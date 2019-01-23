Вся правда об уфимском КВН: откровения участника

«КВН уже не тот» - расхожее высказывание, которое пять лет назад стало главной темой очередного сезона Клуба веселых и находчивых. Эта фраза стала пророческой. За те же пять лет в эфире появилось множество других юмористические передач, с другими правилами и порядками. А КВН, особенно в регионах, поменялся.

Вместо шуток и цельного текста на первый план все больше выходили песни, пляски, патриотический настрой и умение дурачиться. Времена, когда новое выступление расходилось на цитаты безвозвратно ушли, а их авторы уже давно работают в более популярных проектах.

Игры проходят в уфимском Конгресс-холле. Фото: vk.com/ufakvn

ПРОВЕРИТЬ НА СЕБЕ

Как же обстоит дело с КВН в нашем городе? Это мы с друзьями и решили выяснить. В состав команды попали коллега по работе, коллега по команде «Что? Где? Когда?» и одноклассник. Собрались, написали сценарий и отправились на первую отборочную игру в Конгресс-холле.

По ее результатам команды отбирались в городскую уфимскую, республиканскую высшую и региональную лиги. Победители региональной имеют шанс закрепиться сначала в межрегиональной лиге, а затем и вовсе выйти в главные лиги страны, в том числе телевизионную Высшую. Мы попали в республиканскую.

Люди в команде, как один, никогда не пели и не держали в руках микрофоны (при суммарном возрасте 120+ на четверых) - и это было дополнительным вызовом. Опирались только на текст, плюнув на попытки сделать «шоу».

В первой игре нас было плохо слышно в микрофоны, но шутки уже «заходили». Ко второй мы исправили ряд недочётов и обыграли почти всех, включая две команды, которые потом займут 1 и 2 места в финале. Текст работал, но к нему мы добавили визуальных эффектов, некое подобие рэпа и даже несложную песню.

Дебют на сцене получился неплохим. Фото: vk.com/ufakvn

РЕАКЦИЯ ЗАЛА – НЕ ГЛАВНОЕ

И вот тут началось самое веселое, уж простите за скрытый каламбур. Оказалось, что даже если весь зал реагирует на шутки и аплодирует, это далеко не значит, что команда наберет много баллов.

Старожилы местного КВН еще перед началом сезона знали, кто какую лигу выиграет. И, о чудо, все прогнозы оправдались.

Ну вот, например. Говорили, что нашу лигу выиграет команда, участник которой состоит в весьма близких отношениях с редактором. Так и произошло. Ели в 1/4 они заняли место за пределами тройки, то уже на летнем кубке команда взяла бронзу, в полуфинале – второй, а в финале – первыми. Может и совпадение, конечно, ну или просто пророческий дар …

Победитель лиги получает не только кубок, но и оплаченную поездку на фестиваль КВН в Сочи. И тут старожилы клуба рассказали нам другую историю. За победу в фестивале 2017 года давали кубок и ноутбук. Кубок отдали победившей команде, а ноутбук – отделили от кубка и отдали команде, которая упоминалась абзацем ранее. С формулировкой «Им нужнее».

Состав жюри, как правило, меняется. Фото: vk.com/ufakvn

ЦЕНЗУРА ИЛИ ШЛИФОВКА ТЕКСТА?

Многие КВН-щики называют корнем зла всей игры редактуру. Над текстами работают самые опытные игроки и капитаны старых команд. У нас таковых не нашлось, потому после многих выступлений в воздухе повисал вопрос «Как это вообще пропустили?». А иногда наоборот, команду могли оставить буквально ни с чем в самый последний момент.

Так, на летнем кубке редактуру провели один раз – утром в день игры. Мне показалось, что сам редактор был немного не в себе, но от текста, в результате, не осталось почти ничего.

Разумеется, все цензурные ограничения, которые соблюдаются в телеверсии, работают и тут. Ни одной шутки про власть в текстах не осталось. Зато командам удалось пройтись по некоторым около-националистическим мотивам.

Самое забавное, что мы успели написать номера про Ялалова и Хамитова, но их успели снять, так что и эти шутки пришлось заменить.

На сцене современного КВН не только стоят. Фото: vk.com/ufakvn

«ОНИ НЕ ПОЙМУТ»

Далеко не всегда шутки исчезают по цензурным причинам. Зачастую редакторы просто боятся, что ту или иную отсылку не поймут зрители. Вместо того, чтобы работать над окультуриванием зрителя и прививанием ему чувства хорошего юмора, уфимский КВН работает, в основном, на стереотипах и базовых ассоциациях.

О чем же шутят в уфимском КВН? О том, что близко участникам по обе стороны сцены. Команды – это, в основном, студенты, а зрители – это те, кого команды смогли заманить на игру. Ведь взносом за игру является сумма с продажи билетов, которые перед игрой выдают для реализации самим командам.

То есть, зрелище является невостребованным, приходят однокурсники и друзья играющих – такие же молодые и наивные ребята. Да, есть несколько команд повзрослее – команда матерей, команда женщин-одиночек, команда преподавателей, которую собрали мы – но их капля в море.

Основная масса игроков «подворачивает брюки и снимает истории для инстаграма о том, как они выдыхают дым кальяна или раскрывают рот под плохую музыку», как было сказано кем-то в ходе сезона.

Добавляет непопулярности и «вторичность» показываемого материала: кто-то берёт шутки из интернета, которые зрители видели в соцсетях, кто-то использует «отбивки» (мелодии между действиями) команд из телевизора, кто-то вообще целые шутки из других лиг таскает.

В прошлом сезоне громыхнула история о том, когда вдруг выяснилось, что сборная одного университета просто брала целые куски выступлений из других лиг. В итоге команда сменила менее престижную Городскую лигу на Высшую республиканскую, где заняла призовое место и попала в Сочи.

Многие игроки пишут тексты прямо на парахФото: Анастасия ОСИПОВА

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ УХОДИТ НА КВН

Неделя-другая перед игрой уходит на написание текстов, репетиции и редактуру. Как шутили в телеверсии, «День рождения КВН – это профессиональный праздник безработных» (потому и играют, в основном, студенты).

Накануне полуфинала двое из нас были настолько заняты, что мы толком не успели пройти всю редактуру. Но мы сумели подготовиться и выступить. Увы, ни в чьи планы наше участие в финале не входило (в наши, как ни странно, тоже). Так что выступления нашей команды завершились быстро, не оставив в нас какого-то трепетного отношения к игре и желания вернуться в неё снова.

Опять же, воскресенье в день игры вылетает из любого расписания жизни почти полностью – с 10 утра до 10 вечера приходится проводить в застенках Конгресс-холла на прогонах, репетициях и выступлениях.

Впрочем, известные мастера юмора в нашей стране уже сейчас говорят, что КВН перестал быть пионером юмора, кузницей кадров и самым мощным социальным лифтом в стране. «Сейчас кавээнщиком вообще быть не модно. Когда ты говоришь: «Я кавээнщик», это значит, что ты на втором курсе института что-то пытаешься шутить — а потом пойдешь в стендап», как говорит Александр Гудков. Потому процесс угасания игры на местах, вероятно, уже необратим, а с учётом наложения на местный колорит, мы получаем то, что КВН в Уфе несколько маргинализировался и больше создает видимость своего наличия, чем представляет собой реально привлекательное место для участия или для того, чтобы пойти зрителем и получить удовольствие.

В итоге мы можем вспомнить названия команд-чемпионов из Челябинска и Магнитогорска, Екатеринбурга и Тюмени, Томска и Пятигорска, но из Уфы мы сможем вспомнить только команду, которая вылетела в первой же игре. Если кто-то вспомнит.

Справедливости ради, знатоки утверждают, что не весь КВН в Башкирии так плох – и есть куда более классный, в том же Нефтекамске. Тем не менее, в списке участников второго тура фестиваля в Сочи (отбор к сезону) команд из республики и в этом году не видать.