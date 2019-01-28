2019-01-28T16:06:10+03:00
Общество

Летом в Уфе отремонтируют 1,3 тысячи подъездов

Работы пройдут во всех районах столицы
Рустем АХУНОВ
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Жители сами определят, что нужно отремонтировать в первую очередьЖители сами определят, что нужно отремонтировать в первую очередьФото: Валерий ШАХОВ
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Уже этим летом власти Уфы отремонтируют порядка 1,3 тысяч подъездов в многоквартирных домах.

С 2019 года власти республики отремонтируют подъезды по новым правилам.

По словам Радия Хабирова, с января финансировать программу ремонта города будут совместно с республикой. Неделю назад глава региона потребовал глав районов республики подготовить списки домов, в которых будет проходить ремонт.

Миллионная Уфа стала рекордсменом по количеству домов, которые отремонтируют. По данным мэрии, в столице починят порядка 1,3 тысяч подъездов. Еще 300 попадут в резерв - к ним приступят, если рабочие успеют закончить ремонт в остальных домах раньше времени.

Согласно списку на сайте мэрии, в Октябрьском районе отремонтируют 138 подъездов, в Советском – 200, в Кировском – 191, в Орджоникидзевском – 215, в Калининском – 271, в Ленинском – 36, в Демском – 91, и в Сипайлово – еще 144 подъезда.

Помогать городам республика будет как минимум шесть лет. На эти цели выделят шесть миллионов рублей – по одному в год. Всего в год будут чинить по четыре тысячи подъездов. Таким образом, за весь срок ремонт пройдет в 24 тысячах многоквартирных домов.

До 20 февраля жители должны будут опередить, какой ремонт нужно провести. До 15 апреля местные власти определят компании, которые будут проводить работы. Ремонт продлится до первых холодов, предварительно, до 1 ноября.

Полный список домов печатать в газете мы не будем - на этого не хватит и 16 страниц «Комсомолки». Самый простой метод узнать, отремонтируют ли ваш дом – посмотреть в интернете. Для удобства мы подготовили короткие ссылки со списками для жителей Уфы - goo.gl/pP4uqR и для остальных районов республики - goo.gl/ASf8iW.

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