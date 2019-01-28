«ПроМедицина» провела более 360 операций

Осенью 2018 года «ПроМедицина» открыла новый клинико-диагностический центр и для удобства пациентов расширила спектр предоставляемых услуг. Появился круглосуточный стационар для взрослых и стационар для детей, увеличилось количество операционных.

За все время работы в клинике врачи провели более 360 хирургических вмешательств по следующим направлениям: гинекология, взрослая и детская урология, колопроктология, общая хирургия, травматология и ортопедия, взрослая и детская оториноларингология, пластическая хирургия.

Комфортные условия нахождения в стационаре и заботливый уход медицинского персонала позволяют сократить время лечения и минимизировать риски осложнения.

Помимо реабилитации после операций, в стационарах проводится лечение педиатрического и терапевтического профиля: наблюдаются пациенты с заболеваниями ЖКТ, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, нервной системы и других.

Пациенты ценят то, что в рамках одной клиники можно рассчитывать на консультации сразу нескольких смежных специалистов, а не отдельно взятого хирурга. А также то, что врачи «ПроМедицины» имеют большой опыт, отточенную технику ведения той или иной операции, что позволяет успешно проводить операции, а значит ускорить выздоровление.

Записаться к врачам «ПроМедицины» можно:

- круглосуточно через Личный кабинет на сайте клиники promedicina.clinic

- ежедневно по тел.: +7 (347) 246-30-03 через контакт-центр холдинга.

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