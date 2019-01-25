«Салават Юлаев» дважды обыграл «Куньлунь» и обеспечил себе участие в плей-офф

Уфимский «Салават Юлаев» после двух побед в Шанхае сумел квалифицироваться в плей-офф, преследователи из нижней части таблицы теперь даже теоретически не смогут достать башкирскую команду. Это можно назвать успехом, особенно на фоне прошлого сезона, когда завоевывать путевку приходилось в последних матчах «регулярки». Однако пока игру «юлаевцев» вряд ли можно назвать блестящей: минусы как были, так и остались.

Серьезные проблемы возникли даже в этих спаренных матчах с «Куньлунем». Соперник постоянно отыгрывался, держал в напряжении, а добыть победу удавалось только в концовках. При этом нужно понимать, что в плей-офф соперники будут совершенно иного уровня. И ошибок, которые можно было допустить в Шанхае, в играх навылет совершенно точно не простят.

ДОШЛО ДО БУЛЛИТОВ

«Салават Юлаев» дома и на выезде в нынешнем сезоне – это две совершенно разные команды. Если дома удается в последнее время показывать хорошую и яркую игру, то вот в гостях начинаются какие-то необъяснимые мучения на льду. И совсем неважно, кто в соперниках. Тяжело приходится даже с заведомыми аутсайдерами.

В первом из матчей все начиналось достаточно неплохо. Уфимцы активно шли на ворота Лазушина, много бросали и держали в напряжении оборону «Куньлуня». Как итог, Солодухин открыл счет в концовке первого периода, эффектно сыграв перед воротами после броска от синей линии. Примечательно, что в голевой комбинации принял участие и Рыбин, перехода которого многие до сих пор не понимают.

Как была хороша первая 20-минутка, так же чудовищна была вторая. Она получилась просто ужасной. Непонятно, что произошло с подопечными Цулыгина, но именно хозяева выглядели королями на льду. Они успели и сравнять, а потом даже выйти вперед. Шайбы на счету Сквайрза и Палолы. А статистика по броскам в створ во втором периоде составила 15:5 в пользу «Куньлуня». Выглядело это совсем не солидно.

Игроки "Куньлуня" не собирались сдаватьсяФото: Рустем АХУНОВ

Ну что уж делать, пришлось после перерыва спасать родину. Очень долго ничего не получалось, и даже закрылись мысли о неприятном поражении. Но обошлось, так как вовремя проснулся Кугрышев. Форвард на 55-й минуте реализовал большинство, перевел дело в овертайм, а потом отметился победным буллитом – 2:3. Получилось нервно, тяжело – два очка пришлось практически выгрызать.

«Мы понимаем, что у соперников произошла смена тренера, они вышли доказывать тренерскому штабу, на что способны. Что сказать по нашей команде? Молодцы, что смогли в третьем периоде отыграться и, наконец-то, выиграли по буллитам», - прокомментировал после матча главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин.

УМАРК ДОБЫЛ ПОБЕДУ

Второй матч против «Куньлуня» прошел через день после первого. Играть за такое короткое время с одним и тем же соперником дело не простое как с эмоциональной точки зрения, так с физической. К тому же игроки китайского клуба, безусловно, хотели реабилитироваться и взять все-таки вверх над «Салаватом».

Игра по счету складывалась по схожему сценарию. Первыми забросили уфимцы. Это Майоров подкараулил свой момент и пробил Лазушина – 0:1.

Хозяева не опускали руки и отыгрались во втором – автором ответного гола стал Витасек. При этом игру фактически вел «Куньлунь», так как «юлаевцы» в это время играли по неведомой причине вторым номером. Уфимцы реально, не стесняясь, откатились назад и действовали без особого энтузиазма.

"Салават Юлаев" оформил путевку в плей-оффФото: Рустем АХУНОВ

Подобный характер игры чуть вновь не довел дело до овертайма. Благо, на 56-й минуте взорвался лидер команды Умарк. Швед вылетел из борьбы из-за ворот и с неудобной стороны клюшки застал Лазушина врасплох – 1:2. В этот раз обошлось без растрачивания дополнительных нервных клеток.

«Очень активная, боевая игра, соперник играл активно, много забрасывал шайбу и бежал давить. Ребята выстояли, перетерпели где-то, использовали свои моменты, в конце выстояли вчетвером и победили. Мы не собирались ничего менять по сравнению с предыдущим матчем, придерживались своего плана, по которому и до этого играли. Мы разбирали команду соперников, видели, за счет чего они собираются играть и сами играли по ситуации», - резюмировал Цулыгин.

Далее «Салават Юлаев» по пути домой заедет в гости в Хабаровск, где встретится с местным «Амуром». Матч запланировал на 26 января. Задача-минимум выполнена, теперь можно успокоится и планомерно готовиться к плей-офф.