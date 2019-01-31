«После трагедии он собирал деньги, и все потратил на себя»: молодая мама из Башкирии рассказала о предательстве мужа

Ранее «КП-Уфа» уже писала о молодой матери из села Буганак, которая потеряла свой дом и имущество в страшном пожаре, и осталась с восьмимесячной дочкой на улице. Сейчас женщина ютится в крохотной каморке в общежитии в Белорецке и собирает деньги на покупку собственной комнаты.

На долю 26-летней Алины Рахимовой выпали сразу несколько серьезных испытаний: сначала в пожаре она потеряла свой дом, потом узнала, что сосед, из-за которого и случился пожар, болел открытой формой туберкулеза. А позже выяснилось, что ее предал бывший супруг.

От дома Алины остались лишь обугленные руины

- Муж ушел из семьи еще до пожара, оставив меня с маленькой дочкой на руках, - рассказывает Алина. – Мы как раз с ребенком лежали в больнице, а он вывез из дома все свое имущество, поэтому он ничего не потерял. Официально мы еще женаты, поскольку дочери еще нет и года. Но он ждет этой даты, чтобы немедленно подать на развод.

Женщина говорит, что бывший супруг работает вахтовым методом на крупном газовом предприятии под Выборгом и получает приличную зарплату, но за все время даже ни разу не вспомнил о дочери, не прислал ей ни копейки, даже не позвонил и не поинтересовался о ее самочувствии.

СОБИРАЛ ДЕНЬГИ НА ПОМОЩЬ И ТРАТИЛ ИХ НА СЕБЯ

- А самое ужасное, что Марат вместе с какой-то женщиной собирал деньги, якобы для помощи нам, - вздыхает Алина. – Представляете, рассылал в соцсетях сообщения, что его дочь и жена остались на улице, что у них все сгорело, помогите, кто чем может… Указывал номер своей карты и карты этой женщины, а все пожертвования тратил на себя. Дочке он ни копейки не прислал из этих денег.

Мужчина ни разу не позвонил и не поинтересовался, как сейчас живет его маленькая дочь

О сборах женщина узнала самой последней. Конечно, она тут же потребовала объяснений от бывшего супруга, но Марат даже не стал слушать ее и бросил трубку. Но Алина не падает духом, она уже подала на алименты на ребенка и на собственное содержание до полутора лет.

- Сейчас самое главное – приобрести свой собственный угол, где я бы спокойно могла жить с дочкой, - вздыхает Алина. – В любой момент нас могут попросить съехать из общежития, и тогда мы останемся на улице, потому что родственников ни в Буганаке, ни в Белорецке у нас нет.

Если вы хотите помочь молодой маме, обратитесь по номеру 8(967)731-02-24 (номер привязан к банковской карте на имя Алины Айратовны Р.)