Жителей Башкирии обяжут чипировать животных: зачем это нужно и сколько будет стоить

С 1 января 2019 года жители Башкирии будут обязаны вживлять чип своим домашним животным. Об этом рассказал начальник управления ветеринарии региона Азат Зиганшин. Регистрировать придется не только крупнорогатый скот, но и кошек с собаками. Раньше процедура была необязательной, владельцы чипировали своих питомцев по желанию.

ЧТО ТАКОЕ ЧИПИРОВАНИЕ?

Чипирование – это легкий и безопасный метод, благодаря которому за животными можно следить. Этот способ давно используют в Европе.

- Благодаря чипу можно узнать, какие вакцины делали животному, привит ли он от бешенства. Ничего страшного не случится, если владелец потеряет паспорт питомца, ведь всю необходимую информацию можно будет получить с помощью чипа, - говорит пресс-секретарь управления ветеринарии Разина Шарипова. – Сейчас это добровольная процедура – к примеру, люди чипируют собак, с которыми выезжают за границу. Там это обязательно.

Чип поможет в случае, если вы потеряете собаку. Человек, который нашел вашего питомца, сможет отсканировать QR-код и выйти на вас. Также чип поможет в случае ДТП – если водитель сбил, к примеру, корову, с помощью чипа он найдет ее хозяина.

ЧИП НУЖЕН ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ

В управлении ветеринарии «Комсомолке» рассказали, что идея обязательного чипирования возникла после вспышки ящура в Туймазинском районе.

Медики не могли установить, откуда ящур пришел в регион – с завезенным скотом или же с местным. В 2017 году из-за вспышки болезни уничтожили больше 800 голов крупного скота, 900 голов мелкого и 53 свиньи. Ущерб бюджету первысил 50 млн руб. Это уже потом стало известно, что зараза попала в регион с зараженным овцами. Но если бы ветеринары получили эту информацию раньше, многих животных удалось бы спасти.

100%-ная идентификация сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах уже завершена в 13-ти районахФото: Юлия ПЫХАЛОВА

- С каждым годом ситуация по инфекционным болезням ухудшается. Вырос риск того, что от животных они будут передаваться людям. Башкирия окружена неблагополучными регионами, из-за чего над нами постоянно висит угроза африканской чумы свиней, гриппа птиц, ящура, туберкулеза, бешенства, бруцеллеза и дерматита, - комментирует Азат Зиганшин. - Чипы помогут отследить перемещение животных и получить информацию о сделанных прививках.

КОГДА НУЖНО БУДЕТ ВЖИВИТЬ ЧИП

Чипирование коров, овец, быков и других деревенских животных полностью завершено в 13-ти районах. До 1 мая ветеринары планируют установить идентификаторы в пчелиных семьях. А затем возьмутся за кошек и собак. Все они должны быть привиты от бешенства.

До конца года специалисты планируют запустить приложение «Поиск животного». Оно позволит не только узнать, кому принадлежит собака, но и показать на карте район, в котором питомцы находятся.

Сейчас процедура стоит от 500 до 1000 рублей, но к лету она запросто может и подорожать - спрос то увеличится.

СВЯЗАНО ЛИ ЧИПИРОВАНИЕ С ВВЕДЕНИЕМ НАЛОГА НА ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ?

Вместе с этим в Госдуме обсуждают инициативу ввести налог на питомцев.

Комментаторы в социальных сетях тут же связали эту идею с введением идентификаторов. При помощи чипов узнать, сколько у вас живет кошек и собачек, будет очень просто. Соответственно, от налога никто не уйдет. Но в управлении ветеринарии отметили, что эти два нововведения между собой никак не связаны, и чипирование проводится в Башкирии только в целях профилактики заболеваний.

Чипировать придется даже домашних кошекФото: Олег ЗОЛОТО

ГДЕ МОЖНО ЧИПИРОВАТЬ ЖИВОТНОЕ В УФЕ?

- Клиника Надежда, улица Степана Кувыкина, д.16/2

- Клиника Альфис, улица Кавказская, 6/7

- Клиника Содружество, улица Рихарда Зорге, 8/1

- Клиника ВетЭксперт, улица Айская, 69/2.