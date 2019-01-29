2019-01-29T08:32:57+03:00
Общество

«Родился без пищевода»: маленький Артем Лукашов из Башкирии учится жить, как обычный ребенок

После сложной операции малышу требуется специальное энтеральное питание
Яна Базекина
Поделиться:
За два года Артем перенес девять сложных операцийЗа два года Артем перенес девять сложных операций
Изменить размер текста:

Маленький голубоглазый Артем Лукашов из Белебеевского района Башкирии - очень улыбчивый и жизнерадостный мальчик. Он обожает играть в машинки, смотреть мультики, и совсем не скажешь, что пару лет назад он был на волоске от смерти. Дело в том, что мальчик родился недоношенным и с тяжелейшим пороком – артрезией пищевода (при которой он не соединяется с желудком, а заканчивается коротким слепым отростком – ред.)

- На 30 неделе я узнала, что у моего сына есть серьезные пороки развития, - рассказывает мама Артема Наталья. – Мне срочно сделали кесарево сечение, и на свет появился Артемка.

Уже через месяц Артем сможет питаться через рот, но пока ему требуется энтеральное питание

Уже через месяц Артем сможет питаться через рот, но пока ему требуется энтеральное питание

Уже на вторые сутки жизни мальчика прооперировали и установили гастростому, через которую малыш и получал питание. Потом Артема еще раз прооперировали в Москве, но возникли серьезные осложнения. Еда поступала в трубочку и выходила через рот, поэтому пришлось делать в горле отверстие, чтобы там не скапливалась слюна и пища. Малыш несколько дней находился в критическом состоянии, но выкарабкался.

- Ему нельзя было шевелиться, делать резких движений, потому что все это могло спровоцировать приступ удушья. Мы понимали, что спасти сына могут только в Москве, но ребенок был нетранспортабельным, и поездка в реанимобиле убила бы его, - рассказывает мама Артема.

ЗА ДВА ГОДА ЖИЗНИ ПЕРЕНЕС ДЕВЯТЬ СЛОЖНЫХ ОПЕРАЦИЙ

А в июне 2018 году произошло настоящее чудо – Артемку забрал в Москву спецборт МЧС. В Филатовской больнице хирурги сначала отделили трахею от пищевода, а через несколько недель ушили расщелину в гортани, из-за которой малыш постоянно задыхался.

- И Артем сразу пошел на поправку, - делится счастливая мама, - У него появился аппетит, он требует взрослую пищу, мечтает о супе, но пока ему разрешено только специальное энтеральное питание.

Что за мальчиком прилетел спецборт МЧС и забрал в Москву - это настоящее чудо

Что за мальчиком прилетел спецборт МЧС и забрал в Москву - это настоящее чудо

За свою короткую жизнь мальчик перенес девять сложнейших операций, и, наконец, врачи дают положительные прогнозы: мальчик будет жить полноценной жизнью, не будет задыхаться и давиться едой!

- Недавно Артему сделали последнюю операцию, и теперь примерно месяц он должен питаться энтерально, через трубочку в животе, и лишь потом перейти на обычную еду, - рассказывает волонтер благотворительного фонда «Наши дети» Илона Раздумина, - К сожалению, в больнице такой смеси, содержащей все необходимые вещества и минералы, нет, поэтому мы объявляем срочный сбор. Нужно приобрести 90 бутылочек смеси «Нутрикомп» - по три штуки в день – общей стоимостью 65 700 рублей. Купленная летом смесь уже подходит к концу, поэтому времени остается очень мало.

Если вы хотите помочь Артему Лукашову, обратитесь в благотворительный фонд «Наши дети». На личной странице мальчика вы найдете полную историю его болезни, необходимые реквизиты, отчеты о расходах и самые последние новости.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Рустем Ахмадинуров возглавил башкирскую "Единую Россию"
В Башкирии «девятка» перевернулась и врезалась в столб
Утечка газа в многоэтажке Уфы произошла из-за неисправной вентиляции – прокуратура
Возле карьера в Сибае установили гигантские вентиляторы
Мэр Уфы похвалил столицу Татарстана
В 2018 году под сокращение в Башкирии попали 11 тысяч человек
Ульфат Мустафин рассказал, когда из Уфы уберут елки
Уфу сковали 8-балльные пробки
В Башкирию пришла теплая погода
В Уфе полицейские задержали торговца «фанфуриками»
В Башкирии осудят мужчину, который брал кредиты, используя фальшивые паспорта
В Уфе ищут женщину-водителя, которая сбила семилетнего ребенка и скрылась
В Уфе полицейские с помощью журналистов прикрыли несколько подпольных казино
Радий Хабиров: «Продажа контрафактного алкоголя – геноцид»
В Башкирии бабушка выгнала внучку на мороз из-за съеденного яблока
Агидель, Межгорье и Сибай получат дополнительную государственную поддержку
Стало известно о состоянии детей, которые отравились в уфимской гостинице
В Башкирии полицейские задержали пьяного водителя школьного автобуса
В Башкирии ожидается потепление
В Башкирии черный лесоруб отправился за решетку за незаконно вырубленные 99 деревьев
На месте детского лагеря «Салют» в Башкирии построят реабилитационный центр