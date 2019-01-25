«Вспышки туберкулеза нет»: Роспотребнадзор прокомментировал информацию об опасной инфекции в уфимском колледже

Вторую неделю в Уфимском многопрофильном профессиональном колледже обсуждают единственную тему: действительно ли в стенах учебного заведения бушует эпидемия туберкулеза, но руководство колледжа замалчивает опасность, боясь потерять репутацию. Студенты и их родители бьют тревогу: отказываются ходить на занятия, массово скупают защитные маски и собираются писать жалобы во всевозможные инстанции. Мессенджеры и группы в соцсетях завалены скриншотами «переписок» преподавателей, где те якобы обсуждают меры профилактики и подсчитывают число заболевших.

«ПЯТЬ ЗАБОЛЕВШИХ, ОДИН ПРИ СМЕРТИ»

Все началось с того, что в начале января стало известно о смерти студентки колледжа: девочка долго болела и не ходила в колледж, а под новый год скончалась от легочного заболевания. Поскольку никакой справки о пройденном медицинском осмотре и флюорографию в колледж студентка не предоставила, то сразу же появилась версия: Альбина (имя изменено – ред.) умерла от туберкулеза. Тщательная уборка и дезинфекция помещений и визит фтизиатра с лекцией о мерах профилактики подтвердили самые страшные опасения: в колледже бушует эпидемия, но о закрытии на карантин и речи не идет. Тут же появилась информация о «пяти заболевших» из которых «один уже при смерти» (по другим данным – и вовсе уже скончался на днях).

Конечно же, мы опросили несколько десятков студентов в надежде выйти на кого-то из заразившихся или хотя бы их друзей. Но никто не смог назвать ни имя, ни факультет или курс, где учатся больные. Аргумент «все же говорят об этом» было сложно опровергнуть, поэтому мы обратились за комментарием к руководству колледжа.

В социальных сетях студенты горячо обсуждают последние новости и требуют закрыть колледж

«ДИАГНОЗ СТУДЕНТУ ВРАЧИ ЕЩЕ НЕ ПОДТВЕРДИЛИ»

Конечно же, в первую очередь мы попытались связаться с директором колледжа Искандером Сираевым, чтобы уточнить у него ситуацию. Тем более что на своей странице в социальной сети директор пишет о том, что 28 декабря ему стало известно, что у студентки выявлен туберкулез.

- Представители дезостанции обработали ряд помещений общего пользования в учебном корпусе, а фтизиатр просмотрел личные дела и медицинские карты студентов и сотрудников, которые могли быть в контакте с заболевшей. Фтизиатр дал рекомендацию, чтобы лица, у которых срок действия флюорографии подходит к концу, прошли это обследование, - пишет директор. - 21 января, фтизиатр встречался в колледже с сотрудниками и студентами и подтвердил, что очага заболевания у нас нет.

При этом Искандер Сираев уточняет, что точную причину смерти студентки он не знает, также ему неизвестна информация о других заболевших.

А вот другие представители администрации колледжа уверены: повода для паники не было изначально. По словам Лизы Саббаховой, начальника отдела кадров УМПК и юриста, «в поликлинике, за которой была закреплена студентка, хоть причину смерти и не назвали, ссылаясь на врачебную тайну, но при этом четко озвучили, что туберкулезом девочка никогда не болела».

В колледже утверждают: все студенты прошли флюорографиюФото: Алексей БУЛАТОВ

Руководство колледжа связались с родителями умершей студентки, и те подтвердили, что девушка умерла от пневмонии и в ближайшее время обещали выслать копию свидетельства о смерти, где озвучена причина смерти.

Близкие друзья Альбины также подтвердили «КП-Уфа», что девушка умерла именно от пневмонии, поэтому все разговоры о туберкулезе необоснованные.

- Не знаю, кто и для чего распространяет эти слухи. Особенно смешно слышать про общежитие. Она жила отдельно, и в общежитии-то никогда не появлялась даже, - рассказала приятельница Альбины.

Ну а что же насчет заболевшего студента?

- Мальчик сейчас лежит на обследовании в тубдиспансере, - уточнила сотрудница УМПК. - Но повторюсь, диагноз «туберкулез» врачи ему еще не подтвердили! То есть вполне может оказаться, что это другое заболевание с похожими симптомами. И главное, к нам на днях приходила заведующая республиканского туберкулезного диспансера – она рассказала студентам, что поводов для беспокойства нет.

Студент, на которого ссылаются остальные, лежит пока на обследовании в диспансере, но окончательный диагноз ему еще не поставилиФото: Анастасия Осипова

РОСПОТРЕБНАДЗОР: В КОЛЛЕДЖЕ ТУБЕРКУЛЕЗА НЕТ

Ну хорошо, предположим, что руководству колледжа известно о заболевании, но эта информация тщательно скрывается (что уже кажется полным абсурдом, все прекрасно понимают, что сокрытие очага инфекции чревато уголовной ответственностью) – но неужели медицинские учреждения, в которых обслуживаются другие заболевшие, стали бы об этом молчать и не предпринимать никаких экстренных мер? У студентов, кстати, и на этот счет есть своя «железобетонная» версия: все подкуплены.

- Как раз с начала года нашим студентам-сиротам сократили пенсии с 10 до 6 тысяч! В бухгалтерии никто ничего объяснять не хочет. Скорее всего, на эти деньги и подкупили всех проверяющих! – бушуют студенты в социальных сетях. – Но нас не проведешь!

Визит в колледж нанес и врач-фтизиатр, который успокоил, что никакой эпидемии среди учащихся нетФото: Евгения ГУСЕВА

За официальным комментарием мы обратились в республиканский Роспотребнадзор, тем более, как уверяет руководство колледжа, на днях он нагрянул с внеплановой проверкой.

- Вспышки туберкулеза в колледже нет, - четко и ясно прокомментировали ситуацию в ведомстве.

- Никакой эпидемии туберкулеза в указанном учебном заведении нет. Студентка, кстати, также умерла от другого заболевания, - подтвердил «КП-Уфа» собственный источник в следственных органах.