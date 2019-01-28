2019-01-28T16:08:01+03:00
Общество

Роддома Башкирии запретили передавать в частные руки

Руководство республики обратило внимание на ситуацию в Салавате.
Рустем АХУНОВ
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Не все жители Салавата поняли смысла передачи роддома в частные рукиНе все жители Салавата поняли смысла передачи роддома в частные рукиФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Радий Хабиров запретили передавать больницы Башкирии частным компаниям.

Напомним, что началась история с «приватизацией» медицинских учреждений Башкирии в середине 2018 года. Минздрав республики устроил торги, победитель которых получил единственный родом в Салавате (153 тысячи населения, третий по количеству жителей город республики – Прим.Ред).

Сделка состоялась, и уфимской компании «Генус» на 23 года передали все здания на территории роддома в рамках концессионного соглашения.

Согласно условиям, компания должна отремонтировать здание за 286 миллионов рублей. Компания может строить на территории новые здания, но только медицинские. Открыть пивнушку или продуктовый магазин в нем не получится. Оставшиеся 22 года концессионер будет получать прибыль от временного актива другим путем – оказания платных и бесплатных услуг населению, в последнем случае платить будет государственный фонд обязательного медицинского страхования. То есть простым людям за услуги платить не придется.

Спустя полгода после передачи роддома, работники медицинского заведения начали жаловаться на плохие условия работы. По разным данным, из роддома по собственному желанию уволились до 40 работников. Компания-владелец, в свою очередь, уточнила, что вместо ушедших сотрудников пришли новые – более опытные.

Ситуацией заинтересовался врио главы республики. Радий Хабиров засомневался в необходимости передачи подобных учреждений частным лицам.

- Поручаю, чтобы в будущем не заключались концессионные соглашения в отношении роддомов и перинатальных центров. Больше мы этого не позволим. У нас нет опыта и надежных финансовых инструментов. Поэтому я запрещаю проводить такое, - объяснил Хабиров.

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