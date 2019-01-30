«Сначала мы потеряли дом, а теперь боимся за свою жизнь»: молодая мать из Башкирии потеряла все нажитое в страшном пожаре

Еще недавно у 26-летней Алины Рахимовой было все, что нужно для счастья: любимая работа, собственный уютный дом и долгожданная красавица-дочка. Несколько лет назад Алина переехала в село Буганак из Учалинского района и устроилась в местную школу учителем английского языка. В Буганаке познакомилась с мужчиной, сыграли свадьбу, но вскоре после рождения дочери супруг ушел из семьи. Испытание не сломило молодую женщину, теперь всю любовь и нежность она дарила своему ребенку.

- Для себя и дочки я приобрела половину частного дома, - рассказывает Алина. – Точнее, деньги-то за него отдала, а документы переоформить не успела. Домик скромный, деревянный, но жить там можно было.

Единственное, что омрачало настроение молодой матери – буйный сосед за стенкой. Хозяева дома пустили своего дальнего родственника пожить на второй половине дома, а сами переехали в город. 50-летний мужчина часто пил, летом промышлял на свалках, а зимой водил к себе шумных товарищей.

- Странный он был, то вещи прямо в комнате жег, то напьется и давай буянить, - вспоминает Алина. – Но мы старались с ним не связываться и не показываться ему на глаза.

Супруг Алины ушел из семьи еще до пожара и ждет развода, не заботясь о дочери

ВИНОВНИК ПОЖАРА БОЛЕЛ ТУБЕРКУЛЕЗОМ

В тот роковой день, 18 декабря, молодая женщина вместе с дочерью отправилась в Белорецк. Ей отказали в выплате 300 тысяч на первенца и не признали нуждающейся в жилье, и женщина затеяла тяжбу с сельской администрацией.

- В пять часов я вышла из здания суда, как мне позвонила соседка и сообщила, что дом горит. Я сразу поняла, что это наш сосед чего-то учудил, - рассказывает Алина. – Мы помчались домой, но, когда доехали до Буганака, от нашего дома остались только дымящиеся развалины.

Огонь уничтожил все нехитрое имущество, Алина и ее восьмимесячная дочь остались без крыши над головой. В пожаре погиб и сам виновник происшествия, его тело спасатели обнаружили, разбирая завалы.

- Насколько я знаю, сосед затопил печку, а сам спать лег. Уголек выскочил, вот и загорелось все. А может, уснул с непотушенной сигаретой, - вздыхает Алина. – Следствие еще идет, ничего толком нам пока не объяснили.

А на днях соседи рассказали женщине, что мужчина был серьезно болен: у него была открытая форма туберкулеза, и теперь Алина очень переживает – могла ли она с дочкой заразиться, ведь жили они совсем рядом и встречались во дворе.

- Ни на учете он не состоял, ни в больницу не обращался, - вздыхает молодая мама. – Надо бы и нам проверить свое здоровье, но пока не до анализов. Удивительно, что об этом знало все село, но мне никто не рассказал.

От дома остались только обугленные развалины

ЮТИТСЯ С МЛАДЕНЦЕМ В КАМОРКЕ ОБЩЕЖИТИЯ

Сейчас Алина с маленькой дочкой живет в Белорецке. Добрые люди временно приютили ее и выделили крохотную комнатушку в городском общежитии. Но женщина понимает, что в любой момент ее могут попросить съехать, и тогда им совершенно некуда будет податься.

- Родственников у меня тут нет. Муж даже слышать ничего о нас не хочет, только и ждет, пока дочери год исполнится, чтобы подать на развод, - грустит Алина. – Я обращалась за помощью и в сельскую, и в районную администрацию. Там мне напрямую ответили: "Мы материальную помощь не оказываем, благотворительностью не занимаемся и жилье предоставить не можем.А собирать у жителей села средства мы не имеем права, нас за это могут привлечь". Я всего лишь просила, чтобы нам выделили жилье как погорельцам, но везде получили отказ, поскольку не успели оформить свою половину дома в собственность. Бывшие хозяева и знать про нашу беду ничего не хотят. Что делать, кому писать – ума не приложу.

Выйти на работу Алина пока тоже не может: она находится в декретном отпуске, и пристроить ребенка в садик пока не получается. Женщина обращается за помощью ко всем неравнодушным жителям Башкирии – только с помощью добрых людей ей получится купить хоть самую маленькую и дешевую комнатку, чтобы жить там с дочерью.

Если вы хотите помочь молодой маме, обратитесь по номеру 8(967)731-02-24 (номер привязан к банковской карте на имя Алины Айратовны Р.)