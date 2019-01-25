«Сейчас идет настоящая травля»: миллионер из Башкирии прокомментировал предъявленное ему обвинение

27-летний Дмитрий Л. из Белорецка, владелец крупных групп в социальной сети «Вконтакте», которому на днях предъявили обвинение в отмывании денег и незаконном получении средств, лично прокомментировал случившемся. Об этом он написал на своей странице в соцсетях.

«ЭТО ПРОСТО ХОРОШИЙ ОПЫТ»

- Я всегда зарабатывал честно и порядочно, причем настолько, по моему мнению, правильно, что у меня не было нужды нуждаться в каких либо связях, оборачиваться на улице, кому-то платить чтобы «не разгрузили». За всё время, что бы я не делал, и какой бы проект не запускал - это получалось громко. Я даже спокойно рекламу за 100 рублей у админа не мог купить и торговался, чтобы сбить ценник на 10 рублей, - пишет Дмитрий. - Что касается моей честности и порядочности, то тут могут служить мои дела и мнения тех, кто финансово соприкасался со мной.

Он часто ездит отдыхать за границу, но теперь его жизнь омрачает уголовное преследование

Миллионер рассказывает, что сейчас началась травля – незнакомые люди пишут ему сообщения и обвиняют во всех грехах. Несмотря на все проблемы, Дмитрий не жалуется на проблемы, власть и законы. Эту неприятную историю он называет лишь хорошим опытом на будущее.

- Сейчас начался период, который бывает у многих предпринимателей. Это хороший опыт. Я не верю, что в России не любят предпринимателей, - подытожил Дмитрий.

СЛОВА ПОДДЕРЖКИ ЛЕТЯТ ОТОВСЮДУ

Конечно же, нашлись и те, кто поддержал Дмитрия – это близкие, друзья, те, кто прошел у него курс, и совсем незнакомые люди. Теплые слова поддержки он также выкладывает у себя на странице.

- «Бро, не останавливайся», когда-то ты мне написал эти слова. Благодаря этому моя группа продолжает развиваться, я не остановился, а просто поверил тебе. Когда-то я прочитал такую фразу: «Убежден, что сегодня мы – хозяева собственной судьбы, что нам по силам превозмочь испытания, которые выпали на нашу долю». Когда-то эта фраза помогла мне в трудные минуты, может и тебе поможет, какая бы чертовщина не творилась. Я с тобой, бро! – написал выходец проекта «Типичный миллионер».

Слова поддержки Диме летят отовсюду

Напомним, что 27-летнего белоречанина Дмитрия Л. обвиняют сразу по двум статьям. Он подозревается в незаконном предпринимательстве, совершенном организованной группой, и легализации (отмывании) денег, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в крупном размере.

Оказалось, что на протяжении двух лет, с 2015 по 2017 года, обвиняемый вел незаконную предпринимательскую деятельность, связанную с образованием взрослых и детей, а также предоставлением вспомогательных услуг для организации бизнеса на возмездной основе. Дмитрий создал группу «Вконтакте» «LADESOV PRIVATE CLUB», в которой обучал тех людей, которые хотят построить свой бизнес. Также миллионер использовал данные сообщества в качестве рекламных площадок. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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