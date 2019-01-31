Скандал в модном заведении Уфы: на парня-инвалида набросились рослые охранники

Неприятный инцидент произошел в минувшую субботу, 26 января, в одном из популярных уфимских баров. 26-летний Артур Б. пришел туда вместе с товарищами, чтобы отпраздновать свой день рождения, но вместо поздравлений и вежливого обслуживания нарвался на грубость охранников.

Праздник закончился потасовкой: молодых людей выгнали на улицу, несмотря на то, что все они – глухонемые инвалиды.

ВЕРСИЯ РОДИТЕЛЕЙ ПОСТРАДАВШИХ: «РЕБЯТ ЖЕСТОКО ИЗБИЛИ, ПРОСТО ЛИШЬ ПОТОМУ ЧТО ОНИ ИНВАЛИДЫ»

- Мой сын – инвалид с рождения, глухонемой, - рассказывает мама пострадавшего Роза Б. – Он никогда в жизни не ходил по клубам, дискотекам, а в этот раз решил впервые отпраздновать день рождения в баре. Ни сын, ни его друзья не употребляют алкоголь, поскольку занимаются спортом, поэтому просто хотели посидеть, выпить кофе, поговорить…

Артур пришел в бар первым. Друзья запаздывали, поэтому молодой человек спокойно разделся, а потом написал на своем телефоне сообщение, что позже к нему присоединятся еще двое приятелей, и показал охраннику. Тот кивнул и Артур отправился дожидаться друзей за столиком.

- Через полчаса подошли друзья, но на входе их задержали. Артур подошел к охраннику, стал показывать ему сообщение, пытался жестами что-то объяснить, но его никто не слушал, - продолжает Роза. – Сын разволновался, стал оживленно жестикулировать, но это только разозлило охранника.

По словам Розы, сотрудник заведения грубо оттолкнул Артура, а потом подозвал остальных охранников, чтобы те вывели надоедливых посетителей на улицу. На записях с камер видеонаблюдения видно, как парней выставляют за порог и закрывают дверь.

- Почему-то из видеозаписи вырезан фрагмент, на котором охранник с размаху бьет моего сына кулаком в висок, - утверждает мама парня. – Зато четко видно, как его в одной рубашке выгоняют на мороз, даже не отдав куртку. Представляете, сын полчаса до приезда полиции простоял раздетым, хотя на улице было -30. Артур был очень растерян и подавлен, а охранники стояли за дверью и смеялись над ним.

«ОНИ НАБРОСИЛИСЬ НА СЫНА»

Разозленный парень попытался прорваться обратно и несколько раз пнул стеклянную дверь, после чего охранники выскочили на улицу набросились на инвалидов.

- Друг Антон закрыл моего сына руками, показывал жестами, что не надо драться, но охранник выхватил перцовый баллончик и начал распылять его в лицо, - срывается на плач Роза. – Антон закричал от боли, но тот продолжал брызгать баллончиком ему в глаза, уши, рот. А потом сильно пнул его, и Антон упал лицом в снег.

В это время перепуганный Артур писал матери, чтобы та вызвала срочно полицию. Взволнованная женщина вызвала такси и рванула в злополучный бар.

- Когда я приехала, там уже была полиция, - вспоминает Роза. – Ко мне подбежал Артур: «Мама, Антон плачет, он куда-то убежал, ему очень больно», и мы пошли его искать. Потом смотрю – идет, заплаканный, красный, опухший…

Оказалось, что парень убежал на другую улицу и там бродил, не соображая ничего от боли. С трудом женщине удалось его успокоить, но на все просьбы вызвать хотя бы скорую, чтобы оказать первую помощь, ей ответили отказом.

Сейчас, как уверяет Роза, ее сын чувствует себя очень плохо. Нейрохирург диагностировал у Артура закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Недавно парню пришлось вызывать даже скорую, потому что тот не встает с кровати: болит голова и мучает тошнота. Врачи выписали уколы, а завтра Артуру предстоит пройти МРТ, чтобы исключить другие серьезные последствия.

- Сын и так на учете у невролога состоял, как инвалид. Сейчас, наверное, придется к психиатру обращаться, - вздыхает Роза. – Он боится выходить на улицу, вздрагивает от каждого телефонного звонка.

Сначала женщина хотела обратиться к руководству заведения, но сын ее отговорил: мол, и тебя побьют, не ходи. Сейчас Роза ждет завершения проверки, которую проводят в полиции, а попутно написала заявление в прокуратуру. Как утверждает женщина, никто из администрации не попытался выйти на связь с ней, чтобы хотя бы извиниться.

- Я не понимаю, из-за чего произошел конфликт. Ребята были трезвые, адекватные, прилично одеты, - вздыхает Роза. – Наверное, охранники не пропустили их, потому что они инвалиды. Чтобы здоровые посетители не испытывали дискомфорт, глядя на глухонемых. Так пусть повесят табличку на дверь, что инвалидам вход запрещен, и все будут спокойны.

ВЕРСИЯ РУКОВОДСТВА БАРА: РЕБЯТА ВЕЛИ СЕБЯ АГРЕССИВНО И ОСКОРБЛЯЛИ ОХРАНУ

«Комсомольской правде - Уфа» удалось связаться с руководством бара, и те прокомментировали скандальный инцидент.

- Посетители находились в неадекватном состоянии: грубили, нецензурно выражались в адрес охраны (писали сообщения на телефоне и давали их прочитать), показывали оскорбительные жесты. Один из парней разбил у нас стеклопакет на двери. Изначально его пропустили спокойно, но потом своим агрессивным поведением вызвал ответную реакцию у охраны.

Сразу стоит отметить, что это не сотрудники нашего заведения, у нас официально заключен договор с охранным агентством, и за его действия мы не несем ответственности. Если посмотреть на ситуацию объективно, мы сами являемся потерпевшими, поскольку заведению нанесен материальный ущерб в виде разбитой двери. Но поскольку этот человек является инвалидом, директор бара решил замять эту ситуацию и не обращаться с заявлением в полицию. Насчет заявлений матери, что у ее сына сотрясение мозга – пожалуйста, пусть предоставит медицинское заключение, ведь пока все обвинения голословны, - рассказал свою версию заместитель директора заведения.

ОФИЦИАЛЬНО

- Поступило заявление о причинении телесных повреждений в одном из развлекательных заведений города. Гражданину, который написал заявление, выдано направление для прохождение судебно-медицинской экспертизы. После получения результатов будет приниматься решение в соответствии с законодательством, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.