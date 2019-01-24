2019-01-24T10:30:06+03:00
Общество

Китайцы могут построить в Уфе три новых моста

Один из них свяжет Нижегородку с Затоном.
Павел КРАЙНОВ
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До 2030 года Уфа планирует построить сразу восемь новых мостов, но пока инвестором удалось найти только на первые триДо 2030 года Уфа планирует построить сразу восемь новых мостов, но пока инвестором удалось найти только на первые триФото: Мария ЛЕНЦ
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Три новых моста могут построить в Уфе китайские инвесторы. Позавчера глава комитета по транспорту Тимур Мухаметьянов встретился с бизнесменами, которые представили проект строительства. Пока стороны подписали предварительный договор, теперь дело за малым - начать работы.

- Через две недели мы подготовим проект совместного меморандума о намерениях, в котором мы объясним, сколько нужно денег и какие у мостов будут технические характеристики, - заявил Мухаметьянов корреспондентам Башкирского спутникового телевидения.

Первый мост должен соединить улицу Интернациональная с Михайловкой, второй - Дему с Нижегородской, третий - Кузнецовский затон с улицей Менделеева. Все три переправы – часть проекта развития Уфы, который чиновники назвали «Стратегией 2030».

Региональные власти продолжают поиски инвесторов для превращения Уфы в «город мостов». Своих вкладчиков ждут еще пять мостов. Среди них есть не менее грандиозные проекты. Например, мост из Затона в промзону, который позволит большегрузам не колесить по центральным улицам города. Или два моста через Уфимку, которые должны соединить Инорс и Сипайлово.

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