2019-01-30T10:18:38+03:00
Общество

«Сначала мы потеряли дом, а теперь боимся за свою жизнь»: молодая мать из Башкирии потеряла все нажитое в страшном пожаре

А недавно женщина узнала, что виновник пожара был серьезно болен
Яна БАЗЕКИНА
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Добрые люди приютили Алину и ее дочь в общежитииДобрые люди приютили Алину и ее дочь в общежитии
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Еще недавно у 26-летней Алины Рахимовой было все, что нужно для счастья: любимая работа, собственный уютный дом и долгожданная красавица-дочка. Несколько лет назад Алина переехала в село Буганак из Учалинского района и устроилась в местную школу учителем английского языка. В Буганаке познакомилась с мужчиной, сыграли свадьбу, но вскоре после рождения дочери супруг ушел из семьи. Испытание не сломило молодую женщину, теперь всю любовь и нежность она дарила своему ребенку.

- Для себя и дочки я приобрела половину частного дома, - рассказывает Алина. – Точнее, деньги-то за него отдала, а документы переоформить не успела. Домик скромный, деревянный, но жить там можно было.

Единственное, что омрачало настроение молодой матери – буйный сосед за стенкой. Хозяева дома пустили своего дальнего родственника пожить на второй половине дома, а сами переехали в город. 50-летний мужчина часто пил, летом промышлял на свалках, а зимой водил к себе шумных товарищей.

- Странный он был, то вещи прямо в комнате жег, то напьется и давай буянить, - вспоминает Алина. – Но мы старались с ним не связываться и не показываться ему на глаза.

Супруг Алины ушел из семьи еще до пожара и ждет развода, не заботясь о дочери

Супруг Алины ушел из семьи еще до пожара и ждет развода, не заботясь о дочери

ВИНОВНИК ПОЖАРА БОЛЕЛ ТУБЕРКУЛЕЗОМ

В тот роковой день, 18 декабря, молодая женщина вместе с дочерью отправилась в Белорецк. Ей отказали в выплате 300 тысяч на первенца и не признали нуждающейся в жилье, и женщина затеяла тяжбу с сельской администрацией.

- В пять часов я вышла из здания суда, как мне позвонила соседка и сообщила, что дом горит. Я сразу поняла, что это наш сосед чего-то учудил, - рассказывает Алина. – Мы помчались домой, но, когда доехали до Буганака, от нашего дома остались только дымящиеся развалины.

Огонь уничтожил все нехитрое имущество, Алина и ее восьмимесячная дочь остались без крыши над головой. В пожаре погиб и сам виновник происшествия, его тело спасатели обнаружили, разбирая завалы.

- Насколько я знаю, сосед затопил печку, а сам спать лег. Уголек выскочил, вот и загорелось все. А может, уснул с непотушенной сигаретой, - вздыхает Алина. – Следствие еще идет, ничего толком нам пока не объяснили.

А на днях соседи рассказали женщине, что мужчина был серьезно болен: у него была открытая форма туберкулеза, и теперь Алина очень переживает – могла ли она с дочкой заразиться, ведь жили они совсем рядом и встречались во дворе.

- Ни на учете он не состоял, ни в больницу не обращался, - вздыхает молодая мама. – Надо бы и нам проверить свое здоровье, но пока не до анализов. Удивительно, что об этом знало все село, но мне никто не рассказал.

От дома остались только обугленные развалины

От дома остались только обугленные развалины

ЮТИТСЯ С МЛАДЕНЦЕМ В КАМОРКЕ ОБЩЕЖИТИЯ

Сейчас Алина с маленькой дочкой живет в Белорецке. Добрые люди временно приютили ее и выделили крохотную комнатушку в городском общежитии. Но женщина понимает, что в любой момент ее могут попросить съехать, и тогда им совершенно некуда будет податься.

- Родственников у меня тут нет. Муж даже слышать ничего о нас не хочет, только и ждет, пока дочери год исполнится, чтобы подать на развод, - грустит Алина. – Я обращалась за помощью и в сельскую, и в районную администрацию. Там мне напрямую ответили: "Мы материальную помощь не оказываем, благотворительностью не занимаемся и жилье предоставить не можем.А собирать у жителей села средства мы не имеем права, нас за это могут привлечь". Я всего лишь просила, чтобы нам выделили жилье как погорельцам, но везде получили отказ, поскольку не успели оформить свою половину дома в собственность. Бывшие хозяева и знать про нашу беду ничего не хотят. Что делать, кому писать – ума не приложу.

Выйти на работу Алина пока тоже не может: она находится в декретном отпуске, и пристроить ребенка в садик пока не получается. Женщина обращается за помощью ко всем неравнодушным жителям Башкирии – только с помощью добрых людей ей получится купить хоть самую маленькую и дешевую комнатку, чтобы жить там с дочерью.

Если вы хотите помочь молодой маме, обратитесь по номеру 8(967)731-02-24 (номер привязан к банковской карте на имя Алины Айратовны Р.)

ИСТОЧНИК KP.RU

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