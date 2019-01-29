Финский «Йокерит» легко прошелся по уфимскому «Салавату Юлаеву»

Неудачей завершилось возвращение «Салавата Юлаева» на родную «Уфа-Арену» после далекого китайско-дальневосточного выезда. В домашних стенах подопечные Николая Цулыгина старались, выгрызали шайбу на протяжении 60 минут чистого времени, но попросту были слабее. Пора признать, что сегодняшний «Йокерит» является командой немного другого уровня, нежели «юлаевцы».

Матч запомнился сразу несколькими потасовкамиФото: Рустем АХУНОВ

А НАЧИНАЛИ НЕПЛОХО

Серьезная пощечина по самолюбию от хабаровского «Амура» в предыдущем матче и последовавшая за этим публичная обструкция от главного тренера, казалось, должны взбодрить уфимских хоккеистов. Да, в плей-офф они, конечно же, уже вышли. Можно даже сказать, что план-минимум выполнен. Но вот болельщикам этого недостаточно, нужно показывать яркую игру в каждом туре, а уж безволия точно никто не простит. Впереди самая важная часть сезона, поэтому пора бы уже возвращать фанатам веру в собственную команду, так как она в последние месяцы серьезно пошатнулась.

Матч с финским «Йокеритом» в этом плане подходил идеально. Сильный, мощный соперник из Западной конференции. Если обыграть такого, да еще и уверенно – это просто колоссальный плюс. Все бы предыдущие неудачи временно забылись, потому что обыграть такого оппонента может только серьезная команда.

Александр Кадейкин дважды оказывался близок к взятию воротФото: Рустем АХУНОВ

Первый период продемонстрировал, что «юлаевцы» собрались как надо. Они были достаточно быстры на льду, проводили эффектные силовые приемы и, что самое главное, бросали по воротам. При этом получалось довольно точно.

Финнов в итоге перебросали почти двукратно. Одна вот только незадача – голом отметились именно они, а не уфимцы. В тот момент это казалось настоящим парадоксом. Да еще и получилось совсем курьезно. Шла совершенно обычная атака «Йокерита», наброс от синей линии, на траектории шайбы вырастает высоченный Семенов, но вот отскок от него получается таким чудовищно неудачным, и наряду с этим изумительным, точным в ближний верхний угол выходит бросок у Маннинена – 0:1. Вообще никаких претензий к Метсоле.

Расстроились ли «юлаевцы»? Еще как, весь тренерский штаб моментально изменился в лице. Проигрывать, когда ты играешь лучше, не самое приятное дело. Особенно, когда у тебя в соперниках прагматичная финская команда, которая скорее умрет, чем растеряет преимущество в счете.

Владимир Жарков играл в защитной маскеФото: Рустем АХУНОВ

«ЙОКЕРИТ» ВСЕ ДОБАВЛЯЛ

Гости после довольно посредственного первого периода взялись за свое во втором. На этот раз они смотрели быстрее, мощнее хозяев, которые проигрывали чуть ли не каждый эпизод. Частенько случалось так, что «юлаевцы» минутами не могли выйти из своей зоны, потому что их попросту прессовали. При этом финские ребята были не только реактивными, но и очень крепкими на ногах. Когда выходил Анттила, то от него попросту все отскакивали и никак не могли отобрать шайбу.

Режим роботов сломался к минуте 30-й. Кадейкин неожиданно для себя два раза в течение одной минуты оказывался в ситуации один в ноль, но оба раза с уфимским форвардом что-то случалось. В первый раз еще получилось более ли менее, на стороне гостей была штанга, а вот во второй попытке все закончилось каким-то совсем бездарным пасом.

Правда, слабиной «Йокерита» воспользоваться все-таки удалось. Игра в большинстве уже катилась к концу, «Салават» к тому моменту не сумел создать даже подобия чего-то опасного, но вдруг на дальний бросок отчаяния решился Ларсен, и тут бац, шайба прилетает в штангу, а на добивании Кемппайнен – 1:1.

Вот оно: рык трибун, улыбающийся Цулыгин, обнимающиеся хоккеисты в зеленой форме. Жаль только, что радость эта растянулась буквально секунд на 50. Дальше Миннинен отдает фантастическую передачу за спину из-за ворот, а Енсен просто вколачивает гвоздь в ворота Метсолы – 1:2. Вновь без единого шанса.

Линус Умарк не отличился голевыми передачамиФото: Рустем АХУНОВ

Собственно, после этого вся игра закончилась. «Салават Юлаев» в третьем периоде пытался вновь сравнять счет, правда смотрелось это робко. А после гола Гранта на 48-й минуте стало окончательно все понятно.

Цулыгин за две с половиной минуты до конца снял Метсолу, было много атак, бросков, а закончилось все ошибкой Умарка и голом в пустые от Анттилы – 1:4.

Дела у «Салавата Юлаева» с командами из верхней части турнирной таблицы в нынешнем сезоне не ладятся совсем. По игре порой действительно складывалось впечатление, что «Йокерит» это попросту команда иного уровня.