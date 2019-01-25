«То, что он выжил – чудо»: 23-летний срочник из Башкирии борется за свою жизнь после ДТП в Абхазии

В Санкт-Петербургском госпитале за свою жизнь борется срочник из Башкирии 23-летний Венер Аслямов. Молодой человек получил серьезные травмы во время службы в Абхазии, когда БТР, в котором он ехал с товарищами, сорвался с дороги и вылетел в ущелье реки Кодори.

ТО, ЧТО ОН ВЫЖИЛ – ЭТО ЧУДО

Его родственники и близкие люди в один голос твердят – Вадима спасло только чудо. Серьезная авария произошла 18 января. Вадим со своими сослуживцами ехал с горного полигона в лагерь. В какой-то момент в районе поселка Цебельда водитель не справился с управлением и опрокинул машину. Ребята пролетели 40 метров вниз. Страшно представить, что они почувствовали в этот момент. К сожалению, от полученных травм трое солдат погибли на месте, а Венер и 27-летний командир взвода Никита Жихарев выжили.

Сослуживцы Венера погибли на месте

Пострадавших экстренно доставили в Ростов на специальных вертолетах. По приезду в военный госпиталь у уроженца Алкино диагностировали перелом позвоночника, черепно-мозговую травму и повреждение грудной клетки. Ему требовалось несколько операций, поэтому было принято решение перевести Венера в клинику нейрохирургии Военно-медицинской Академии имени Кирова, что находится в северной столице.

СОЛДАТ ПРИШЕЛ В СЕБЯ

Поначалу врачи не давали никаких прогнозов. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое. В данный момент рядом с пострадавшим в Питере находится его старший брат Ильдар. В скором времени в госпиталь планируют отправиться родители парня, Рауля и Забир, чтобы поддержать сына и ухаживать за ним.

Сегодня пришли хорошие новости – Венера прооперировали, его состояние стабилизировалось, и он даже пришел в себя. Солдат начал говорить, всем передавать приветы.

- Операция прошла хорошо! К сожалению, с нейрохирургом не удалось пообщаться, только с ассистентом. Позвоночник собрали. Четыре часа Венер был в реанимации, а затем перевели в палату. Он отошел от наркоза, пришел в сознание, - рассказал брат.