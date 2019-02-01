2019-02-01T14:50:01+03:00
Звезды

II Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова пройдет в четырех городах России

В концертах примут участие звезды мировой оперной сцены
Мила КИЯН
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II Международый фестиваль Ильдара Абдразакова пройдет в четырех российских городах. Фото: Айбулат АКБУТИНII Международый фестиваль Ильдара Абдразакова пройдет в четырех российских городах. Фото: Айбулат АКБУТИН
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В прошлом году народный артист Башкирии Ильдар Абдразаков обзавелся собственным музыкальным фестивалем, ставшим одним из самых ярких событий в культурной жизни республики. В этом году фестиваль расширит свою географию: Фонд поддержки и продвижения молодых талантов в области искусства, основанный Ильдаром Абдразаковым, представит второй фестивальный сезон жителям четырех российских городов и объединит порядка пяти тысяч зрителей – концерты пройдут в Уфе, Москве, Казани и Альметьевске. Торжественное открытие фестиваля состоится 13 марта в Уфе - родине всемирно известного баса. В концерте, который пройдет в Башкирском театре оперы и балета, примет участие сам художественный руководитель фестиваля Ильдар Абдразаков, приглашенный солист «Большого театра» и миланского «Ла Скала» - баритон Василий Ладюк, а также талантливые исполнители вокальных академий Европы - сопрано Мартина Грезия, меццо-сопрано Анна Дорис Капителли и уфимские певцы – «золотое сопрано Башкирии» Диляра Идрисова и тенор Кирилл Белов. Концерт пройдет в сопровождении оркестра Башкирской оперы (дирижер ФабиоМастранджело, ведущий Юлиан Макаров).

19 марта фестивальная программа продолжится на сцене московского концертного зала «Зарядье», где состоится концерт с участием Ильдара Абдразакова и популярного тенора, обладателя премии «International Opera Awards» в категории «Лучший певец» Лоуренса Браунли. Концерт пройдет в сопровожденииГосударственного симфонического оркестра «Новая Россия», а за дирижерский пульт встанет итальянец Клаудио Ванделли. Накануне концерта, 17 марта, Ильдар Абдразакови ЛоуренсБраунли дадут мастер-класс, самые талантливые участники которого выступят на одной сцене со звездами мировой оперы.

- Являясь художественным руководителем Международной академии музыки Елены Образцовой, я стараюсь уделять достаточно времени для поддержки молодых оперных певцов, как в свое время это делали мои учителя - Елена Образцова и ИринаАрхипова, - отметил Ильдар Абдразаков. - Продолжая миссию этих великих женщин, я стал инициатором открытого фестиваля молодых вокалистов «Елена», в котором примет участие знаменитый мексиканский тенор и мой большой друг Роландо Виллазон.

Фестиваль продолжится серией сольных концертов Ильдара Абдразакова: 23 марта он споет в Казани, а 24 марта - в Альметьевске. Каждый концерт будет сопровождать Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан, под управлением Александра Сладковского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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