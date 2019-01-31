Замминистра здравоохранения Башкирии заявил, что в Сибае дышать легче, чем в Уфе

Прибывший в Сибай замминистра здравоохранения Башкирии Рафаэль Яппаров заявил, что в городе воздух лучше, чем в Уфе.

СМОГ В ЗАУРАЛЬЕ

Напомним, что 60-тысячный город на границе Башкирии и Челябинской области уже несколько месяцев находится на гране экологической катастрофы. Жуткая ситуация возникла из-за бывшего градообразующего предприятия – огромного карьера, на котором прежде добывали медь и цинк. После распада Союза активные работы на карьере завершились. По всей видимости, рабочие не удосужились провести работы по правильной консервации объекта, поэтому в конце 2018 года жители Сибая начали жаловать на едкий смог, который приносило ветром со стороны заброшенной достопримечательности. Поначалу на это мало кто обращал внимания, но ближе к ноябрю ситуация начала выходить из-под контроля местных властей.

Оказалось, что едкий смог, атаковавший столицу Зауралья, состоит из сероводорода, который выделяется при окислении полезных ископаемых из-за контакта с кислородом. Вредные для здоровья вещества поднимаются вверх из 500-метрового карьера, а после их ветром сносит в сторону жилых домов.

«ПРИНИМАЕМЫХ МЕР НЕДОСТАТОЧНО»

Ответственность за устранение последствий тления упала на плечи молодого мэра Сибая Рустема Афзалова и дирекции горно-обогатительного комбината, которой досталось «наследство» в виде почти заброшенного карьера. Огромную яму рядом с жилыми домами начали засыпать грунтом, однако пользы от этого было мало.

15 января в Сибай приехал Радий Хабиров. Он выступил с жесткой критикой местной власти и комбината.

- Мы видим, что людей интересует загрязнение воздуха, а принимаемые меры не позволяют решить проблему таких масштабов. Меня эта ситуация тревожит, если не сказать больше. Меры предпринимаемые руководство Сибайского филиала комбината недостаточны, - заявил врио главы республики.

Досталось и мэру города. Его Хабиров обвинил в некачественной работе по объяснению ситуации. После этого Афзалов начал каждое утро выкладывать в соцсетях информацию о содержании вредных вещества в воздухе.

Руководство Башкирии запретило мэру покидать город до тех пор, пока ситуация с выбросами не придет в норму. А она, по всей видимости, только ухудшалась. По данным МЧС, 21 января норма предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе Сибая была превышена в 37,5 раз. Жителям города посоветовали меньше выходить на улицу и пить больше воды. В аптеках Сибая начали по прописке выдавать бесплатные марлевые повязки и активированный уголь. В городе ввели режим повышенной готовности, а про проблему заговорили на федеральном уровне – на едкий смог начали жаловаться жители соседней Челябинской области.

В это же в время в Башкирии с официальном визитом находился глава республики Крым. Радий Хабиров решил свозить его на карьер, чтобы показать, к чему может привести безответственное отношение к промышленным объектам. Увидев это Сергей Аксенов пригласил 500 детей из Сибая в крымские курорты, чтобы поправить здоровье.

КАРЬЕР ЗАТОПЯТ

22 января стало известно, что руководство комбината приняло решение подтопить дно карьера, дабы остановить тление руды. Вылить внутрь карьера тысячи тонн воды вот так сразу нельзя, поэтому работы планируют завершить к 20 марта.

Последний раз ПДК опасных элементов в воздухе Сибая превышалась 27 января. Сейчас территорию можно назвать безопасной, по крайней мере, по официальной версии экологов. Информацию об этом подтвердили и в министерстве здравоохранения Башкирии. Причем весьма своеобразном методом.

- Только положительные впечатления от вашего города. Небольшой снег, легкий ветер. Прогулял минут 20-30 по улицам, почувствовал себя как в природном санатории. В Уфе гораздо труднее дышать, - заявил замминистра здравоохранения Башкирии Рафаэль Яппаров, приехавший на место 30 января.

Сейчас в городе, помимо Яппарова, работают многочисленные комиссии экологов и медиков.