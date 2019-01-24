Китайцы могут построить в Уфе три новых моста

Три новых моста могут построить в Уфе китайские инвесторы. Позавчера глава комитета по транспорту Тимур Мухаметьянов встретился с бизнесменами, которые представили проект строительства. Пока стороны подписали предварительный договор, теперь дело за малым - начать работы.

- Через две недели мы подготовим проект совместного меморандума о намерениях, в котором мы объясним, сколько нужно денег и какие у мостов будут технические характеристики, - заявил Мухаметьянов корреспондентам Башкирского спутникового телевидения.

Первый мост должен соединить улицу Интернациональная с Михайловкой, второй - Дему с Нижегородской, третий - Кузнецовский затон с улицей Менделеева. Все три переправы – часть проекта развития Уфы, который чиновники назвали «Стратегией 2030».

Региональные власти продолжают поиски инвесторов для превращения Уфы в «город мостов». Своих вкладчиков ждут еще пять мостов. Среди них есть не менее грандиозные проекты. Например, мост из Затона в промзону, который позволит большегрузам не колесить по центральным улицам города. Или два моста через Уфимку, которые должны соединить Инорс и Сипайлово.