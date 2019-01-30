Все ли в порядке с газом в Уфе?

С самого детства нас учат, что на каждую экстренную ситуацию есть своя аварийная служба. Уже в детском саду мы знаем, что если возник пожар – нужно набрать на телефоне 01, если кто-то нарушает общественный порядок – 02, кому-то стало плохо – 03. Во всевозможных справочниках также говорится: если почувствовали запах газа, немедленно звоните 04.

Так уж вышло, что о работе пожарных, скорой помощи и полиции мы каждый день узнаем из новостей. Но об аварийной газовой службе практически ничего не знаем.

Оно и не мудрено: сотрудники «службы 04» - самые «незаметные» среди всех экстренных ведомств. И это отнюдь не от плохой работы – скорее наоборот. Их служба не менее опасна и трудна, чем у пожарных или полиции, да и спасают они, порой, сотни людей от неминуемой гибели. Как любят сговорить сами «аварийные газовики» - работать плохо они не могут.

ВСЕ АВАРИИ – ИЗ-ЗА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА

Приоткрыть завесу тайны о буднях аварийной газовой службы Уфы согласился начальник аварийно-диспетчерской службы ПАО «Газпром газораспределение Уфа» Александр Тяптин. В беседе с «Комсомолкой» он рассказал о самых необычных случаях из своей практики и еще раз напомнил о правилах безопасного использования газа.

Сотрудники службы за считанные секунды могут определить где находится утечка газаФото: Павел КРАЙНОВ

-Сразу с места в карьер, хочу рассказать вам недавний случай. В прошлом году нас вызвали в небольшой промышленный комплекс в Мокроусово. Там производственные помещения на одной территории. В одном из них произошел взрыв, здание не газифицированное. Когда начали разбираться, выяснилось, что один из работников стал распиливать газовый баллон болгаркой! Зажал его между ног и начал резать. От искры произошел взрыв газа, у мужчины сильно повреждены ноги. Его доставили в больницу, в каком состоянии я уж не знаю. Мы когда туда приехали, на полу обнаружили лужу крови. Я что хочу сказать. В основном, все аварии и инциденты с газом происходят из-за человеческого фактора, - говорит Александр Тяптин.

-Какие самые распространенные случаи аварий?

-Бывают случаи, когда люди пытаются самовольно отремонтировать газовое оборудование, или вовсе заменить его. Время от времени происходят такие трагедии, где гибнут люди, но нерадивые хозяева ничего не боятся. Эксплуатируют оборудование не по назначению, пытаются отапливать помещение газовыми плитами, когда холодно, используют устаревшее газовое оборудование. Его обязательно нужно менять в срок, - говорит руководитель уфимской аварийной газовой службы.

По его словам, не просто так каждый год к нам приходят слесари и проверяют газовое оборудование.

- Например, газовая плита работает всего 10-15 лет. Слесари предупреждают, уведомления выписывают, что срок эксплуатации оборудования истек. Люди их игнорируют, а потом трагедии случаются, - сетует Александр Тяптин.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ДВЕРЬ НЕ ОТКРЫВАЮТ

Одно из самых проблемных явлений в работе аварийной службы - люди не пускают к себе газовиков.

- К сожалению, бывает, когда жильцы нас вызывают, а мы не можем попасть в квартиру – дверь не открывают. Такое бывает не часто, но имеет место быть. Как с этим бороться? Скажу так: за постоянные нарушения эксплуатации мы отключаем газ. Затем составляем письмо в администрацию района, с просьбой принять меры. В итоге, нарушителя берут на учет. Как только он оплатит наши услуги, газ мы подключаем обратно, - отметил главный инженер.

Александр Тяптин рассказал и о том, что происходит, когда из квартиры чувствуется запах газа, а аварийной службе никто не открывает дверь.

- Наши ребята приезжают, проверяют, есть ли утечка и отключают сразу весь стояк. Без газа сразу остаются пять или девять квартир, в зависимости от этажности дома. Затем мы, с помощью спасателей и управляющей компании оповещаем соседей и различными способами, в том числе уговорами, пытаемся все-таки проникнуть в помещение. Если правила пользования газовым оборудованием нарушены – отключаем его, - заявил Александр Тяптин.

Газовая служба должна прибыть на место максимум за часФото: Павел КРАЙНОВ

ДОВЕРЯЙТЕ ТОЛЬКО ПРОФЕССИОНАЛАМ

Что касается «липовых» газовиков, которые ходят по квартирам и продают газовые анализаторы за баснословные деньги, начальник аварийной газовой службы Уфы разъясняет.

- К нам поступает огромное количество звонков. Звонят пожилые люди, причем уже поздно, когда купили этот прибор, отдали последние деньги. Когда осознают, что произошло, сообщают нам и жалуются, что пришел какой-то работник с удостоверением и продал кому за 15 тысяч, кому за 10 тысяч рублей прибор. Они приходят к бабушкам и дедушкам и объясняют им, что сегодня скидка, как пожилым людям. – говорит главный инженер. - Как с ними бороться? По большом счету, покупка этих приборов – дело добровольное. В целях безопасности, может быть, неплохо иметь дома газовый анализатор. Но явно не за такие деньги: бабушки и дедушки отдают чутьли не всю пенсию этим людям за копеечные сигнализаторы, - говорит он.

По словам Александра Тяптина, на сегодняшний день на рынке Уфы появляются различные компании, которые пытаются заключать договора на техническое обслуживание и замену газового оборудования.

- К сожалению, их работники зачастую не компетентны. Они выполняют работу, а потом люди звонят нам на 04 и жалуются на запах газа. Будьте бдительны и доверяйте только профессионалам, - предупреждает главный инженер.

ПОЧЕМУ ВЫЗЫВАЮТ ГАЗОВИКОВ

Крупной специализированной организацией, которая вот уже на протяжении более полувека оказывает газоснабжение Республики Башкортостан является ПАО «Газпром газораспределение Уфа».

- Что касается количества заявок, то это сильно зависит от времени года. Летом отопление не включается и количество заявок, соответственно, меньше. Зимой их становится больше. Летом 15 – 20 звонков в сутки, зимой – до 150. В среднем, мы принимаем около 5,5 тысяч заявок в год по Уфе и Уфимскому району. Всего мы обслуживаем 380 тысяч газифицированных квартир, - поделился Александр Тяптин.

По его словам, из пяти с половиной тысяч заявок, примерно 25-30% - ложные вызовы и жалобы на посторонний запах.

- Не редко бывает, что соседи чувствуют какой-нибудь посторонний запах и звонят на 04. Мы приезжаем, а там оказывается, что сосед полы покрасил, например, - говорит главный инженер. - Бывает, что один и тот же абонент звонит по нескольку раз и выдвигает сомнительные версии про неисправность газового оборудования. В таких случаях мы пишем письмо в МВД и они уже там разбираются.

Сотрудники аварийной газовой службы несут круглосуточную службу, без выходных и праздников. Как и другие экстренные службы, они обязаны оперативно выехать на место происшествия. Будь то просто запах газа, взрыв или пожар.

- С момента получения заявки мы должны выехать в течение пяти минут, и прибыть на место максимум за час, - подчеркнул Александр Тяптин.

«ЛЮДИ НЕ ЗНАЮТ КУДА ЗВОНИТЬ»

Еще одна проблема, на которую сетует начальникуфимской аварийной службы – люди вдруг забыли, куда нужно звонить при запахе газа.

Раньше, в советские времена, повсюду были таксофоны. Там, в числе прочего, были записаны номера экстренных служб – 01,02, 03, 04. Сейчас мы сталкиваемся с тем, что население не знает, в каких случаях и куда нужно звонить. Часто к нам поступают звонки с сообщениями о том, что у них прорвало трубу, и они топят соседей. Или, допустим, электричество в квартире пропало. Хочется напомнить, что телефон аварийной газовой службы с городского телефона 04, с мобильного – 104, либо 112, - отметил Александр Тяптин.

КАК РАБОТАЕТ СЛУЖБА

Как отметил начальник службы, ее основная задача - локализация и ликвидация аварийной ситуации.

- Служба наша имеет семь филиалов в Уфе и Уфимском районе. Центральный диспетчерский пункт расположен на Пархоменко, он обслуживает центральную и южную части города Уфы, Затон, Михайловку и другие прилегающие населенные пункты. Северную часть города обслуживает филиал, расположенный на улице Цветочная, также филиалы есть в Деме, Шакше, Нагаево и Николаевке, - рассказал руководитель службы.

Газовики выезжают на место вызова всего за 10 минут после звонкаФото: Павел КРАЙНОВ

Чтобы оценить масштабы работы, стоит представить, что всего в ведении службы - 4,7 тысяч километров газовых труб, 1350 пунктов редуцирования, 1,5 тысячи промышленных предприятий и коммунально-бытовых объектов. И все это обслуживают 170 человек, в том числе 40 инженеров, 60 слесарей и 48 водителей. В постоянной готовности круглосуточно находятся 36 человек и 11 аварийных машин.

- Все заявки поступают в единый диспетчерский пункт, а отсюда уже в филиал, который отвечает за территорию, откуда звонок поступил. Мы постоянно на связи с диспетчером газотранспортной организации и со службой 112. Все звонки записываются и хранятся не менее 10 суток, - заявил Александр Тяптин.

Диспетчерский центр службы – высокотехнологичный пункт управления, куда стекается вся информация о газовом хозяйстве Уфы.

-Например, здесь мы в режиме реального времени наблюдаем за каждым пунктом редуцирования газа. Это такие хранилища, где голубое топливо содержится под давлением. Оттуда оно поступает потребителям. Так вот, мы получаем всю информацию о малейших изменениях на монитор и, если видим, что происходит что-то неладное – выезжаем на место, - рассказал Александр Тяптин.

КТО РАБОТАЕТ ГАЗОВИКОМ

Как и в любой другой экстренной службе, сотрудники газовой «аварийки» - специалисты широкого профиля.

- У нас в газовом хозяйстве есть распределение: бывают специалисты по подземным газопроводам, по домашнему газовому оборудованию и так далее. Здесь, в аварийной газовой службе – все универсалы, должны все знать. С улицы мы не можем принять сотрудника, профильное образование и опыт нужны.При собеседовании с кандидатом я лично с ним разговариваю, определяю его базу и только потом решаю, стоит ли его брать, - раскрывает секрет начальник аварийной газовой службы.