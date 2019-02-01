2019-02-01T12:44:07+03:00
Происшествия

«Дети вылезли через разбитое окно»: в Башкирии перевернулся школьный автобус

В происшествии пострадала учительница и трое подростков
Эльвина АПАРИНА
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фото: ГИБДД по РБфото: ГИБДД по РБ
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Сегодня, 1 февраля, в Учалинском районе Башкирии на автодороге Учалы-Ахуново-Карагай опрокинулся школьный автобус.

Как стало известно «Комсомолке», 65-летний водитель транспорта по невыясненным пока причинам потерял управление, и ПАЗ съехал в кювет, где перевернулся.

У автобуса разбилось лобовое стекло, из которого дети вылезли до приезда спасателей и скорой помощи. К счастью, серьезных травм никто из них не получил, все пассажиры были пристегнуты.

- Началась настоящая паника, дети пытались выбить окна. Но старшие вовремя очистили переднее стекло и вывели ребят, - рассказал "Комсомолке" очевидец аварии.

В ГИБДД сообщили, что за медицинской помощью обратилась учительница, которая сопровождала учеников, и трое несовершеннолетних. Автобус перевозил девять человек домой со школы, все они ученики девятого класса.

фото: ГИБДД по РБ

фото: ГИБДД по РБ

Всех, кто получил травмы, доставили на осмотр в Учалинскую центральную районную больницу. Госпитализировали учительницу и одного ребенка, остальных отпустили домой после оказания медпомощи. К шести школьникам, которые не обращались за помощью медиков, выехала бригада Учалинской ЦРБ, для осмотра на дому.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, они устанавливают все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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