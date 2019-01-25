2019-01-25T13:27:47+03:00
Общество

«Сейчас идет настоящая травля»: миллионер из Башкирии прокомментировал предъявленное ему обвинение

Дмитрий Л. выразил благодарность тем, кто его поддерживает
Эльвина АПАРИНА
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Дмитрий окончил всего 8 классов и с головой ушел в бизнесДмитрий окончил всего 8 классов и с головой ушел в бизнес
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27-летний Дмитрий Л. из Белорецка, владелец крупных групп в социальной сети «Вконтакте», которому на днях предъявили обвинение в отмывании денег и незаконном получении средств, лично прокомментировал случившемся. Об этом он написал на своей странице в соцсетях.

«ЭТО ПРОСТО ХОРОШИЙ ОПЫТ»

- Я всегда зарабатывал честно и порядочно, причем настолько, по моему мнению, правильно, что у меня не было нужды нуждаться в каких либо связях, оборачиваться на улице, кому-то платить чтобы «не разгрузили». За всё время, что бы я не делал, и какой бы проект не запускал - это получалось громко. Я даже спокойно рекламу за 100 рублей у админа не мог купить и торговался, чтобы сбить ценник на 10 рублей, - пишет Дмитрий. - Что касается моей честности и порядочности, то тут могут служить мои дела и мнения тех, кто финансово соприкасался со мной.

Он часто ездит отдыхать за границу, но теперь его жизнь омрачает уголовное преследование

Он часто ездит отдыхать за границу, но теперь его жизнь омрачает уголовное преследование

Миллионер рассказывает, что сейчас началась травля – незнакомые люди пишут ему сообщения и обвиняют во всех грехах. Несмотря на все проблемы, Дмитрий не жалуется на проблемы, власть и законы. Эту неприятную историю он называет лишь хорошим опытом на будущее.

- Сейчас начался период, который бывает у многих предпринимателей. Это хороший опыт. Я не верю, что в России не любят предпринимателей, - подытожил Дмитрий.

СЛОВА ПОДДЕРЖКИ ЛЕТЯТ ОТОВСЮДУ

Конечно же, нашлись и те, кто поддержал Дмитрия – это близкие, друзья, те, кто прошел у него курс, и совсем незнакомые люди. Теплые слова поддержки он также выкладывает у себя на странице.

- «Бро, не останавливайся», когда-то ты мне написал эти слова. Благодаря этому моя группа продолжает развиваться, я не остановился, а просто поверил тебе. Когда-то я прочитал такую фразу: «Убежден, что сегодня мы – хозяева собственной судьбы, что нам по силам превозмочь испытания, которые выпали на нашу долю». Когда-то эта фраза помогла мне в трудные минуты, может и тебе поможет, какая бы чертовщина не творилась. Я с тобой, бро! – написал выходец проекта «Типичный миллионер».

Слова поддержки Диме летят отовсюду

Слова поддержки Диме летят отовсюду

Напомним, что 27-летнего белоречанина Дмитрия Л. обвиняют сразу по двум статьям. Он подозревается в незаконном предпринимательстве, совершенном организованной группой, и легализации (отмывании) денег, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в крупном размере.

Оказалось, что на протяжении двух лет, с 2015 по 2017 года, обвиняемый вел незаконную предпринимательскую деятельность, связанную с образованием взрослых и детей, а также предоставлением вспомогательных услуг для организации бизнеса на возмездной основе. Дмитрий создал группу «Вконтакте» «LADESOV PRIVATE CLUB», в которой обучал тех людей, которые хотят построить свой бизнес. Также миллионер использовал данные сообщества в качестве рекламных площадок. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

«Комсомольская правда» следит за развитием событий.

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