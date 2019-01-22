2019-01-22T15:23:59+03:00
Общество

Жители Башкирии сами определят, что нужно отремонтировать в их подъездах

Власти республики составляют список домов, в которых нужно навести порядок
Рустем АХУНОВ
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Жители республики сами определят, что чинить в первую очередьЖители республики сами определят, что чинить в первую очередьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Уже весной 2019 года жители Башкирии смогут определить, что нужно отремонтировать в их подъездах в первую.

Напомним, что история с приведением в порядок парадных началась в республике в ноябре 2018 года. После того, как Радий Хабиров вступил в должность врио главы республики, он начал совершать плановые поездки по районам региона. То, что Хабиров там увидел в многоквартирных домах, его, мягко говоря, не впечатлило. Тогда же врио сделал вывод о том, что местные власти не всегда справляются с финансированием ремонта подъездов. Хабиров заявил, что на помощь муниципалитетам придет финансирование из бюджета республики.

- Условно говоря, на каждый рубль от города, мы добавим еще три. Постепенно приведем все в порядок. Наше хорошее настроение начинается вот с таких мелочей. Которые на самом деле никакие не мелочи, - высказался Хабиров после поездки в Мелеуз.

В МИНИСТЕРСТВЕ СОСТАВЯТ СПИСКИ

Через несколько дней Хабиров поручил новому министру ЖКХ Башкирии Михаилу Кирееву, проинформировать глав муниципалитетов о предстоящем запуске обновленной программы ремонта подъездов. Спустя месяц врио главы республики попросил чиновников рассказать об итогах работы.

- Сейчас муниципалитеты проводят собрания жильцов, они обсуждают виды и объемы работ. Работы начнутся в мае, и закончатся в октябре, - ответил заместитель министра Юрий Палтусов.

Хабиров поинтересовался, все ли жильцы многоквартирных домов знают, пройдет ремонт в их подъездах или нет. Замминистра задумался и ответил, что точная информация появится первого марта – ее определят по итогам голосования жильцов.

- Первым этапом вы сами должны понять, стоит ли делать ремонт. Второй этап – определение видов работ. Я просил, чтобы этот список уже висел на сайтах администраций. Киреев обещал мне сделать это до 20 января. У вас в голове неразбериха – докладываете, а сами не понимаете, о чем речь, - возмутился Хабиров.

Замминистра пообещал составить списки подъездов, в которых пройдет ремонт до 25 января. Уже после этого числа жильцы смогут путем голосования определить, какие виды работ необходимо провести в домах. Всего в республике насчитывается порядка 26 тысяч подъездов в многоквартирных домах.

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