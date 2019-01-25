Снежный апокалипсис в Уфе: город напрочь замело снегом и сковало пробками

Скорость ветра 20 метров в секунду, сугробы на улицах города по пояс, почти не ходит общественный транспорт – так уфимцы встретили пятницу, 25 января.

Снежный апокалипсис начался сегодня рано утром – в шесть часов поднялась метель, начали выпадать обильные осадки. Жители столицы были предупреждены, ведь вчера МЧС рассылали сообщение об ухудшении погодных условий. Однако снег все же застал всех врасплох. Фотографиями жители города делятся в социальных сетях.

Встала и Черниковка

10-БАЛЛЬНЫЕ ПРОБКИ

Тем временем, к 8 часам утра Уфа уже стояла в 10-балльных пробках. Из-за плохой видимости и заснеженных дорог автомобилисты двигались очень медленно. Основные автодороги были заблокированы. Больше всего досталось жителям микрорайонов Инорса и Демы – уфимцы, живущие в спальных районах, стояли без движения по полчаса.

В городе забиты основные улицы

Водитель «Ленд Ровера» решил объехать пробку, но не сумел – его автомобиль застрял в снегу прямо на рельсах. Теперь «встали» в ряд и трамваи.

Водитель иномарки решил объехать пробку по рельсам, но застрял

Что касается общественного транспорта, так люди не могут его дождаться. Частники, вероятно, решили не выезжать в такую погоду, а Нефазы встали в пробках.

- Инорс, вышла на остановку «Ферина» в пол 8 утра. Стояла 40 минут, чтобы уехать, - жалуется в соцсетях Лариса С.

Люди не могут дождаться общественный транспорт

ЗАПРЕТИЛИ ВЪЕЗЖАТЬ ГРУЗОВИКАМ

Из-за сильного снегопада в столице республики временно ограничен въезд грузового транспорта на автомобильных дорогах общего пользования. Так, грузовикам запрещен будет выезд со стороны аэропорта, Шакши-КПМ, Жилино и Затона-КПМ.

Здесь дежурят сотрудники ГИБДД.

О снятии запрета на въезд в город для грузового автотранспорта сообщат дополнительно.

КОММУНАЛЬЩИКИ РАБОТАЮТ В УСИЛЕННОМ РЕЖИМЕ, НО НЕ СПРАВЛЯЮТСЯ

В мэрии Уфы сообщили, что в связи со сложившимися погодными условиями, коммунальные службы города работают в усиленном режиме.

Сейчас в столице со снегом борются 293 единицы коммунальной техники, 69 работников расчищают тротуары и площадки остановочных павильонов общественного транспорта.

Коммунальщики работают в усиленном режиме

Еще 145 единиц техники убирают придомовые территории и междворовые проезды домов, работают 850 дворников УЖХ. Кроме того, на расчистке крыш домов и козырьков работают 102 бригады кровельщиков - 306 человек.

Видимость на дорогах составляет 300-500 метров

К сожалению, даже такого количества техники и рабочих мало, чтобы очистить Уфу от снега. Расчистить город получится, только когда осадки прекратятся. К счастью, по прогнозам Башгидромета, уже в 15:00 по местному времени погода улучшится.