поэтому уже начали готовиться, открываем сбор. Все необходимые медицинские документы, выписки, анализы – мы все готовы предоставить.

Сам Артем тоже взял себя в руки и не собирается сдаваться. Он мечтает о семье и детях, поэтому просто обязан победить грозное заболевание. Если вы хотите помочь молодому человеку справиться с его болезнью, то можете отправить посильную сумму на его банковскую карту. Реквизиты: 4622 3530 1519 7992 (банк ВТБ, владелец Артем Маркелов).