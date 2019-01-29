«Родился без пищевода»: маленький Артем Лукашов из Башкирии учится жить, как обычный ребенок

Маленький голубоглазый Артем Лукашов из Белебеевского района Башкирии - очень улыбчивый и жизнерадостный мальчик. Он обожает играть в машинки, смотреть мультики, и совсем не скажешь, что пару лет назад он был на волоске от смерти. Дело в том, что мальчик родился недоношенным и с тяжелейшим пороком – артрезией пищевода (при которой он не соединяется с желудком, а заканчивается коротким слепым отростком – ред.)

- На 30 неделе я узнала, что у моего сына есть серьезные пороки развития, - рассказывает мама Артема Наталья. – Мне срочно сделали кесарево сечение, и на свет появился Артемка.

Уже через месяц Артем сможет питаться через рот, но пока ему требуется энтеральное питание

Уже на вторые сутки жизни мальчика прооперировали и установили гастростому, через которую малыш и получал питание. Потом Артема еще раз прооперировали в Москве, но возникли серьезные осложнения. Еда поступала в трубочку и выходила через рот, поэтому пришлось делать в горле отверстие, чтобы там не скапливалась слюна и пища. Малыш несколько дней находился в критическом состоянии, но выкарабкался.

- Ему нельзя было шевелиться, делать резких движений, потому что все это могло спровоцировать приступ удушья. Мы понимали, что спасти сына могут только в Москве, но ребенок был нетранспортабельным, и поездка в реанимобиле убила бы его, - рассказывает мама Артема.

ЗА ДВА ГОДА ЖИЗНИ ПЕРЕНЕС ДЕВЯТЬ СЛОЖНЫХ ОПЕРАЦИЙ

А в июне 2018 году произошло настоящее чудо – Артемку забрал в Москву спецборт МЧС. В Филатовской больнице хирурги сначала отделили трахею от пищевода, а через несколько недель ушили расщелину в гортани, из-за которой малыш постоянно задыхался.

- И Артем сразу пошел на поправку, - делится счастливая мама, - У него появился аппетит, он требует взрослую пищу, мечтает о супе, но пока ему разрешено только специальное энтеральное питание.

Что за мальчиком прилетел спецборт МЧС и забрал в Москву - это настоящее чудо

За свою короткую жизнь мальчик перенес девять сложнейших операций, и, наконец, врачи дают положительные прогнозы: мальчик будет жить полноценной жизнью, не будет задыхаться и давиться едой!

- Недавно Артему сделали последнюю операцию, и теперь примерно месяц он должен питаться энтерально, через трубочку в животе, и лишь потом перейти на обычную еду, - рассказывает волонтер благотворительного фонда «Наши дети» Илона Раздумина, - К сожалению, в больнице такой смеси, содержащей все необходимые вещества и минералы, нет, поэтому мы объявляем срочный сбор. Нужно приобрести 90 бутылочек смеси «Нутрикомп» - по три штуки в день – общей стоимостью 65 700 рублей. Купленная летом смесь уже подходит к концу, поэтому времени остается очень мало.

Если вы хотите помочь Артему Лукашову, обратитесь в благотворительный фонд «Наши дети». На личной странице мальчика вы найдете полную историю его болезни, необходимые реквизиты, отчеты о расходах и самые последние новости.