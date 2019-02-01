«Принцесса барокко» Диляра Идрисова: Я начинала с башкирских песен

Ее голос сравнивают со звучанием скрипки Страдивари и называют «золотым сопрано Башкирии». К тридцати годам уфимка успела завоевать несколько престижных наград, в том числе и национальную театральную премию «Золотая маска», а также стать одной из самых востребованных российских оперных певиц за рубежом. На европейской сцене Диляра Идрисова специализируется на музыке эпохи барокко - исполняет редкие партии в операх Генделя, Вивальди, Перголези, выступает на сценах самых престижных площадках российской столицы. А совсем скоро, 19 февраля, впервые даст большой сольный концерт в Москве - откроет VI Международный фестиваль вокального искусства «Опера Априори». В программе концерта - все тот же барочный репертуар, благодаря которому она покорила искушенную европейскую публику.

ПРИНЦЕССА БАРОККО НАЧИНАЛА С БАШКИРСКИХ ПЕСЕН

В репертуаре певицы самые разные партии - на сцене Башкирского театра оперы и балета она поет и русскую классику - Любашу в опере Николая Римского-Корсакова, оперетты Оффенбаха, и столь привычный барочный репертуар - в операх «Геракл» Генделя и «Лунный мир» Вивальди. Партия принцессы Иолы в «Геракле», кстати, принесла ей самую желанную награду для любого российского артиста - «Золотую маску», которую она получила в 2017 году. Барочный репертуар Диляра начала осваивать еще во время учебы в Уфимской академии искусств им. З. Исмагилова, где она училась в классе Миляуши Мутазиной, воспитавшей целую плеяду первоклассных вокалистов, в том числе и братьев Ильдара и Аскара Абдразаковых, чьи имена хорошо известны любителям классики во всем мире.

- Миляуша Галеевна часто давала мне петь Генделя, Баха, Вивальди, но специализироваться на музыке барокко я и не собиралась - это вышло случайно, - признается Диляра. - Во время стажировки в Московской консерватории мы с подругой случайно попали на мастер-класс знаменитой барочной певицы Деборы Йорк. Она спросила, кто хочет спеть, и подруга показала на меня. Все повернулись в мою сторону, и мне пришлось спеть, как-то неудобно было отказываться. Я, конечно, не готовилась, ожидала поток критик в свой адрес, но мне даже особых замечаний не сделали!

А спустя всего немного времени двадцатипятилетняя уфимка уже пела на одной сцене со звездами мировой оперы - знаменитым австрийским контратенором Максом Эмануэлем Ценчичем , российской звездой барокко Юлией Лежневой, испанским тенором Хавьером Сабата . В сентябре 2014 года Диляра Идрисова исполнила свою первую барочную партию - скифской принцессы Лизауры в опере Генделя «Александр» на сцене Концертного зала им. Чайковского в Москве. Критики назвали ее дебют «сенсацией». С тех пор в репертуаре певицы преобладают партии знатных дам и царственных особ, за что ее даже прозвали «принцесса барокко». Но, как оказалось, начинала она с народных мелодий, которые всегда звучали в доме будущей звезды - башкирские песни пела и мама, и бабушка Диляры - народная артистка Башкирии Нажия Аллаярова, много лет проработавшая в Башкирском театре оперы и балета.

В репертуаре Диляры Идрисовой много партий сказочных героинь и принцесс. Фото: Федор ФОМИЧЕВ

- Мама говорит, что петь я начала раньше, чем говорит и ходить, - рассказала Диляра «Комсомолке». - Наверное, это бабушкины гены. Она «подарила» мне башкирские песни, хотя у нас, конечно, и классика звучала - мама с бабушкой часто смотрели по телевизору оперные постановки. Но мне тогда больше нравились народные мелодии. Лет в пять- шесть я учила их по записям на диктофоне - мама напевала, а я учила. А бабушка даже возила меня на конкурс исполнителей башкирской песни «Ирандык мондары» в Сибай, где я заняла второе место. Мне тогда лет семь, наверное, было. Но певицей я вообще быть не собиралась, хотя постоянно участвовала в концертах программы «Сенгельдек» телеканала «Тамыр». Но учиться музыке меня, конечно, отдали. Как и старшая сестра, я окончила Уфимский музыкальный колледже по классу фортепиано. Потом и младшая сестра туда же поступила, только училась играть на скрипке.

ПЕЛА ПАРТИЮ ТАМЕРЛАНА И ГЕНЕРАЛА С БОРОДОЙ

Первый успех ждал молодую певицу в Италии, где в 2011 году она, еще будучи студенткой, выиграла Гран-при на международном конкурсе «Искусство XXI века». С тех пор Диляра неоднократно принимала участие во всевозможных конкурсах, фестивалях, и, как правило, без наград не возвращалась. В 2016 году она выиграла Гран-при на международном конкурсе оперных певцов в Тулузе (Франция), победила в номинации «Дебют» на I конкурсе оперных певцов «Онегин» в Санкт-Петербурге. Именно ее пригласили петь во время концерта-презентации Башкортостана в штаб квартире ЮНЕСКО, где «золотое сопрано Башкирии» исполняла любимые народные мелодии, очаровав всех своим удивительным голосом .

В детстве будущая звезда оперной сцены любила петь башкирские народные песни. Фото: личный архив

- Когда я впервые услышал ее голос, он меня просто потряс: будто настроенный инструмент, скрипка Страдивари! - восхищается талантом башкирской певицы пианист и дирижер Михаил Антоненко, благодаря которому ее записи попали в агентство «Parnassus», специализирующееся на подборе певцов с барочным репертуаром.

- Миша, которому понравился мой голос, отправил их Максу Эмануэлю Ценчичу в Вену, - вспоминает Диляра, которая неоднократно выходила на сцену с этим знаменитым певцом и режиссером.

Сотрудничество с маэстро Ценчичем продолжается и сегодня, но певица всегда предпочитала держать свои планы в секрете. Между тем, уфимка постепенно становилась одной из самых востребованных исполнительниц барочного репертуара. В 2015 она приняла участие в записи диска оперы «Адриано в Сирии» Перголези, а затем пела в этой опере на сцене Королевской оперы Версаля в Париже. В этом же году она дебютировала в опере «Сирой» Альфреда Хассе (где ей досталась партия генерала Аракса и пришлось выйти на сцену с бородой!), пела и в Кракове, и в Амстердаме.

- Как видите, я не только принцесс пою - приходится и бороду «отращивать», - смется Диляра. - В барочной музыке сопрановые партии часто писались для кастратов.

Партию «с бородой» певица исполняла на самых разных европейских сценах - и в Кракове, и в Астердаме, и Висбадене.

Диляра с сестрами . Справа - младшая, Асия Гарипова, получившая специальный приз на II Международном конкурсе скрипачей Владимира Спивакова. Фото: личный архив

- Но это не первая моя мужская роль - вначале я пела Тамерлана в редкой опере Вивальди в Париже, - вспоминает Диляра. - Но там хоть обошлось без бороды - это было концертное исполнении, хотя от платья все же пришлось отказаться - я тогда впервые в жизни вышла на сцену в брюках.

Уфимским меломанам в таком непривычном образе видеть артистку не доводилось: чаще она всего она выходит на сцену в роскошных концертных нарядах, которые ей шьет уфимская портниха. Впрочем, откровенничать с журналистами Диляра особо не стремится, предпочитая держать личную жизнь в тайне. Если и соглашается на интервью, то готова говорить исключительно музыке. Ее международная карьера набирает обороты, и певица полностью сосредоточена на творчестве. Впереди у нее еще немало интересных партий.

- В мире еще так много прекрасной музыки, которая совершено неизвестна публике, - говорит певица. - И я не собираюсь ограничиваться только музыкой барокко. В моем репертуаре есть и русская классика, и романсы, в том числе и башкирских композиторов - Загира Исмагилова и моего деда Абрара Габдрахманова.