Радмир Габдуллин: «Сотрудничество Тимофея Кургина и Флойда Мейвезера помогает привлечь молодёжь к спорту»

Президент Союза ММА России рассказал нашему корреспонденту, какие цели ставит перед собой на новом посту, чем хороши турниры серии «Проспект» Тимофея Кургина и каким должен быть зрелищный бой в ММА.

– На престижной премии Amateur MMA Awards в конце 2018-го Союз ММА России признали «Федерацией года». Как вы считаете, благодаря чему этот статус достался именно россиянам?

– Благодаря трудолюбию всех наших коллег, начиная от спортсменов, тренеров, заканчивая президиумом и исполкомом. Сегодня, наверное, нет больше ни одной федерации в мире, которая бы выполняла такую объёмную работу во всех направлениях: и по развитию в регионах, и по отчётности и лицензированию аккредитаций.

– Вы возглавили Союз ММА России несколько месяцев назад. Какие задачи перед собой ставите?

–Развивать массовый спорт, юношеский, студенческий. Все, что сейчас востребовано и является трендом, мы должны продвигать. Я хочу, чтобы Россия присутствовала на мировой арене как весомый игрок.

– Получает ли Союз ММА России поддержку от государства? Много ли энтузиастов помогают смешанному боевому единоборству развиваться в нашей стране?

– Поддержку от государства наша организация получает, но не в таком объёме, как хотелось бы. Нам приходится искать дополнительные источники финансирования: средства на выезды и подготовку сборной страны к чемпионатам Европы и мира.

Что касается энтузиастов, они в стране есть. Это люди, которые всей душой любят единоборства, гордятся нашими победами и победами сборной на международных аренах. Один из них – Тимофей Кургин. Он много сделал, чтобы наш вид спорта развивался.

– Тимофей Кургин поддерживает команду Industrials team, спортсмены которой – простые ребята из обычных районов. Но много талантливых парней до сих пор остаются незамеченными. Особенно в регионах. Как заинтересовывать бизнесменов помогать молодым спортсменам?

– Нужно уметь мотивировать. Представлять талантливых бойцов в выгодном свете и эту перспективу обрисовывать. Допустим, сегодня молодой боец – гордость региона, а завтра у него все шансы стать гордостью страны. Нужно только ему помочь.

Я уверен, что каждый человек с большими финансовыми возможностями может подключиться. Но порыв должен идти от сердца, ни в коем случае не от тщеславия.

Тимофей Кургин помогает команде Industrials team, потому что любит единоборства. В регионах тоже есть ребята, которым он протягивает руку помощи. И это важно для воспитания молодёжи. Считаю, что каждый, у кого есть возможность, должен помогать хотя бы своим землякам.

В турнирах серии «Проспект» Тимофея Кургина участвуют молодые спортсмены. Они не только получают опыт, но и учатся думать в бою, имеют шанс проявить себя. Талантливых замечает публика, замечают матчмейкеры. Это яркий пример того, как бизнесмен предоставляет возможности начинающим спортсменам.

Ребят, из которых можно вырастить чемпионов, очень много. В России много талантов. И не только в ММА, а во всех видах спорта.

– В одном из интервью Тимофей Кургин сказал, что при поддержке молодых спортсменов обращает внимание не только на их спортивные, но и на человеческие качества. Как вы оцениваете такую позицию? Какая разница, какой человек, если он хороший спортсмен?

– Тимофей Геннадьевич правильно отметил. Прежде всего, мы стремимся воспитать спортсменов достойными людьми. Когда они поднимутся на пьедестал почёта, на них будет равняться много молодых парней. Поэтому важно, как они ведут себя, что говорят, и что собой представляют, как личности.

– В Академии бокса Тимофея Кургина нередко проводятся открытые тренировки с прославленными спортсменами: Рой Джонс-младший, Флойд Мейвезер. У Мейвезера даже есть именной боксёрский клуб в Жуковке. Безусловно, сотрудничество с иностранными звёздами помогает привлечь молодёжь к спорту, но кто больше интересен нашим молодым людям: иностранные спортсмены или отечественные?

– Сотрудничество со спортивной элитой может заинтересовать к занятию спортом любого. Спорт объединяет людей. Говорить о том, что нужно равняться исключительно на наших спортсменов, неправильно. Жизненные истории и дорога к чемпионству у людей из разных стран очень похожи. Многие великие чемпионы прошли непростой путь. Поэтому они, конечно же, могут быть примером для ребят из России.

Знаю, что Тимофей Геннадьевич занимался боксом, и продолжает поддерживать форму. Используя свои возможности и дружеские отношения со многими из знаменитых спортсменов, он организует мастер-классы. Молодёжь может пообщаться, задать вопрос, да и просто потренироваться со звёздами в одном зале. Это уже достаточно серьёзная мотивация.

– В ММА важную роль играет зрелищность. А зрелищность граничит с показухой. Не вытесняет ли это настоящий спорт?

— Показуха вредит спорту. Постановочные конфликты отталкивают зрителя. Первое, о чем должен думать спортсмен — показывать технику, умную тактику. Побеждать честно, справедливо, без грязи. Проигрывать достойно. В случае проигрыша ждать награждения своего оппонента, поблагодарить за урок, который он преподнёс. И идти работать над ошибками.

– Можно ли однозначно оценивать такие эпизоды, как, например, нападение Макгрегора на автобус с Нурмагомедовым? Ведь это пусть беспощадный, но пиар, который подогревает интерес к ММА…

– Я не могу комментировать поступки Макгрегора. Они во многом расходятся с принципами спорта и воспитания молодёжи. Да, может быть, он хороший боец, у него много титулов, но я бы не хотел, чтобы мой сын или российский спортсмен на него равнялся.

Возможно, в США это подогревает интерес публики. Но там не так относятся к идеологическому воспитанию спортсмена, как у нас.

– Где та грань, за которую нельзя заходить, популяризируя единоборства?

– Спорт должен быть максимально честным и справедливым, потому что играть судьбами спортсменов – непростительная ошибка. Никакие политические интересы, деньги не должны решать, кто выиграл, а кто проиграл. Это решают два спортсмена, которые дерутся на ринге. Однажды засудив спортсмена или продав его победу, можно навсегда присвоить себе звание коррупционера. А ещё поставить крест на карьере бойца, который в будущем мог бы стать олимпийским чемпионом, примером для подрастающего поколения и всей страны.

Выходя на ринг или в клетку, спортсмен состязается в спорте, а не на войне. Он должен уважать соперника, судей, тренера, организаторов. Не оскорблять и не обливать кого-либо грязью, как это сейчас стало модно. А достойно вести себя и быть благодарным.

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Оксана ЛЕНСКАЯ

Габдуллин Радмир Илдарович родился 20 декабря 1987 года в городе Октябрьск республики Башкортостан.

В спорте с 12 лет. В 14 начал заниматься самбо. Параллельно тренировался с борцами по греко-римской борьбе. Неоднократно становился чемпионом городских соревнований, дважды был чемпионом республики. На первенстве России по боевому самбо среди молодёжи занял третье место.

Окончил Российский Государственный Университет физической культуры и спорта.

В 2007 – 2009 годах провёл восемь боев в профессиональном ММА, но из-за травмы завершил спортивную карьеру.

В 2012 году начал работу в Союзе ММА России, который возглавлял Федор Емельяненко, в должности председателя судейской коллегии Союза ММА России. Позже стал вице-президентом Союза ММА России по региональному развитию, в дальнейшем - вице-президентом Союза ММА России, а затем – первым вице-президентом.

В октябре 2018 года Радмир Габдуллин избран на пост главы Союза ММА России.

Тимофей Геннадьевич Кургин – бизнесмен, президент благотворительного фонда «Русский лес», основатель инвестиционной компании Sylcorp.

Поддерживает молодых спортсменов, в том числе спортивное движение Industrials, куда входят бойцы смешанных единоборств и перспективные российские боксеры.

При его содействии в регионах проводятся международные турниры по единоборствам и фестивали уличной культуры, которые дают возможность начинающим спортсменам проявить себя.

Совместно с прославленным непобежденным боксером Флойдом Мейвезером Тимофей Кургин основал компанию The Money Team Russia для развития бокса в России. Вместе с Мейвезером в 2016 году они открыли боксерский зал в Жуковке.

Тимофей Кургин – президент «Академии бокса». Он открыл клуб в Лужниках, где могут тренироваться как знаменитые спортсмены, так и любители, люди с любым достатком и статусом: «Мы хотим... чтобы условия для работы получали и профессиональные спортсмены, и люди, которым просто нравится держать себя в форме с помощью боксёрских тренировок. При этом на базе «Академии» мы имеем возможность проводить и детские турниры, необходимые для будущих спортсменов высокого класса».