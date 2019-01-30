«Приходилось со слезами выбивать у врачей направления»: 33-летний Эдуард Зайнутдинов из Уфы борется со смертельной болезнью

В онкоцентре Уфы в паллиативном отделении (основной целью отделения является оказание медпомощи неизлечимым больным, имеющим существенно ограниченные физические или психические возможности и нуждающиеся в симптоматической терапии, психосоциальной помощи, длительном постороннем уходе – прим.ред.) борется за свою жизнь 33-летний Эдуард Зайнутдинов. Мужчине поставили смертельный диагноз – четвертая стадия рака прямой кишки с метастазами в печени. Его супруга Эльвира не хочет с этим мирится, бьется во все инстанции, верит, что муж обязательно поборет болезнь. Женщина уволилась с работы, чтобы круглосуточно быть рядом с мужем, ухаживать за ним в больнице.

О страшном диагнозе Эдуард узнал в конце декабря 2018 года. У уфимца начались сильные боли в заднем проходе, и шла кровь. Мужчина подумал, что у него геморрой, некоторое время занимался самолечением, немного затянул с обращением в больницу.

- Я его уговорила обратиться к врачу, мы пошли к проктологу, который и обнаружил у него опухоль. Эдик пережил операцию, после нее мы сдали биопсию и нам сказали, что у рака уже четвертая стадия, - вздыхает Эльвира в разговоре с «Комсомолке».

Женщина рассказывает, что они уже обращались в одну из лучших клиник Москвы, но там им отказали, сослались на то, что у них нет нужных препаратов. Приходилось Эльвире со слезами и скандалом выбивать у врачей направления, ведь те утверждали, что он уже не выживет, и это ни к чему.

Сейчас у Эдуарда состояние среднее, мужчина лежит с полузакрытыми глазами, супруга полагает, что это связано с тем, что ему колют морфин. Химию ему не капают, у него слабый организм, он может попросту не выжить.

Эдуард жаловался на боли в заднем проходе

- Сосед по палате посоветовал нам еще одну клинику в Москве. Здесь лучшие врачи, операцию они делают по квоте, то есть бесплатно. Будем стремиться туда попасть. Мы бьемся во все стены, - говорит Эльвира.

Эдуард и Эльвира вместе уже девять лет, воспитывают сына. Женщина очень надеется спасти своего мужа.

Лечение Эдуард получает бесплатное, но семье нужны деньги на некоторые препараты, дальнейшую поездку в Москву.

Если вы желаете помочь им, можете сделать это через перевод средств на карту Сбербанка:

5469060026726809 Эльвира Фанисовна.