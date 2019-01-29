В Шереметьево экстренно сел самолет из Уфы: грудному ребенку стало плохо в полете

Утром 29 января самолет, следовавший по рейсу Уфа – Москва, совершил короткий заход и экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево. У пилотов не было времени, чтобы подготовиться к нормальной посадке, так как им донесли информацию, что в салоне стало плохо грудному ребенку. Пришлось действовать быстро и решительно.

Для посадки дали зеленую линию. Все остальные самолеты в аэропорту были вынуждены подождать, пока не приземлится уфимский борт.

Несмотря на экстренную ситуацию, пилоты продемонстрировали весь свой профессионализм и уверенно посадили авиалайнер. Очевидцы рассказали, что хоть приземление и получилось жестковатым, но они остались довольными действиями командира экипажа и его помощника.

Сразу же после посадки к самолету поспешила бригада скорой помощи. Как сообщает пресс-служба Шереметьево, ребенка осмотрели и перевезли здравпункт «Терминала B». Здоровью 3-месячного мальчика в настоящий момент ничего не угрожает – была физиологическая реакция на перелет. Ребенка с родителем перевезли в одну из больниц Москвы.