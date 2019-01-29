«Татарский Стас Михайлов» Анвар Нургалиев собрал пять тысяч зрителей на концерте в Уфе

В минувший понедельник популярный артист национальной эстрады Анвар Нургалиев отмечал юбилей - ему исполнилось сорок пять лет. А накануне «татарский Стас Михайлов», как часто называют Нургалиева, впервые собрал аншлаг на одной из самых больших площадок башкирской столицы - Дворце спорта, вмещающем четыре тысячи зрителей.

Но желающих посмотреть юбилейное шоу артиста оказалось намного больше. В итоге, когда в кассах закончились даже самые дорогие билеты, стоимость которых доходила до двух с половиной тысяч рублей, сцену решено было перенести в центр зала, освободив таким образом для зрителей абсолютно все трибуны.

Кроме того, вокруг сцены еще разместились столики для VIP-гостей и друзей Анвара, партер и танцпол - всего юбилейное шоу пришли посмотреть более пяти тысяч зрителей.

Поклонники артиста приехали не только со всей Башкирии, но из других городов - Казани, Тюмени, Челябинска, Самары, Санкт-Петербурга, Москвы. Трое фанатов - представителей татарской диаспоры - даже из Италии прилетели!

А из Альшеевского района Башкирии - родины юбиляра - пожаловала целая делегация. Среди звездных гостей самые топовые исполнители, звезды татарской и башкирской эстрады - Айдар Галимов, Радик Юльякшин, казанские артисты - обладатель титула «золотой голос» Филюс Кагиров, Фирдус Тямаев - всего около десятка исполнителей.

Многие VIP-гости приехали с подарками. Радик Юльякшин, только что вернувшийся из Таиланда, где проводил затянувшиеся новогодние каникулы, решил вручить свой презент прямо на сцене, на которую он вышел в своей знаменитой черной шубе с алыми полосками, украшенными надписями «Love».

- Завтра у него что-то будет болеть, да все будет болеть! Вот хочу преподнести лечебный подарок, прямо из Таиланда, - заявил Радик, вручив виновнику торжества подарочный пакет с загадочным «лекарством».

Первый заместитель главы Уфимской городской администрации Салават Хусаинов тоже поднялся на сцену не с пустыми руками - вручил почетную грамоту и подарил книгу «Старая Уфа».

ДАЕТ ПО 260 КОНЦЕРТОВ В ГОД

Анвар Нургалиев на эстраде без малого двадцать лет. Сегодня он один из самых востребованных артистов национальной эстрады в стране - за прошлый год он дал 260 концертов в десятках российских городов, в том числе в Москве.

В российской столице «татарский Стас Михайлов» умудрился даже дать два концерта в один день! К слову, сравнение с любимцем всех российских женщин Анвара, как выяснилось, не особо радует.

- Стас Михайлов, конечно, очень популярный артист, но я хотел бы остаться самим собой, - признается певец. - Почему нас сравнивают? Наверное, потому, что и на его концертах, и на моих преобладает женская аудитория - большей частью это дамы среднего возраста. И девяносто процентов песен посвящены женщинам.

Кроме всего прочего, обоих исполнителей роднит любовь к ярким сценическим пиджакам.

- Яркость костюмов - обязательна: они должны быть такие, чтобы вышел - и все, даже петь не надо! - шутит Анвар Нургалиев, который не так давно даже обзавелся личным дизайнером. А вот продюсера, как признается артист, у него никогда не было - все свои выступления он планирует и организует сам. Конечно, это не просто.

- Около семидесяти процентов заработка уходит на концерты, оформление сцены, транспорт, - признается артист.

- При этом артист неизменно собирает полные залы, где бы не выступал, превращая каждое свое выступление в яркое шоу. Но сбавлять темп Анвар Нургалиев, похоже, не намерен - в ближайшие месяцы у него запланировано по двадцать четыре концерта.

С первого по двенадцатое февраля выступления состоятся в городах республики, а пятнадцатого числа начнется тур по Уралу и Сибири, в рамках которого певец выступит в Челябинске, Сургуте, Тюмени, Новосибирске , Новом Уренгое и других городах.

В марте тур продолжится концертами в Башкирии, а также в Оренбурге и Казани, где артист пользуется не меньшим успехом и не раз становился лауреатом премий «Татар жыры», «Алтын брас», «ТМ TV». Но, конечно, больше всего поклонников у заслуженного артиста Башкирии на родине. Чтобы все желающие смогли посмотреть его юбилейное шоу, артист только в одной Уфе запланировал пять концертов: 13 марта он выступит в ДК УМПО, с 14 по 17 марта - во Дворце молодежи.