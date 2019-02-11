2019-02-12T18:19:01+03:00
Общество

Башкирская гора Янган-Тау может стать первым геопарком ЮНЕСКО в России

Однако на сайте организации об этом ни слова
Павел КРАЙНОВ
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Знаменитая башкирская здравница вышла на международный уровеньЗнаменитая башкирская здравница вышла на международный уровень
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Пока новые власти республики озаботились присвоением шиханам Тратау и Юрактау статуса геопарка ЮНЕСКО, на него же претендует другая гора.

Осенью прошлого года международная комиссия экспертов рассмотрела заявку Янган-Тау и дала принципиальное согласие. Если заявку утвердят, в России появится первый геопарк под эгидой ЮНЕСКО.

Что произошло и когда у нас будет свой геопарк?

Без малого два года назад глава Башкирии Рустэм Хамитов предложил присвоить Янган-Тау статус геологического парка. Комитет республики по делам ЮНЕСКО оформил все необходимые бумаги, подготовил проект и направил его в международную организацию.

- Сейчас готовится техническая документация. Предположительно, в этом году ожидается включение Янган-Тау в глобальную сеть геопарков, - рассказали «Комсомолке» в комитете Башкирии по делам ЮНЕСКО.

Что такое статус геопарка ЮНЕСКО и что он даст республике?

Согласно документам организации – это природные объекты и даже целые районы с уникальной геологией. Будущий геопарк «должен иметь четко определенные границы, быть надлежащего размера для выполнения своих функций и содержать геологическое наследие международного значения». Ключевое словосочетание здесь – международное значение.

В чем подвох?

На официальном сайте ЮНЕСКО есть данные о том, что Янган-тау действительно подал заявку на получение статуса геопарка. Однако в официальном списке из 13 претендентов на 2018-2021 годы Янган-тау нет.

Кроме того, на сайте ЮНЕСКО нет никаких данных об окончательном решении о возможном включении Янган-Тау в список геопарков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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