Сколько стоит сыграть свадьбу в Уфе в 2019 году

Не за горами свадебный сезон. Но ведь еще только январь, скажете вы! Ан-нет, самые ответственные молодожены начинают готовиться к одному из самых счастливых дней в своей жизни за полгода, и даже год. Выгодно ли делать пышную свадьбу? А сколько стоит букет невесты и услуги фотографа? Дорого ли обойдется выездная регистрация в Уфе? Обо всем подробно расскажет «Комсомолка».

СКОЛЬКО СТОИТ РЕСТОРАН?

Для начала нужно определиться, каким вы видите свое торжество. Кто-то предпочтет расписаться и посидеть узким кругом в ресторане, кто-то захочет позвать родственников и близких друзей, а кто-то составит список, в котором будет больше ста человек, включая коллег и соседей.

Первым делом определяемся с количеством гостей, а затем выбираем ресторан. Это нужно сделать за полгода, поскольку самые красивые и подходящие для этого дня места разбирают быстро.

В среднем рестораны стоят от 2500 рублей на человека – сюда обычно входит салат, нарезки, два горячих блюда. При желании дополнительную еду можно привезти с собой, но об этом нужно заранее договориться с администратором. Важно помнить, что в эту цену не входят фрукты и овощи, алкоголь, их вам нужно будет привезти с собой.

Не забудьте про самую вкусную часть вашего праздника – про торт. Кондитерские начинают принимать заказы обычно за два-три месяца до торжества. Цена за килограмм угощения начинается от 1100 рублей.

Не забудьте про самую вкусную часть вашего праздника – про торт.

Чек-лист на свадьбу в семейном кругу, без учета фруктов, алкоголя и торта:

10 человек – 25 000 рублей;

50 человек – 125 000 рублей;

100 человек – 250 000 рублей.

Торт на 10 человек – 2-3 тысячи, на 50 – 5-6 тысяч, на 100 – 7-8 тысяч.

ВЫЕЗДНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ И ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЛА

Некоторые молодожены предпочитают выездную регистрацию вместо похода с толпой родственников в ЗАГС. Это и правда очень удобно – можно самим продумать сценарий, определиться со временем и в непринужденной обстановке сказать «Да» своему любимому. Однако, выездная регистрация – удовольствие не из дешевых. Многие считают ее бесполезной тратой денег, но обо всем по порядку.

Многие предпочитают расписаться в ЗАГСе с близкими, а затем посидеть узким семейным кругом

Возникает первый вопрос – где ее провести? Можно пожениться на территории ресторана, на природе, в городском парке – где душа пожелает. Удобнее всего первый вариант, здесь администраторы предоставят стулья для всех гостей, а также после регистрации вы можете сразу начать праздновать. Нужно продумать оформление: для этого пригодится арка, стол молодоженов с белой скатертью, дорожка.

Арка для выездной регистрации – от 5 000 рублей;

Стол молодоженов от 1000 рублей (в комплекте белая специальная скатерть, с юбкой);

Круглые композиции из искусственных цветов вдоль дорожки по 500 рублей за каждую (обычно берут шесть штук).

На этом, конечно же, не все. Вам нужно выбрать ведущего. Хорошо, если тамада, который будет проводить свадьбу, занимается и регистрацией, но это редко. Регистратора, который вас поженит, можно найти за 5000 рублей.

Чек-лист «Выездная регистрация»:

15 000 – 20 000 рублей

ОБРАЗЫ ЖЕНИХА И НЕВЕСТЫ И КОЛЬЦА

Наряд невесты – пожалуй, самое главное в этот день, ведь она всегда находится в центре внимания гостей. Ее платье, прическу, аксессуары обсуждают на протяжении всего дня, поэтому нужно быть на высоте.

Свадебное платье в Уфе стоит от 10 тысяч. Некоторые красотки покупают и за 25 тысяч, и за 40. Да, в столице Башкирии можно найти наряд и за такие деньги. Фата отдельно стоит от двух тысяч рублей, она должна быть точно такого же цвета, как платье.

Невесты, которые хотят эксклюзивное платье, могут сшить его на заказ. С оформлением заказа лучше не затягивать и заглянуть в ателье уже за полгода до свадьбы. Платье на заказ стоит минимум 25 тысяч рублей.

Туфли нужно выбирать очень внимательно. На них экономить точно нельзя, ведь вам придется ходить в них весь день и вечер. Качественные туфли стоят от 5000 рублей. Из аксессуаров можно выбрать серьги и ожерелье, если у вас открытая шея. Обычную бижутерию можно найти за 500 рублей.

Аксессуары невесты всегда в центре внимания. ФОТО: Рамиль ГИЗАТУЛЛИН

За услуги визажиста и стилиста по прическам придется раскошелиться. Полный образ у начинающих стоит от трех тысяч рублей, у средних – от пяти, а топовым придется отдать все десять тысяч, а то и больше.

Не забудьте о красоте ваших ручек и ногтей в этот день. Маникюр и покрытие своих ногтей гель-лаком стоит от 1000 рублей, а если вы решите их нарастить, то процедура обойдется в 2000-2500 рублей.

Образу жениха стоит уделить не меньше внимания, чем образу невесты. В основном их наряд – костюм (летом вместо пиджака жилетка), рубашку, туфли. Костюм стоит от 10 тысяч рублей, рубашка - от двух тысяч, туфли натуральные – от пяти.

Если у мужчины есть на лице растительность, то ее нужно привести в аккуратный вид, сходить к барберу. Его услуги, стрижка и оформление бороды, стоят от 1300 рублей.

Цены на кольца колеблются от 10 тысяч за пару до бесконечности. Кто-то выберет классические гладкие, они, кстати, самые дешевые. За пару придется отдать всего 10-15 тысяч в зависимости от толщины колец. Многие молодожены делают гравировку внутри кольца – имя или дату, стоит она недорого, в основном 1500 рублей за два кольца.

Если невеста захочет колечко с бриллиантом, то в этом случае только за одно кольцо придется отдать около 20 тысяч рублей.

Чек-лист:

Невеста – от 25 тысяч;

Жених – 15-20 тысяч.

БУКЕТ НЕВЕСТЫ И ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕЛОЧИ

Цветы придают невесте больше нежности, загадочности и очарования. Раньше по традициям букет выбирал жених, теперь же все изменилось – будущая жена заранее сама продумывает все до мелочей.

Букет можно купить и за две тысячи рублей, и за пять тысяч, в зависимости от того, какие цветы вы выберете. Розы – подешевле, пионы – подороже. Позаботьтесь и о бутоньерке для жениха, она должна сочетаться с вашим букетом. Стоит она обычно 500 рублей.

Праздничные мелочи – бокалы, свечи, швейцарский банк, план рассадки гостей, подушку для колец можно сделать своими руками или купить в любом магазине подарков. Полный набор обычно стоит около пяти тысяч, сделать самим будет дешевле.

УСЛУГИ ФОТОГРАФА, ВИДЕОГРАФА И ТАМАДЫ

Всем молодоженам захочется сохранить память об этом дне, и на свадьбу традиционно приглашаются фотограф и видеограф.

Позвать фотографа на целый день обычно стоит от 20 тысяч рублей, в зависимости от опыта специалиста и пакета (эконом, стандарт, полный). Видеограф, который по итогу предоставит вам свадебный клип, фильм и все исходники, обойдется в 35-50 тысяч рублей.

Топовые ведущие Уфы проведут ваш вечер за плату от 30 тысяч рублей. Обычно у специалистов уже есть свои диджеи, отдельно за которых платить не нужно. За отдельную плату с ними могут прийти певцы и танцоры.

ДРУГИЕ РАСХОДЫ

Многие молодожены берут в аренду автомобиль, украшают его лентами и шарами. Аренда автомобиля начинается от 2000 рублей за час в зависимости от марки и класса. Оформление обычно стоит 5000 рублей.

Те невесты, которые хотят, чтобы все прошло на высоте, нанимаю свадебного координатора. Это человек, который всю вашу свадьбу будет рядом и следит за тем, чтобы в день свадьбы все прошло, как запланировано. Он согласовывает действия отдельных специалистов, контролирует своевременность тех или иных событий и решает мелкие проблемы, возникающие по ходу торжества. Его услуги не из дешевых и обойдутся в 15-20 тысяч рублей.

Сегодня многие свадьбы сопровождаются фотосессией. Это стало модной традицией. Для того, чтобы красочные фотографии были и у гостей, и им не приходилось фотографироваться с виновниками торжества у стены, подготавливают фотозону. Обычно это баннер – большая распечатанная фотография супругов и дата. Сделать такой баннер можно в любом копицентре, обойдется он в 7-10 тысяч рублей.

Завершением праздника обычно является салют. На красивое шоу придется потратить от 20 тысяч рублей.

Ну и самый альтернативный способ отметить праздник – улететь вдвоем на остров вместо поедания салатов с толпой родственников. Тут уж, кому как нравится!