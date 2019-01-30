Почему в Уфе так много мусора

Есть в Уфе такой замечательный район - Сипайлово. Много зелени, красивая набережная и озеро Кашкадан. Все здесь хорошо, окромя мусорных свалок у подъездов. Далеко не всем удается справиться с такой сложной задачей как добраться до ближайшего контейнера. Вот и висят на деревьях черные мешки, словно грозди черной рябины.

КТО ДОЛЖЕН ШТРАФОВАТЬ ЗА МУСОР

В других районах не лучше. На столбах – бесконечные объявления, на досках – реклама наркотиков, двери подъездов исписаны далеко не лучшими примерами стрит-арта.

Такая же картина в 1950-х была в Сингапуре, но сегодня это одно из самых чистых государств. Проблему удалось решить строгими законами и штрафами. Наклеил уродливое объявление, прилепил жевачку или изуродовал фонарь – заплати тысячу долларов.

В России тоже есть штрафы, но в Уфе их собирает не полиция. За порядком и чистотой в городе следит «Центр общественной безопасности». Так прописано в законе о местном самоуправлении. Расклейщиков и мусорящих граждан ловит некая муниципальная полиция без корочек и погонов.

Образовали ЦОБ в конце 2012 года. Сразу после реформы МВД, после которой количество участковых резко уменьшилось. Чтобы восполнить недостающих охранников порядка, мэрия Уфы решила создать свою полицию. В правах она ограничена, ведь по закону задерживать граждан могут только люди в погонах. Получается, что ЦОБ это что-то вроде дружинников, которым дали право штрафовать жителей города.

Объявления со столбов никуда не исчезлиФото: Алексей ФОКИН

ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ ЦОБ

Первым делом новоиспеченные инспекторы пошли в школы, чтобы объяснять детям, как нехорошо нарушать закон. Затем взяли под свое крыло охрану массовых мероприятий.

Еще одна обязанность сотрудников ЦОБа – обеспечение безопасности жителей города на улице. В первую очередь, в коммунально-бытовой сфере. Например, следить за тем, чтобы над уфимцами зимой не нависали сосульки, или были очищены от снега подходы к домам и магазинам. Здесь то и начинается самое интересное.

Корреспондент уфимского портала «Mkset» попала не в самую приятную ситуацию как раз из-за правил коммунального благоустройства. Ее дочь, хозяйку частного дома в Уфе, оштрафовали за то, что возле ее участка росла слишком высокая трава, а у забора лежали бетонные столбы. Несмотря на то, что хозяева дома устранили недостатки, девушку оштрафовали на три тысячи рублей. Сейчас журналистка оспаривает административное наказание в Верховном суде.

На сайте мэрии ЦОБ рапортует об успешной борьбе с расклейщиками объявлений

Попадают под карающие функции ЦОБа и предприниматели. Инспекторы периодически проводят рейды в местах нелегальной торговли, например, в подземных переходах на проспекте Октября. Вот только количество продавцов от этого почти не меняется – в переходах на «Спортивной» и «Универмаге Уфа» всегда людно из-за торговцев и попрошаек. С особой тщательностью сотрудники ЦОБа относятся к проверке документов представителей малого бизнеса. Например, за неубранный снег или рекламный баннер, который мешает проходу.

Можно получить предупреждение, которое может перерасти в штраф. Напомним, что уборкой территории перед торговыми точками должны заниматься сами бизнесмены.

Еще одна интересная особенность работы муниципального «Центра общественной безопасности». Члены административных комиссий могут выносить предупреждения или штрафовать как юридических, так и физических лиц. Говоря простым языком, как за гололед перед булочной, так и за брошенную курильщиком мимо урны сигарету или мусор, оставленный у подъезда.

ТАК ПОЧЕМУ ЖЕ В ГОРОДЕ ТАК МНОГО МУСОРА?

Любопытно, что даже если полицейский увидел, как вы, например, вываливаете мусор на детскую площадку, по нормам закона, он не имеет права выписать вам предупреждение или штраф. Такими полномочиями в столице обладает только Центр общественной безопасности. А руки у него связаны. Ни задержать не могут, ни в полицию отвести.

Штраф за выброс мусора для физического лица, кстати, составляет от 500 до 1000 рублей. Юридическое лицо могут оштрафовать на сумму до 45 тысяч рублей. Но в реальности за выброшенный мусор практически никого не штрафуют.

Кстати, помимо ЦОБа в Уфе есть еще одна интересная организация. Как и советское время, по вечерним улицам столицы разгуливают добровольцы дружины «Правопорядок». Таких волонтеров в Уфе порядка 3 тысяч человек. Так же, как и инспекторы Центра общественной безопасности, они не имеют права задерживать нарушителей. Главная их цель – участвовать в охране общественного порядка, и оказывать жителям города необходимую помощь.

Автор этой фотографии Владимир Кобзев вот уже много лет борется за чистоту родного Сипайлово, но власти его, похоже, не слышат

«ЭТО НАШЕ УФИМСКОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ, В ДРУГИХ ГОРОДАХ ТАКОГО НЕТ»

Один из их представителей ЦОБа в кулуарах мне рассказал, что с них требуют протоколы о штрафах, - рассказывает помощник уполномоченного по правам бизнесменов Денис Мусин. - Есть и свой план – определенное количество протоколов в день. Куда уходят деньги от этих штрафов, я не знаю. Но очень многие их «проверки» проходят с нарушениями. А как таковой безопасностью они не занимаются.

По словам Мусина, муниципальные охранники должны следить за тем, чтобы свет на улицах горел, мусор вовремя вывозился и ликвидировались несанкционированные свалки.

- Вместо этого они ходят и штрафуют предпринимателей, - грустно заметил помощник бизнес-омбудсмена.

Раньше с расклейщиками объявлений боролись сотрудники силовых органовФото: Алексей БУЛАТОВ

Мусин особо отметил, что в других городах подобных структур нет, и за порядком там следят полицейские.

- Это наше «изобретение», от которого стонут предприниматели, - продолжает Мусин. - Я неоднократно общался с бизнесменами, которые рассказывали об отношении к ним на административных комиссиях. Они туда приходят и видят, что с ними разговаривают, буквально, как с врагами народа! Да, муниципальный контроль необходим, но уж точно не в таком виде, нужно помогать бизнесу, а не ловить и штрафовать его на каждом шагу. Они, например, штрафуют за рекламу. Причем здесь реклама и Центр общественной безопасности? Многие предприниматели обращаются в суд и отменяют решения административных комиссий. Я специально узнавал у юристов, подавляющее большинство дел в судах выигрываются бизнесменами. Это о чем то, да говорит.