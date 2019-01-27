«Ехал на свадьбу, а попал на похороны»: стали известны личности молодой пары из Башкирии, задохнувшейся в автомобиле

Страшную находку обнаружили в Туймазах поздно вечером 24 января: в салоне отечественной «девятки» лежало бездыханное закоченевшее тело парня. Его спутница еще дышала, но была без сознания. В критическом состоянии девушку отвезли в больницу и поместили в реанимацию. Местные жители гадают: из-за чего же произошла трагедия? Большинство склоняется к мысли, что автомобиль был неисправен, а потому молодые люди и не заметили, как надышались угарным газом.

ПРИЕХАЛ С СЕВЕРА И СОБИРАЛСЯ ЖЕНИТЬСЯ

Погибшим парнем оказался 22-летний местный житель Денис К. Родственники рассказали, что он совсем недавно вернулся с севера, где работал вместе с отцом на вахте и уже вовсю планировал свою свадьбу.

- У Дениса есть девушка, которую он очень любил. Он специально заработал денег на севере, и ждал, пока с вахты вернется отец, чтобы сыграть свадьбу, - рассказывает тетя погибшего парня.- По приезду купил родителям большой холодильник, теперь и остается, что смотреть на него, вспоминать сыночка и плакать.

Женщиной, которую обнаружили в салоне рядом с Денисом, была его 27-летняя знакомая Зиля С. Раньше они вместе работали на машинно-тракторной станции, где Денис трудился комбайнером, а Зиля – диспетчером. Серьезных отношений у них никогда не было, поэтому родственники Дениса искренне недоумевают, зачем парень вообще поехал к ней тем вечером.

Парень только вернулся с вахты и готовился к собственной свадьбе

- Встретились они в ночь на 24 января, - рассказывает тетя Дениса. – Она ему позвонила, мол, приезжай, разговор есть. В квартиру не пригласила, сама спустилась и в машину села. Отъехали они подальше, в безлюдное место, а что потом произошло – сами гадаем.

«ДЕТИ ПЛАКАЛИ, И СОСЕДИ ВЫЗВАЛИ ПОЛИЦИЮ»

Дениса и Зилю обнаружили лишь поздно вечером 24 января. Оказалось, что женщина оставила одних дома своих маленьких детей двух и четырех лет. Дети всю ночь проплакали, ожидая маму, а в шесть утра соседи, заподозрив неладное, позвонили сестре Зили. Та быстро приехала и, оценив ситуацию, вызвала полицию. Взломав дверь, выяснилось, что дети всю ночь просидели одни, а телефон самой женщины был отключен.

- Машина стояла около ЖЭКа, - рассказывает тетя Дениса. – Никто и не догадывался, что внутри кто-то есть, и проходили мимо. Когда их нашли, Денис был весь обмороженный. А Зиля еще дышала. Почему она выжила, а наш мальчик задохнулся? У нее в крови вроде как алкоголь был обнаружен, может, это ей как-то жизнь спасло? Единственное, что пока знаем, что в машине Дениса вроде как глушитель рядом с двигателем дырявый был. Видимо, запаха не чувствовали, надышались и сознание потеряли.

Зиля сейчас находится в реанимации. О маленьких детях заботятся ее сестры

Родственники до сих пор не могут поверить в случившееся. Для них смерть Дениса стала и ударом, и загадкой, ответ на которую сейчас ищут следователи, которые проводят доследственную проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.

- Такой хороший был парень, при жизни всегда работал, никогда даже с другими друзьями не ходил, не пил, не играл, - сокрушается тетя Дениса. – Родители места себе не находят. Представляете: отец ехал на свадьбу к сыну, а приехал на похороны.

Редакция «Комсомольской правды-Уфа» приносит искренние соболезнования родных погибшего Дениса К.