До 2020 года в Уфе отменят 21 автобусный маршрут

В администрации Уфы опубликовали план развития транспортной инфраструктуры на ближайшие пять лет. Судя по описанию, в управлении транспорта Уфы начали разгребать авгиевы конюшни, образовавшиеся в столице за последний десяток лет.

Инициатором нововведений стало новое руководство региона. Радий Хабиров стал временным главой Башкирии аккурат после того, как водитель уфимского «Пазика» в погоне за прибылью подрезал своего коллегу из «Башавтотранса», спровоцировав серьезную аварию - оба автобуса влетели в остановку. К счастью, серьезно в ней никто не пострадал, но запомнился этот факт всем.

Радий Хабиров взялся за модернизацию рынка сразу после прихода к власти

На своей первой публичной оперативке Радий Хабиров задал главе госкомстранса Башкирии возмущенный вопрос, мол, сколько еще будет продолжаться в Уфе этот беспредел. Молодой чиновник от транспорта Тимур Мухаметьянов с ходу назвать сроков модернизации системы не смог, но согласился усилить работу с 15 октября. К проекту подключили и администрацию Уфы. Хабиров установил срок разработки программы – до 31 декабря.

НЕЛЕГАЛОВ ПОГНАЛИ

После этого в столице началась охота не ведьм в лице нелегальных перевозчиков. Почти все перевозчики, работающие на популярных уфимских маршрутах транспорта, в свое время получили поддержку в одной любопытной организации.

Бизнесмены обеспечивали не совсем честным водителям «проходку» в виде права на организацию «экскурсионного маршрута» по уфимским улицам. Разумеется, что никаких гидов и «покатушек» по значимым маршрутам столицы обычные водители своим пассажирам не предоставляли. Зато ездить по популярным маршрутам – смогли, причем без получения «нормальной» карты маршрута в городской администрации. Например, экскурсии предлагались вдоль популярного в Уфе маршрута 51 и 51а, которые следуют через весь город.

Тимур Мухаметьянов поддержал Хабирова в желании сделать автобусы удобными

Фактически ни один из действующих законов водители-гиды своими действиями не нарушали. Поэтому обычный гаишник мог оштрафовать «экскурсионников» лишь за пьяную езду или отсутствие документов.

Даже в случае, если такой автобус останавливали в рамках рейда ГИБДД и Ространснадзора, то привлечь организатора к ответственности было проблематично. Обзорные экскурсии не попадают под действие федерального закона, определяющего правила получения маршрутного листа.

Сотрудники ГИБДД не имеют права штрафовать водителей автобусов за отсутствие маршрутной карты

НЕПРИЯТНЫЕ ЦИФРЫ

Окончательно ситуацию добила официальная статистика. По данным руководителя управления транспорта Уфы Андрея Федосова, по состоянию на 18 октября 2018 года, по улицам столицы разъезжали более 3000 маршрутных транспортных средств. Из них 260 автобусов «Башавтотранса», 80 трамваев, 110 троллейбусов, 1400 автобусов малой вместимости и 1300 автобусов, водители которых не стали утруждать себя получением маршрутного листа в мэрии города.

Вскоре после этого власти республики начали активную борьбу с нелегальными перевозчиками – вышедших на линию без «мэрской» карты начали бесщадно штрафовать. Остальные нелегалы предпочли временно не выходить на работу. В таких условиях Уфа погрузилась в транспортный коллапс. И если горожане еще могли доехать из одного столицы в другой, жители пригорода попросту оказались без транспорта. Те самые спасательные для населения поселков-спутников «Газельки» оказались нелегальными. Ситуацию с горем пополам исправили привлечением дополнительных автобусов государственного «Башавтотранса».

Будто в оправдание перед рассерженными уфимцами, Радий Хабиров объяснил, что он устроил реформу транспорта не для того, чтобы оставить водителей без работы.

- Эти мужчины ежедневно выполняли трудную и ответственную работу. Я предлагаю – давайте работать вместе. Я за законный труд. У власти нет цели лишать водителей работы. Я понимаю, что многие взяли машины в кредит, и теперь мучаются. Их с радостью возьмут на работу, но не в нелегальные компании, - написал врио главы в соцсетях.

ВСЕ БУДЕТ ПО-НОВОМУ

К концу января 2019 года власти Уфы опубликовали план развития транспортной инфраструктуры аж до 2023 года. Документ город подготавливал совместно с властями республики и институтом транспорта Санкт-Петербурга.

Главным вызовом для специалистов стали вводные условия столицы. Посудите сами, город растянулся почти на 30 километров (учитывая Дему и Шакшу), а соединяют его три главные магистрали – улица Менделеева, проспект Октября и проспект Салавата Юлаева, по которому и вовсе никогда общественный транспорт ходить не будет, это магистраль.

Технологии позволят следить за каждым автобусом

По состоянию на начало 2019 года в Уфе зарегистрированы 149 маршрутов общественного транспорта – 34 от МУЭТ (трамваи и троллейбусы) и 115 автобусов разной степени вместимости.

- Из 115 автобусных маршрутов, только 71 следовали по официально полученным картам и с лицензией. У остальных правоустанавливающих документов не было, - объяснили в мэрии.

Чиновники считают, что наличие нелегальных перевозчиков создает серьезные проблемы для комфортной перевозки. Например, многие нелегальные маршруты дублируют официальные, тем самым отнимая у них пассажиров. Помимо этого, нелегалы используют небольшие автобусы, что тоже создает неудобства пассажиров и остальных участников дорожного движения.

План по обновлению структуры уфимского рынка пассажирских перевозок поделили на несколько частей. Власти приняли решение полностью отменить 29 маршрутов общественного транспорта за их ненадобностью, изменить 29 уже имеющихся маршрутов, создать 9 дополнительных. Еще 31 маршрут получит изменения финансового плана – их переведут с нерегулируемого тарифа оплаты на регулируемый. Говоря простым языком, извозчик не сможет самостоятельно повышать цену на проезд. Помимо этого, на большинстве городских маршрутов определят новых перевозчиков.

АВТОБУСОВ СТАНЕТ МЕНЬШЕ

Таким образом, уже к 2020 году сеть общественного транспорта Уфы сократится на 13%, до 129 маршрутов – 103 автобусных и 26 маршрутов электротранспорта.

Полностью с дорог Уфы пропадут следующие популярные маршруты автобусов: №75, 240, 260, 269 ,272, 282. Помимо этого в списке есть еще несколько менее популярных и коротких маршрутов, которые дублируют основные. По всей видимости, от них решили избавиться, дабы очистить дороги столицы.

Изменятся в Уфе следующие популярные маршруты: №202 (теперь будет ходить от лицея №2 до Городского Дворца Культуры), 220 (от профилактория «Радуга» до Южного автовокзала), 223 (от аптеки №2 до ТЭЦ-1), 243 (от оздоровительного центра «Сипайловский» до Цветы Башкирии), 249 (от улицы Свободы от Пушкина), 252 (от гипермаркета «Лента» до микрорайона Нижегородка), 255 (теперь будет называть 255а, теперь будут выезжать от Телецентра до завода «Амстар»).

Перевозчики, работающие по следующим популярным маршрутам, будут работать по регулируемым тарифам: 211, 242, 242, 252, 257, 264, 275, 290 и 298.

УДОБСТВА ДЛЯ ВСЕХ

Изменения не коснутся только маршрутных линий. Автобусы, троллейбусы и трамваи будут делать удобными для всех категорий граждан, в том числе маломобильных. Стоимость проезда на маршруте с регулируемым тарифом не будет превышать 25 рублей. Оплатить проезд наконец-то можно будет картой. Таким образом, информация о каждом оплаченном билете будет передаваться в единый центр – это поможет властям правильно оценивать рынок пассажирских перевозок. Уже на основе этих данных специалисты муниципального органа будут корректировать имеющуюся транспортную сеть.