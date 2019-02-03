«Кидалась в меня ребенком, бросалась с кулаками»: муж оставшейся на улице девушки из Башкирии рассказал свою версию

Эта запутанная история все больше напоминает бразильскую «мыльную оперу»: здесь есть и трагедия, и нешуточные страсти, и коварство, и предательство. А началось все с того, что «КП-Уфа» опубликовала печальную историю 26-летней Алины Рахимовой из села Буганак, которая в пожаре потеряла свой дом, все нажитое имущество, и осталась с больной девятимесячной дочкой буквально на улице. Добрые люди приютили женщину с ребенком и пустили ее пожить в крохотную каморку в общежитии, но Алина переживает, что в любой момент ее могут попросить съехать.

ВЕРСИЯ ЖЕНЫ: МУЖ ОБМАННЫМ ПУТЕМ СОБИРАЛ ДЕНЬГИ И ТРАТИЛ ИХ НА СЕБЯ

А самым жестоким ударом судьбы, по уверению Алины, оказалось предательство мужа. И хотя супруги до сих пор официально не разведены, муж еще до пожара собрал свои вещи и уехал на север, где работает на вахте. Когда случилось несчастье, Марат в социальных сетях разместил объявление, в котором просил неравнодушных людей помочь вещами и деньгами бедным погорельцам.

- Но мне не досталось абсолютно ничего, - возмущена Алина. – Мне рассказали посторонние люди, что в объявлении был указан адрес и номер карты совершенно посторонней женщины, близкой подруги моего мужа. Выходит, что мой супруг собирал деньги и тратил их на себя, а про дочь даже ни разу не вспомнил.

ВЕРСИЯ ТОЙ САМОЙ «ПОСТОРОННЕЙ» ЖЕНЩИНЫ: «Я ВСЕГО ЛИШЬ ПОСРЕДНИК»

На следующий день после выхода статьи в редакцию «КП-Уфа» посыпались звонки. Объявились сами «виновники» - супруг Алины Марат и та самая таинственная незнакомка-разлучница, на которую жаловалась молодая мать. Задыхаясь от возмущения, оба заявили, что все обвинения – форменная клевета, и потребовали опровержения.

Мужина утверждает, что попросил знакомую всего лишь придержать вещи у себя, пока за ними не приедет жена

- Да зачем мне эти жалкие гроши, когда одна моя шуба дороже, чем ее сгоревший дом стоит? – искренне недоумевает Резеда (имя изменено – ред.). – Марат действительно указал мой адрес, но лишь потому, что я живу в Белорецке, и городским жителям удобнее завезти вещи мне, чем тащиться в село. А потом Алина должна была заехать ко мне и забрать все вещи. Ну а что никто не откликнулся и ни один человек не перевел ни копейки – так в этом разве моя вина? Алина меня обвиняет, что я присвоила деньги, а я могу предъявить выписку из банка, что никаких поступлений не было!

- Она явилась ко мне, кричала, что я воровка, а сама прикрывалась своей дочкой, чтобы я ни крикнуть в ответ не могла, ни всыпать ей, - негодует женщина. – Пусть сами теперь разбираются со своим мужем, а меня не впутывают в эти скандалы.Более того, Резеда настроена решительно и даже обратилась в полицию по факту незаконного проникновения в дом и оскорблений.

ВЕРСИЯ СУПРУГА: «ОТДАЮ КАЖДУЮ КОПЕЙКУ, А ОНА МЕНЯ БЬЕТ»

Когда позвонил супруг Алины, мы были готовы к чему угодно, кроме жалобной исповеди. Мужчина клялся и божился, что каждую заработанную копейку отсылает дочери, а супруга просто мстит.

- Когда сгорел дом, я находился на вахте. Поскольку я работал всего несколько дней, то не смог сразу переслать Алине крупную сумму денег, но уже через несколько дней я перевел ей 30 тысяч рублей, - уверяет Марат. – Клянусь Аллахом, все чеки у меня есть. На днях еще сколько мог, подкинул. У жены ко мне личные обиды, вот она и очерняет меня в глазах людей.

Марат чистосердечно признался, что ушел из семьи, потому что устал от скандалов и разборок. Мол, жена на него часто руку поднимала, а всем рассказывала, что муж ее колотит. Дошло даже до разбирательств с полицией.

Марат клянется, что сделает для дочки все, просто пока туго с деньгами

- Алина постоянно меня била, даже в присутствии дочери, - сокрушается мужчина. – Как-то раз даже кинула в меня ребенком, еле успел поймать. А она на меня с кулаками бросается. Тут мое терпение лопнуло, и я пригрозил, что в следующий раз дам сдачи. Закончилось все заявлением в полицию, и мне выписали крупный штраф. Этого я жене уже простить не смог и ушел из семьи.

Что касается «яблока раздора», то Марат возмущен: жена знала о сборе, ведь в объявлении был указан и ее номер. Номер Резеды указывался лишь для того, чтобы люди могли уточнять, дома она или нет, прежде чем привезти вещи.

- Я сразу написал Алине сообщение: приедешь через две недели в Белорецк и заберешь вещи. Она согласилась, а сейчас все отрицает. Резеда – моя бывшая коллега и хорошая подруга, так что пусть Алина не ревнует и не придумывает ничего. Дочь я свою никогда не оставлю. Как будут деньги, сразу же перечислю на ее содержание, - заверил мужчина.