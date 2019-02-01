Введут ли в Башкирии пятидневку в школах?

Глава республики Радий Хабиров подумывает о введении пятидневки во всех башкирских школах. Будет это сделано для того, чтобы дети меньше уставали.

СЛОВА ХАБИРОВА ВСТРЕТИЛИ ОВАЦИЯМИ

В Уфе 1 февраля прошел первый форум руководителей школьного образования. В нем приняли участие 700 человек, в гости зашел и глава Башкирии Радий Хабиров, которым одним своим предложением буквально взорвал информационный фон:

- Мы хотели бы, чтобы наши дети всё-таки выходили из школ здоровыми, счастливыми, нравственно красивыми людьми. Поэтому предлагаю перейти на пятидневку. Таким образом, освобождаются 32 субботы. По одной субботе в месяц мы предлагаем занимать детей различными спортивными, общественными, патриотическими мероприятиями. Как вы думаете, правильная идея? – неожиданно заявил руководитель региона.

После данной реплики весь зал буквально взорвался овациями. Подобное предложение встретили стоя, так сильно оно понравилось директорам и учителям, собравшимся в этот день в «Конгресс-холле Торатау».

ПЯТИДНЕВКУ ВВЕДУТ ПРЯМО СЕЙЧАС?

Врио главы Башкирии Радий Хабиров не в силах одним своим желанием ввести пятидневную рабочую неделю в школах моментально. Во-первых, учебный календарь принят еще прошлым летом и расписан на весь год вперед. До этого времени никаких изменений не может быть в принципе.

Во-вторых, подобное серьезное нововведение нужно согласовать в федеральном центре, а потом еще заручиться поддержкой местных специалистов. На форуме в Уфе присутствовало 700 человек – много, но это далеко не весь педагогический коллектив республики.

Если делать по уму, то нужно провести какой-нибудь реальный опрос, который и продемонстрирует отношение учителей к новому графику работы. Ведь вместо привычных уроков планируется ввести какие-то абстрактные общественные мероприятия по субботам, чью организацию непременно повесят дополнительной нагрузкой на все тех же педагогов.

А КОГДА ЖЕ ВСЕ-ТАКИ ВВЕДУТ?

Теоретически пятидневкой может стать уже следующий учебный год, то есть с 1 сентября 2019 году все школьники Башкирии могут перейти на подобную систему работы. Но для этого нужно провести кучу подготовительной работы.

Главная проблема – учебный план. У современных школьников, особенно старшеклассников, по программе огромное количество уроков. И любые изменения в планах нужно согласовывать в многочисленных инстанциях.

Даже при шестидневке практически каждый день у детей стабильно по шесть уроков. При этом многие еще дополнительно занимаются самостоятельно, потому что даже этого школьного уровня обучения порой недостаточно. Как уместить это все в пять дней – загадка, которую, похоже, придется решить местному минобру. Пока даже представить разрешение этой проблемы сложновато. Захотеть и просто так отменить некоторые часы уроков нельзя, иначе федеральный центр никаких таких нововведений не согласует.

При этом не будем забывать, что во многих школах обучение по-прежнему остается двухсменным. Так что и банальным увеличением уроков в день дело также не решить, не хватит кабинетов и прочей инфраструктуры – сначала всех школьников нужно хотя бы перевести на обучение в одну смену. Но даже если это решится, то очень тревожно за ученика, которому придется каждый день сидеть по 7-8 уроков. Есть предчувствие, что он устанет еще больше, чем при шестидневной, но умеренной нагрузке.

Как вы думаете, Радий Фаритович?