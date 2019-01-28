2019-01-28T13:56:24+03:00
Происшествия

«Бросилась в огонь за малышами и не выбралась»: девочки из Башкирии потеряли в пожаре маму и сестренок

Сгорели все документы и личные вещи подростков
Яна Базекина
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Нина и Люба потеряли в один миг маму и двух маленьких сестренокНина и Люба потеряли в один миг маму и двух маленьких сестренок
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Страшная трагедия, унесшая жизни многодетной матери и ее маленьких дочек, произошла 24 января в селе Октябрьское Иглинского района республики. В то роковое утро 37-летняя Елена отправилась в магазин, оставив дочерей двух и пяти лет дома.

- Спят еще девочки, обернусь туда – обратно за полчаса, - подумала женщина и вышла из дома. Прикупив необходимое, в приподнятом настроении и с гостинцами для девочек, Елена поспешила обратно, но уже издалека увидела, что улицу заволокло густым черным дымом. Остановив попутную машину, женщина домчалась до дома, но бревенчатый домик был уже полностью объят пламенем. Не обращая внимания на крики перепуганных соседей, Елена бросилась в окно, спасать девочек, но обратно уже не смогла выбраться. Дом сгорел дотла, а среди обугленных развалинах спасатели обнаружили три тела…

Бревенчатый дом вспыхнул мгновенно, а вскоре обрушилась и крыша, не оставив никому шанса выжить

Бревенчатый дом вспыхнул мгновенно, а вскоре обрушилась и крыша, не оставив никому шанса выжить

- На месте работали восемь единиц спецтехники и 13 пожарных, - сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии. – Полностью ликвидировать огонь удалось только спустя два часа.

Следователи инициировали доследственную проверку по факту случившегося: осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, назначили ряд необходимых экспертиз. Первоначальная версия возгорания: неисправность электропроводки.

- Заискрил электросчетчик, - рассказала сестра погибшей женщины Екатерина Х. – Домик старенький, проводку давно не меняли. Вспыхнуло все за секунду, а потом и крыша обрушилась… Не было шансов спастись у них, к сожалению…

Многодетная мать, не раздумывая, бросилась спасать малышек, но сама погибла

Многодетная мать, не раздумывая, бросилась спасать малышек, но сама погибла

СГОРЕЛО АБСОЛЮТНО ВСЕ: ВЕЩИ И ДОКУМЕНТЫ

У погибшей женщины остались две старшие дочери. 18-летняя Люба с отцом проживала в Уфе, где училась в колледже, а 14-летняя Нина в момент трагедии находилась на занятиях в школе. После случившегося бывший муж Елены, который и раньше злоупотреблял алкоголем, запил по-черному, а потому девочек приютила у себя их родная тетя, проживающая в Иглино.

- Буду оформлять над Ниной опекунство, - рассказала женщина. – Любочка-то уже взрослая, но все равно девочки будут жить со мной. Кроме меня у них нет ни одной родной души.

Пожар забрал у девочек не только близких, но и дом, все личные вещи и документы. Если у старшей хотя бы сохранился паспорт и свидетельство о рождении, то у Нины сгорело абсолютно все, и сейчас, в первую очередь, необходимо заняться восстановлением документов.

Родственница девочек обратилась за помощью ко всем неравнодушным, ведь у сестер не осталось ни одежды, ни школьных принадлежностей.

- У девочек нет никакой зимней обуви. У Любы ботинки порвались, у Нины тоже сапожки почти развалились, - вздыхает Екатерина Х. – Нужна теплая обувь 38-39 размера. Также не хватает нижнего белья, домашней одежды. Для Нины нужна школьная одежда: блузки, юбки, колготки, канцелярские принадлежности… Тепло и любовь я им смогу дать, но на первых порах прошу откликнуться и помочь хотя бы с одеждой. С радостью примем абсолютно любую помощь.

Если вы хотите помочь сестрам, в одночасье потерявших своих самых близких людей, обращайтесь по телефону 8(987)604-00-84 (номер привязан к банковской карте). Номер банковской карты 5469060028395504.

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