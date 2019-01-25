Матери четверых детей из Башкирии, страдающей от тяжелой болезни, запретили собирать деньги на лечение

Жителница Салавата Светлана Рузматова, страдаюшая от цирроза печени, столкнулась с новыми неприятностями. Матери четверых детей запретили собирать деньги на лечение и реабилитацию. Ее группу помощи в сети «Вконтакте» заморозила администрация, сейчас ее дочь Фируза пытается разобраться в случившемся, ведь они потеряли большую поддержку со стороны неравнодушных.

- Сбор средств не закрыт, деньги по-прежнему нужны. Без группы очень тяжело, благодаря ей многие узнали о наших проблемах, там была вся информация и реквизиты для перевода, - говорит Фируза. – Будем писать в службу поддержки и просить восстановить, мы ведь не мошенники какие-то. Плюс ко всему этому заблокировали и мою страницу на пять дней из-за высокой активности.

В момент разговора с корреспондентом «Комсомолки» дочь больной была на выписке в больнице. Напомним, что у сына Светланы серьезные проблемы со здоровьем, у мальчика обнаружили полипы в нижнем отделе желудка, и каждые три месяца он должен проходить реабилитацию и принимать дорогие препараты.

Светлана в одиночку воспитывает четверых детей

Что касается состояния Светланы, оно никак не улучшается. Осталась последняя надежда на операцию. 29 января она едет в Новосибирск, донора ей уже подобрали, теперь остается только пережить операцию и верить в лучшее.

Напомним, что болезнь у многодетной матери обнаружили в 2015 году, причем сразу на последней стадии. Сначала она лечилась в Салавате, но ей становилось все хуже. Вердикт врачей был неутешителен: чтобы выжить, женщине требовалась срочная трансплантация печени.

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