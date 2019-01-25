2019-01-25T19:14:05+03:00
Общество

Матери четверых детей из Башкирии, страдающей от тяжелой болезни, запретили собирать деньги на лечение

Их группу помощи в сети «Вконтакте» заморозили
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Светлана четвертый год борется за свою жизньСветлана четвертый год борется за свою жизнь
Изменить размер текста:

Жителница Салавата Светлана Рузматова, страдаюшая от цирроза печени, столкнулась с новыми неприятностями. Матери четверых детей запретили собирать деньги на лечение и реабилитацию. Ее группу помощи в сети «Вконтакте» заморозила администрация, сейчас ее дочь Фируза пытается разобраться в случившемся, ведь они потеряли большую поддержку со стороны неравнодушных.

- Сбор средств не закрыт, деньги по-прежнему нужны. Без группы очень тяжело, благодаря ей многие узнали о наших проблемах, там была вся информация и реквизиты для перевода, - говорит Фируза. – Будем писать в службу поддержки и просить восстановить, мы ведь не мошенники какие-то. Плюс ко всему этому заблокировали и мою страницу на пять дней из-за высокой активности.

В момент разговора с корреспондентом «Комсомолки» дочь больной была на выписке в больнице. Напомним, что у сына Светланы серьезные проблемы со здоровьем, у мальчика обнаружили полипы в нижнем отделе желудка, и каждые три месяца он должен проходить реабилитацию и принимать дорогие препараты.

Светлана в одиночку воспитывает четверых детей

Светлана в одиночку воспитывает четверых детей

Что касается состояния Светланы, оно никак не улучшается. Осталась последняя надежда на операцию. 29 января она едет в Новосибирск, донора ей уже подобрали, теперь остается только пережить операцию и верить в лучшее.

Напомним, что болезнь у многодетной матери обнаружили в 2015 году, причем сразу на последней стадии. Сначала она лечилась в Салавате, но ей становилось все хуже. Вердикт врачей был неутешителен: чтобы выжить, женщине требовалась срочная трансплантация печени.

"Комсомольская правда" следит за развитием событий.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Башкирии прекратил поиски Тамары Субхангуловой
За утро в Уфе произошло более 80 автомобильных аварий
Жители Башкирии попросили Радия Хабирова застраховать их жизни
Уфимские спасатели достали девушку из покореженной машины
Радий Хабиров запретил передавать роддома в частные руки
Стелу башкирского города снесло сильным ветром
В Башкирии разыскивают живодеров, жестоко расправившихся с бездомными собаками
Радий Хабиров рассказал, кто ведёт его соцсети
Житель Уфы долгие годы насиловал несовершеннолетних девочек и снимал происходящее на видео
В Башкирии иномарка вылетела с сельской дороги, водитель погиб
В Башкирии ищут 28-летнюю Наилю Шарипову, пропавшую около девяти лет назад
Трескучие морозы идут в Башкирию: стало известно, какой будет погода на выходных
Кровавый след на сельской дороге: в Башкирии иномарка раздавила пешехода
В Уфе запретили въезд грузовиков из-за снегопада
В Башкирии при пожаре погиб двухлетний ребенок
«Салават Юлаев» обыграл «Куньлунь Ред Стар» и вышел в плей-офф КХЛ
Алексей Кузьмицкий назначен заместителем полпреда Президента в ПФО
В Башкирии разыскивают 45-летнюю Тамару Субхангулову