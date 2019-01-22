Уфимцы начали платить по 70 рублей за вывоз мусора по новым правилам

С первого января 2019 года в Башкирии начали обращаться с твердыми бытовыми отходами по новым правилам.

Нельзя сказать, что все прошло гладко. По сути, регионы должны были найти новых операторов, занимающихся вывозом мусора еще летом 2018 года, но в республике сделали это только через полгода. Более того, 17 декабря Радий Хабиров отправил на доработку предложение с тарифами на вывоз мусора.

- В отдаленных населенных пунктах плата за вывоз мусора с одного человека не должна превышать 35 рублей. В остальных местах - не более 70. Если операторов не устраивают такие расценки, давайте проведем с ними встречу, - заявил тогда Хабиров.

Республику поделили на четыре части – в каждой из них уже работает свой оператор вывоза мусора. Причем для перехода систему гражданам не нужно заполнять никаких заявлений – их переведут к соответствующему оператору по территориальному признаку. Платить нужно будет по количеству зарегистрированных или прописанных в ней человек.

Уфимцы попали в зону №1. За нее отвечает муниципальное «Спецавтохозяйство». Помимо столицы в нее попадают все ближайшие районы – от Чишминского на юго-западе до Белокатайского на северо-востоке.

Жители будут платить за вывоз твердых бытовых отходов от 35 до 70 рублей, в зависимости от района. С сельчан брать будут меньше, с горожан больше. Вообще, цены формируются из нескольких факторов – плотность населения, объем услуг и расстояние до свалок. В частности, жители Уфы теперь платят по 70 рублей с человека.

Занявшись мусорной реформой, власти не забыли о льготниках. Логично, что с многодетных родителей будет несправедливо требовать оплату по полной программе.

Компенсация расходов полагается ветеранам военных действий, инвалидам, труженикам тыла, ветеранам труда и многодетным семьям. Помимо этого, субсидии полагаются тем, кто тратит на «коммуналку» более 13% всех доходов (в случае с многодетными семьями), 16% (для одиноко проживающих пенсионеров) и 20% (для всех остальных категорий граждан).