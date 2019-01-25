Концерты февраля 2019 года, которые нельзя пропустить в Уфе

КЛАССИКА

Концерт-презентация «Творчество - символ счастья»

Поклонникам классического искусства хорошо знакомо имя уфимского профессора Миляуши Муртазиной - основоположника вокального искусства Башкирии, которая воспитала целую плеяду первоклассных оперных певцов. Самые именитые ее ученики - всемирно известные басы Аскар и Ильдар Абдразаковы, не раз блиставшие на сценах самых прославленных театров мира. Концерт «Творчество - символ счастья» - по названию одноименной книги уфимского музыковеда и тележурналистки Миляуши Идрисовой. В нем примут участие известные ученики легендарного педагога - солист Мариинского театра Аскар Абдразаков, солистка «Астана-оперы» Альфия Каримова, «золотое сопрано Башкирии» Диляра Идрисова, солисты Башкирского театра оперы и балета. (12+)

Башкирский театр оперы и балета, ул. Ленина, 5/1

25 февраля в 19.00

Билеты: 650 -2500 руб.

Венский филармонический «Штраус-оркестр»

Концерт Венского филармонического «Штраус-оркестра» - жемчужины музыкального мира и хранителя венских музыкальных традиций - порадует всех, кто ценит классическую музыку. Основу репертуара всемирно знаменитого коллектива составляют шедевры Йосифа Гайдна, Вольфганга Амадея Моцарта, Йоганнеса Брамса и целой династии Штраусов. В башкирской столице знаменитый оркестр выступит не впервые - он уже приезжал в Уфу, собрав на своем концерте истинных меломанов, которые пришли в полнейший восторг от профессионального мастерства музыкантов. Дирижировать оркестром будет Андреаш Дэак. (12+)

ГКЗ «Башкортостан», ул. Ленина, 50

17 февраля в 19.00

Билеты: 1000 - 3500 руб.

Венский филармонический "Штраус-оркестр" порадует уфимских меломанов. Фото: Дмитрий НИКИФОРОВ

Хор Валаамского монастыря

В Уфе впервые выступит уникальный коллектив - Хор Валаамского монастыря. Программа «Свет Валаама» погрузит зрителей в атмосферу древних распевов - прозвучит русская духовная музыка и православные молитвы. Во второй части программы публика слышит светские произведения о Родине – это и романсы на стихи Сергея Есенина, и патриотические классические произведения - «Славься!» Михаила Глинки, «О Росси петь» Георгия Свиридова, а также песни военных лет – «Соловьи», «Тальянка» и многие другие. В заключении прозвучит песня «Я люблю тебя Россия» и фрагмент гимна Валаамской обители. (12+)

Дворец молодежи, ул. 50-летия Октября, 21

3 февраля в 19.00

Билеты: 350 -1200 руб.

Иеромонах Фотий

Триумфатор телепроекта «Голос» - иеромонах Фотий выступит в Уфе в рамках юбилейного тура , посвященного его 33-летию. Самый голосистый батюшка России объездил с концертами всю страну - от Калининграда до Южно-Сахалинска, покорив публику сильным голосом и редким сценическим обаянием. Секрет его успеха в том, что он безупречно владеет техникой бельканто, - голос поющего монаха отличается богатством тембровой нюансировки, отточенностью фразировки. В программу «33» вошли песни на русском, английском, итальянском, французском, грузинском языках. Прозвучат арии из опер, рок-хиты, духовная музыка и советская песенная классика. (12+)

Башкирский театр оперы и балета, ул. Ленина, 5/1

10 февраля в 19.00

Билеты: 800-2000 руб.

ЭСТРАДА

Тамара Гвердцители

Имя легенды отечественной эстрады Тамары Гвердцители хорошо знакомо нескольким поколениям на всем постсоветском пространстве. Начав свою карьеру еще в восьмидесятых годах прошлого столетия, обладательница редкой красоты голоса - великолепного контральто Тамара Гвердцители быстро завоевала популярность не только в СССР, но и за рубежом. В 1991 году певица подписала контракт с французским композитором Мишелем Леграном и дала серию концертов в знаменитой парижской «Олимпии» - такой чести за все время существования этой сцены удостаивались лишь немногие из советских исполнителей. После своего триумфа в Париже певица часто гастролировала во многих странах Западной Европы, выступала не только на эстраде, но и в опере, став одной из лучших Кармен в опере Бизе. (12+)

ГКЗ «Башкортостан», ул. Ленина, 50

10 февраля в 18.00

Билеты: 1500- 5000 руб.

Легенда советской эстрады Тамара Гвердцители порадует меломанов сольной программой . Фото: Дмитрий ТКАЧЕНКО

«The АBBA Reunion Tribute Show»

Отличным подарком всем поклонникам зарубежной эстрады станет выступление одного из лучших шоу мира – «The ABBA Reunion Show». Музыкальная пресса не устает петь ему дифирамбы за точность в деталях и полную аутентичность. В нем используется тот же самый сценический задник, с которым знаменитая шведская четверка выступала еще в 1976 году, исполнитель роли Бьорна играет на настоящей гитаре своего героя и на точной копии той, с которой группа победила на «Евровидение» с песней «Waterloo». Вновь почувствовать магию одной из самых популярных групп двадцатого столетия можно будет в День всех влюбленных. (12+)

РК «Огни Уфы», ул.50-летия Октября, 19

14 февраля в 20.00

Билеты: 1500-3500 руб.

РОК И ПАНК

«Nazaret»: юбилейный концерт

Легендарная шотландская группа «Nazaret» вновь собирается порадовать своих поклонников, включив Уфу в число городов своего нового мировой тура. Это будет особый концерт, посвященный полувековому юбилею легендарной группы. Но, несмотря на такую долгую творческую жизнь, «Nazaret» не почивает на лаврах прошлых лет, а продолжает выпускать новые альбомы. В рамках юбилейного тура будет представлен альбом «Tattoed On My Brain» («Вытатуировано на мозге»). Основатель группы Пит Эгню и его команда пообещали фанатам, что новинка заставит их «гарантировано выпрыгнуть из носок». Что ветеран хард-рока имел в виду, можно будет узнать совсем скоро. (12+)

РК «Огни Уфы», ул.50-летия Октября, 19

9 февраля в 19.00

Билеты: 1600-3500 руб.

«Порнофильмы»

Одна из самых ярких современных панк-банд страны - группа "Порнофильмы" выступит в Уфе в рамках юбилейного тура. Фото: Иван МАРКУЛЬ.

Пропустить концерт молодой и самой политизированной отечественной панк-группы с провокационным названием «Порнофильмы» было бы глупо, ведь ее слушает сам легендарный основатель «ДДТ» Юрий Шевчук. В музыкальном плане «Порнофильмы» - это мелодичный и понятный панк-рок, а в плане смысловой нагрузки - максимально прямолинейные и ироничные, а нередко и очень язвительные тексты. В башкирской столице «Порнофильмы» выступят в рамках своего юбилейного тура, посвященного десятилетнему юбилею группы. (16+)

Клуб «XI», ул. 50-летия Октября, 19

3 февраля в 18.00

Билеты: 700 - 1500 руб.

ДЖАЗ

Народный артист Башкирии Олег Киреев представит новую программу , посвященную кино. Фото: Олег ЯРОВИКОВ.

"Джазовые встречи с Олегом Киреевым"

Знаменитый джазмен Олег Киреев и ансамбль «Орлан» в рамках популярного абонемента «Джазовые встречи с Олегом Киреевым» представят новую программу «Музыка кино», премьера которой с успехом прошла в Московской филармонии . Джаз и кино развивались почти одновременно. Еще со времен немого кино, когда сеансы сопровождались выступлением пианистов, импровизирующих, глядя на экран. Сегодня трудно представить себе фильмы без музыки, а многие саундтреки становятся популярней самих картин. В программе музыка Генри Манчини, Херба Хенкока, Коула Портера, Франсиса Лэя и других композиторов, написавших незабываемые мелодии для самых популярных кинофильмов. (12+)

Башкирская филармония, ул. Гоголя, 58

16 февраля в 18.00

Билеты: 200-800 руб.

ШАНСОН

Ирина Круг всегда собирает аншлаги в башкирской столице. Фото: Диитрий НИКИФОРОВ

Ирина Круг

Вдова легендарного Михаила Круга на эстраде уже больше десяти лет и за это время сумела завевать любовь зрителей и признание профессионалов. Ирина не раз становилась обладателем премии «Шансон года», выступала на самых престижных площадках. Большую популярность приобрели ее дуэты с Леонидом Темниковым, Алексеем Брянцевым, Виктором Королевым. Подмечено, что на концерты артистки, как правило, ходят поклонники творчества Михаила Круга - и это не удивительно, ведь основу репертуара певицы как раз и составляют песни ее знаменитого супруга. (12+)

Дворец молодежи, ул. 50-летия Октября, 21

13 февраля в 19.00

Билеты: 800-3000 руб.

Александр Розенбаум

Знаменитый бард в особом представлении не нуждается - его песни поклонники знают наизусть и готовы слушать любимые хиты снова и снова. Но артист всегда радует зрителей не только проверенными временем хитами, но и совершенно новыми песнями. Пара-другая музыкальных новинок звучит на каждом концерте, ведь Александр Розенбаум - поэт с твердой гражданской позицией и всегда остро реагирует на все, что происходит вокруг. Заморачиваться с название программы, которую представит в Уфе, мэтр не стал - назвал ее «Просто... сольные концерты». (12+)

Городской дворец культуры, пр. Октября, 137

25 февраля в 19.00

Билеты: 1200 - 4500 руб.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭСТРАДА

Звезда национальной эстрады Айдар Галимов споет свои лучшие песни. Фото: Дмитрий ЧЕРНОВ.

Айдар Галимов: «Алтын хитлар»

Любимец публики Айдар Галимов в феврале традиционно представляет новые концертные прог «Алтын хитлар» включает хиты прошлых лет и новые песни. Зрителей ждет яркое шоу, со множеством оригинальных номеров, видеоинсталляций, которые перенесут их то на морской берег, то в сказочный замок. Все программы артиста отличаются продуманностью и основательностью и программа «Алтын хитлар» - яркое тому подтверждение. В ней принимают участие артисты театра-студии «Айдар», а также Зилия Бахтиева и Радмир Исмагилов. (6+)

22 февраля во Дворце молодежи, ул.50-летия Октября, 21

23 февраля в ГКЗ «Башкортостан», ул. Ленина, 50

Начало в 19.00

Билеты: 500-1500 руб.